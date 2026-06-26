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Najlepsze filmy z psami w roli głównej — najwierniejsi bohaterowie wielkiego ekranu

Agnieszka Ziobrowska, 26 czerwca 2026

Nie każdy bohater nosi pelerynę, czasem ma cztery łapy, mokry nos i merdający ogon. Najlepsze filmy z psami potrafią rozbawić, wzruszyć i przypomnieć, czym są prawdziwa lojalność oraz bezwarunkowa przyjaźń. W tym rankingu znajdziecie produkcje, które udowadniają, że czworonożni aktorzy często kradną całe widowisko. Oto filmy z psami, które na długo pozostaną wam w pamięci. 

Plakat Podniebna poczta Kiki

3 Podniebna poczta Kiki (1989)

魔女の宅急便

Jak nakazuje tradycja, kiedy czarownica osiąga wiek 13 lat, musi opuścić rodzinny dom i zamieszkać w obcym mieście, które nie posiada własnej czarownicy. Kiki wsiada więc na miotłę i wraz z Jiji (gadającym kotem o sarkastycznym poczuciu humoru) wyrusza w nieznane. Początki nie są łatwe. Osiedla się w miejscu, gdzie nikogo nie zna i zdana jest wyłącznie na siebie. Z czasem jednak wszystko zdaje się powoli układać. Kiki zdobywa zaufanie i życzliwość mieszkańców miasta, a szczególną sympatią darzy ja pewien chłopiec… Na życie nasza mała czarownica zarabia doręczając ekspresowo przesyłki (oczywiście przy użyciu miotły). Niestety w pewnym momencie kończy się dobra passa, Kiki traci swoje magiczne zdolności…

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Plakat Scooby Doo na Wyspie Zombie

4 Scooby Doo na Wyspie Zombie (1998)

Scooby-Doo on Zombie Island

Po ciągłym demaskowaniu potworów jako przebierańców, Scooby i przyjaciele zostają rozdzieleni. Scooby i Kudłaty pracują na lotnisku, lecz przez ciągłe zżeranie jedzenia zostają zwolnieni. Velma prowadzi księgarnię. Fred i Daphne pracują w programie telewizyjnym. Daphne postanawia zrobić reportaż o prawdziwych potworach i martwi się o przyjaciół. Na urodziny Fred sprawia jej niespodziankę – sprowadza resztę ferajny i cała paczka jedzie robić reportaż o prawdziwych upiorach. Pewna kobieta proponuje im rejs na wyspę, gdzie są prawdziwe potwory. Tam przyjaciele muszą rozwiązać zagadkę wcale nie przebierańców, lecz najprawdziwszych zombie.

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Plakat Mój pies Artur

6 Mój pies Artur (2024)

Arthur the King

Miłośnik sportu i adrenaliny Michael Light staje przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Wraz z trzyosobową ekipą zaufanych zawodników przystępuje do Mistrzostw Świata w Rajdach Przygodowych na Dominikanie. Stając na starcie ekstremalnych zmagań, w czasie których – przez 10 dni – pieszo, kajakami i na rowerze będzie musiał pokonać prawie 700 kilometrów, Light nie przypuszcza, że wkrótce jego zespół rozrośnie się o dodatkowego członka. Będzie nim jedyny w swoim rodzaju, bohaterski pies – Artur. Połączeni nierozerwalną więzią człowiek i wierny czworonóg rzucą wyzwanie dżungli, falom, przepaściom i ograniczeniom własnych organizmów. To co wspólnie osiągną, napisze niebywałą historię, która poruszy i zachwyci cały świat.

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Plakat Rodzina od zaraz

7 Rodzina od zaraz (2018)

Instant Family

Kiedy Pete i Ellie postanawiają założyć rodzinę, trafiają w sam środek skomplikowanego, wymagającego świata adopcji. Wkrótce spotykają troje rodzeństwa, w tym zbuntowaną piętnastolatkę i w ciągu jednego dnia z bezdzietnej pary stają się rodziną dla aż trojga dzieci. Teraz Pete i Ellie muszą szybko nauczyć się nawiązywać kontakt z dziećmi, aby stać się prawdziwą rodziną. Towarzyszy temu mnóstwo nieoczekiwanych, zabawnych sytuacji i zwrotów akcji.

