Najlepsze filmy z psami w roli głównej — najwierniejsi bohaterowie wielkiego ekranu

Kiedy Reggie, naiwny, nieustannie optymistyczny pies rasy Border terrier, zostaje porzucony przez swojego właściciela Douga, Reggie jest pewien, że jego ukochany właściciel nigdy nie zostawiłby go celowo. Ale kiedy Reggie wpada na szybko gadającego, pyskatego Boston terriera o imieniu Bug, przybłędę, który kocha wolność i uważa, że właściciele są dla frajerów, Reggie w końcu zdaje sobie sprawę, że trwał w toksycznym związku i zaczyna postrzegać Douga jako bezdusznego niegodziwca, którym jest. Zdeterminowany, aby się zemścić, Reggie, Bug i kumple Buga w tym: Maggie, inteligentny owczarek australijski, który został odsunięty na bok przez nowego szczeniaka właściciela i Hunter – razem szykują plan, aby sprawić, by Doug zapłacił za krzywdę jakiej doznał Reggie.
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