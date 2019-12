Najlepsze filmy dokumentalne 2019 roku! Ranking aktualizowany!

Oto najlepsze filmy dokumentalne 2019 roku! Sprawdźcie nasz aktualizowany ranking!

W 2019 roku filmy dokumentalne również dopisały. Od piłki nożnej, poprzez muzykę, aż po wielkie (i nieudane) imprezowe eventy. Oto zestawienie prezentujące najlepsze filmy dokumentalne 2019!

1. Tylko nie mów nikomu (2019) Reżyseria Tomasz Sekielski Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 80 zobacz zwiastun Tomasz SekielskiDokumentalny Film koncentruje się na przedstawieniu problemu pedofilii wśród polskich księży. nasza recenzja 2. Diego (2019) Reżyseria Asif Kapadia Gatunek Biograficzny, Dokumentalny, Sportowy Nasza ocena 80 zobacz zwiastun Asif KapadiaBiograficzny, Dokumentalny, Sportowy Historia Diego Maradony – ikony, oszusta, łajdaka, boga – człowieka, którego charyzma, ambicja i talent wyniosły na sam szczyt, żeby za chwilę zrzucić go z piedestału. nasza recenzja 3. Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła (2019) Reżyseria Chris Smith Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 80 Chris SmithDokumentalny Festiwal Fyre był reklamowany jako luksusowe wydarzenie muzyczne na prywatnej wyspie, ale zbytnia pewność siebie organizatora doprowadziła do wielkiego fiaska. 4. Leaving Neverland (2019) Reżyseria Dan Reed Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 80 Dan ReedDokumentalny Dwaj mężczyźni, którzy w dzieciństwie przyjaźnili się z Michaelem Jacksonem, opowiadają swoje historie. nasza recenzja 5. Kraina miodu (2019) Reżyseria Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 75 Ljubomir Stefanov, Tamara KotevskaDokumentalny 50-letnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce bez dróg, prądu i bieżącej wody. Hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy, którzy sprzedają miód w małych partiach. Handluje nim w najbliższym mieście, oddalonym od jej domu o cztery godziny drogi. Codziennie chodzi po zboczu wzgórza, aby sprawdzić swoje ule. Kocha pszczoły, zaklina je śpiewem, delikatnie manewrując plastrami miodu bez kombinezonu, siatki na twarzy lub rękawiczek. Żyje tradycyjnie, w zgodzie z naturą. Jednak pewnego dnia do jej okolicy wprowadza się wielodzietna rodzina. W jej życie wkradają się wrzeszczące dzieci, ryczące krowy i silniki. Nowi sąsiedzi również hodują pszczoły, ale traktują miód i pszczoły zgoła inaczej. Tradycję zastępuje twardy biznes i maksymalna eksploatacja. Hatidze czuje, że to, czego nie da się zmienić, należy zaakceptować. Jednak nowi przybysze mogą poważnie zagrozić jej życiu oraz ulom, które posiada. Film ukazuje zanikającą tradycję szacunku do pszczół i traktowania ich jak partnerów, a nie poddanych człowiekowi niewolników produkujących miód 6. Świadkowie Putina (2019) Reżyseria Witalij Manski4 Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 75 Witalij Manski4Dokumentalny Na podstawie materiałów z lat 1999-2000, relacji świadków wydarzeń, jakie miały miejsce po grudniu 1999 roku oraz własnych refleksji i doświadczeń z tamtego okresu reżyser tworzy filmowy portret Władimira Putina i przełomowego okresu w historii Rosji. 7. W rytmie Kuby (2019) Reżyseria Danny Clinch, T.G. Herrington Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 70 zobacz zwiastun Danny Clinch, T.G. HerringtonDokumentalny „W rytmie Kuby" opowiada historię słynnego nowoorleańskiego zespołu „Preservation Hall Jazz Band", który odtwarza swoje muzyczne korzenie i odkrywa połączenie, które przebiega znacznie głębiej niż można to sobie wyobrazić. Dołącz do zespołu, który przemierza Kubę w poszukiwaniu rodzimej muzyki. Muzyki, która przyczyniła się do powstania jazzu w Nowym Orleanie. Zobacz, jak spotkania z najbardziej kultowymi muzykami Kuby prowadzą do spontaniczej i uduchowionej współpracy. 8. Apollo 11 (2019) Reżyseria Todd Douglas Miller Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 70 Todd Douglas MillerDokumentalny Film dający wiele ciekawych informacji na temat pierwszego lądowania człowieka na księżycu. 9. Amerykańska fabryka (2019) Reżyseria Julia Reichert, Steven Bognar Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 60 Julia Reichert, Steven BognarDokumentalny Twórcy zabierają widzów do amerykańskiego stanu Ohio, gdzie analizują działania chińskiego miliardera, który na terenie opuszczonej fabryki General Motors otwiera własny zakład produkcyjny i zatrudnia w nim dwa tysiące amerykańskich pracowników. Choć na początku wszyscy tryskają optymizmem, wkrótce dochodzi do zderzenia napędzanej nowymi technologiami chińskiej rzeczywistości z realiami życia amerykańskich robotników. 10. Pavarotti (2019) Reżyseria Ron Howard Gatunek Biograficzny, Dokumentalny Nasza ocena 50 zobacz zwiastun Ron HowardBiograficzny, Dokumentalny Prawdziwa gwiazda rocka w operowym wydaniu, nieziemski głos, wspaniały człowiek, legenda. Tylko on mógł zmusić Lady D. do tego, by słuchała go moknąc w deszczu, tylko on jeździł po świecie z własnym jedzeniem, tylko on mógł elitarną formę sztuki uczynić rozrywką dla wszystkich. W filmie wykorzystano nagrania z niezapomnianych występów, w tym klasyczne utwory z koncertu Trzech Tenorów, nigdy nieprezentowane materiały archiwalne i wypowiedzi najbliższych. nasza recenzja