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Plakat Psi Patrol: Film

8 Psi Patrol: Film (2021)

PAW Patrol: The Movie

Psi Patrol wkracza do akcji… i po raz pierwszy na dużym ekranie! Kiedy ich rywal – Humdinger – zostaje burmistrzem Adventure City i zaczyna siać zamęt, Ryder i jego bohaterskie szczeniaki wrzucają na wysoki bieg, by zmierzyć się z najbardziej wymagającą misją w swojej karierze. W między czasie drużyna poznaje nowego sojusznika – bystrego jamnika Liberty – i razem walczą o ocalenie mieszkańców miasta! Czy Psiemu Patrolowi uda się uratować miasto, zanim będzie za późno? W końcu żadne miasto nie jest za duże, ani żaden szczeniak nie jest za mały!

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Plakat 101 dalmatyńczyków

9 101 dalmatyńczyków (1961)

One Hundred and One Dalmatians

Dzieje się to w Londynie. Dalmatyńczyk Pongo postanowił znaleźć towarzyszkę życia dla swego pana Roberta. Po bezowocnych poszukiwaniach znajduję piękną dalmatynkę Czikę, której pani była równie piękna. Wkrótce nawiązują znajomość w parku, a potem Robert i Anita biorą ślub. Jednak przyjaciółka Anity – Cruella de Mon zapragnęła uszyć sobie futro z młodych szczeniąt. Nakazuje dwóm nieudacznikom – Nochalowi i Baryle kradziesz szczeniąt. Na ratunek swym dzieciom wyruszają Pongo i Czika. Czy uda im się uratować szczenięta?…

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Plakat Spuszczone ze smyczy

10 Spuszczone ze smyczy (2023)

Strays

Kiedy Reggie, naiwny, nieustannie optymistyczny pies rasy Border terrier, zostaje porzucony przez swojego właściciela Douga, Reggie jest pewien, że jego ukochany właściciel nigdy nie zostawiłby go celowo. Ale kiedy Reggie wpada na szybko gadającego, pyskatego Boston terriera o imieniu Bug, przybłędę, który kocha wolność i uważa, że właściciele są dla frajerów, Reggie w końcu zdaje sobie sprawę, że trwał w toksycznym związku i zaczyna postrzegać Douga jako bezdusznego niegodziwca, którym jest. Zdeterminowany, aby się zemścić, Reggie, Bug i kumple Buga w tym: Maggie, inteligentny owczarek australijski, który został odsunięty na bok przez nowego szczeniaka właściciela i Hunter – razem szykują plan, aby sprawić, by Doug zapłacił za krzywdę jakiej doznał Reggie.

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Plakat Clifford. Wielki czerwony pies

11 Clifford. Wielki czerwony pies (2021)

Clifford the Big Red Dog

Ośmioletnia dziewczynka, Emily Elizabeth marzy o tym, aby jej maleńki, czerwony szczeniak urósł i był silny, nie spodziewa się jednak, że budząc się pewnego ranka znajdzie wielkiego psa w swoim małym mieszkaniu w Nowym Jorku. Emily za wszelką cenę chce, aby ukochany zwierzak został z nią. Postanawia znaleźć czarodzieja, który, przywróci Clifforda do normalnego rozmiaru. Na poszukiwania udaje się ze swoim wujem Caseyem i szkolnym kolegą Owenem. Clifford wzbudza powszechne zaciekawienie. Przyciąga również uwagę złego naukowca, który chce aby Clifford został jego psem.

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Plakat Scooby-Doo! Powrót na wyspę zombie

14 Scooby-Doo! Powrót na wyspę zombie (2019)

Scooby-Doo! Return to Zombie Island

Tym razem Scooby-Doo i Brygada Detektywów wygrywają wakacje „all inclusive” i wyruszają w podróż życia do tropikalnego raju. Ich celem okazuje się jednak wyspa zombie. Zaraz po przybyciu zdają sobie sprawę, że miejsce wygląda dziwnie znajomo i przypomina wyspę, na której byli parę lat temu, gdzie rozwiązywali tajemnicę nieumarłych… Brygada szybko zadaje sobie sprawę, że ich podróż do raju ma swoją cenę. Zombie wynurzają się ponownie i atakują ich hotel. Czy Scooby-Doo i Brygada Detektywów w końcu rozwiążą tajemnicę wyspy zombie?

