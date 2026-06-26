Najlepsze filmy z psami w roli głównej — najwierniejsi bohaterowie wielkiego ekranu

Zabawa dla wszystkich, wszystko dla zabawy! Ta zasada obowiązuje w nowym i jednocześnie pierwszym pełnometrażowym filmie, w którym występują razem takie gwiazdy jak: Myszka Mickey, Kaczor Donald, Goofy plus ich przyjaciele – Minnie, Daisy i Pluto. Mickey, Donald i Goofy mają wielkie marzenie – ponad wszystko pragną zostać Muszkieterami. Gdy jednak kapitan Muszkieterów i jego złowrogi porucznik wykorzystują nieświadomych niczego przyjaciół w niecnej intrydze skierowanej przeciwko Księżniczce Minnie stojącej kapitanowi na drodze do tronu, nasi bohaterowie, którzy, choć może nie wyglądają na herosów, postanawiają się mu przeciwstawić. Mickey, Donald i Goofy mają dla nikczemnego kapitana niespodziankę. Przekonują się, że działając wspólnie, dzięki przyjaźni i poświęceniu mogą osiągnąć wszystko… dopóki tylko są razem.

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