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Plakat Scooby-Doo!

15 Scooby-Doo! (2020)

Scoob!

W pierwszej kinowej animacji ze Scooby-Doo w roli głównej poznamy nowe wątki, dotyczące pochodzenia uroczego psiaka. Zobaczymy też najbardziej zawiłe śledztwo w historii Tajemniczej Spółki. „Scooby-Doo!” pokazuje początki wieloletniej przyjaźni Scooby’ego i Kudłatego. Dowiemy się, jak wspólnie z Fredem, Velmą i Daphne założyli oni słynną Tajemniczą Spółkę. Teraz, po setkach śledztw i przygód, Scooby i jego gang stają w obliczu największego i najtrudniejszego wyzwania. Ktoś chce uwolnić psa z zaświatów, Cerbera. Młodzi detektywi starają się powstrzymać globalną „apsokalipsę”. Jednocześnie odkrywają sekrety z przeszłości Scooby’ego i poznają jego przeznaczenie – wspanialsze, niż ktokolwiek sobie wyobrażał.

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Plakat Mickey, Donald, Goofy: Trzej muszkieterowie

17 Mickey, Donald, Goofy: Trzej muszkieterowie (2004)

Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers

Zabawa dla wszystkich, wszystko dla zabawy! Ta zasada obowiązuje w nowym i jednocześnie pierwszym pełnometrażowym filmie, w którym występują razem takie gwiazdy jak: Myszka Mickey, Kaczor Donald, Goofy plus ich przyjaciele – Minnie, Daisy i Pluto. Mickey, Donald i Goofy mają wielkie marzenie – ponad wszystko pragną zostać Muszkieterami. Gdy jednak kapitan Muszkieterów i jego złowrogi porucznik wykorzystują nieświadomych niczego przyjaciół w niecnej intrydze skierowanej przeciwko Księżniczce Minnie stojącej kapitanowi na drodze do tronu, nasi bohaterowie, którzy, choć może nie wyglądają na herosów, postanawiają się mu przeciwstawić. Mickey, Donald i Goofy mają dla nikczemnego kapitana niespodziankę. Przekonują się, że działając wspólnie, dzięki przyjaźni i poświęceniu mogą osiągnąć wszystko… dopóki tylko są razem.

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Plakat Pan Peabody i Sherman

18 Pan Peabody i Sherman (2014)

Mr. Peabody & Sherman

Pan Peabody to najmądrzejszy pies na świecie, naukowiec-geniusz, który wynalazł wehikuł czasu, laureat nagrody Nobla i doradca głów państw. Gdy jego podopieczny, chłopiec o imieniu Sherman wyrusza w podróż wehikułem czasu, najsłynniejsze wydarzenia z historii wymykają się spod kontroli, a efektem jest wielka katastrofa i równie wielka dawka humoru. Niezwykły pies i jego pan muszą załatać dziurę w czasie, zanim nasz świat zmieni się raz na zawsze.

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Plakat Powrót Bena

19 Powrót Bena (2018)

Ben Is Back

Gdy Holly wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa – swojego syna Bena, który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest „czysty” i będzie mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko.

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Plakat Piorun

20 Piorun (2008)

Bolt

Piorun jest gwiazdą Hollywood – psim aktorem, który wciela się w postać superbohatera. Kiedy przypadkowo trafia do Nowego Jorku i rozpoczyna podróż przez cały kraj, wierzy, że rzeczywiście posiada magiczne moce – tak jak grana przez niego postać. Dzięki tej niezwykłej przygodzie i pomocy dwójki wiernych przyjaciół – bezdomnej kotki i uzależnionego od telewizji chomika, Bolt odkryje, że aby być prawdziwym bohaterem nie potrzeba cudownych mocy, ani magii.

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Agnieszka Ziobrowska

Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.

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