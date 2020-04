Najlepsze gry online, które umilą kwarantannę – TOP 20

Macie już dość filmów i seriali? Przeczytaliście wszystkie książki i komiksy ze swej biblioteczki? Zamieniacie się powoli w głównego bohatera Lśnienia? Nie martwcie się! Przedstawiamy wam rozwiązanie, które wciągnie was na dobrych kilka miesięcy. Oto najlepsze gry online, które umilą kwarantannę! Kolejność alfabetyczna.

1. Call of Duty: Modern Warfare

Nasz ranking Najlepsze gry online, które umilą kwarantannę zaczynamy od najnowszej odsłony Call of Duty. Stawka jeszcze nigdy nie była tak wysoka. Gracze wcielają się w rolę operatorów oddziałów specjalnych w przyspieszającej bicie serca historii, w trakcie której globalna równowaga sił zostanie zakłócona. Call of Duty®: Modern Warfare® wciąga graczy w niezwykle realistyczną, prowokacyjną historię, wprowadzającą niezrównaną atmosferę i rzucającą nowe światło na to, jak zmienia się współczesna wojna. Infinity Ward, studio, od którego wszystko się zaczęło, od podstaw stworzyło wizję legendarnej serii Modern Warfare.

2. Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crash i jego kompani powracają w remake kultowego tytułu. Szykuj się na morderczą walkę o każdy zakręt i każdy metr toru. Wciskaj gaz do dechy i ścigaj się w jednej z najlepszych gier tego typu w historii elektronicznej rozrywki tym razem w nowej lepszej odsłonie. W Crash Team Racing Nitro-Fueled tytułowy bohater i jego największy rywal – Dr Neo Cortex – podejmują rękawicę rzuconą przez najlepszego kierowcę wyścigowego we wszechświecie, czyli Nitrousa Oxide’a. Ten zagroził bowiem, że jeśli żaden z ziemskich zawodników nie zdoła pokonać go na torze, zamieni planetę w olbrzymi parking, a jej mieszkańców uczyni swoimi podwładnymi.

3. Diablo III

Diablo III to kolejna część niezwykle popularnej serii hack’n’slash, która zadebiutowała w 1996 roku. Produkcja zawiera kilka rozwiązań znanych z poprzednich części marki i wprowadza mnóstwo nowych pomysłów. Jej producentem jest firma Blizzard Entertainment, znana z wielu udanych i świetnie sprzedających się marek (m.in.World of Warcraft, StarCraft). W trzeciej odsłonie Diablo wracamy do świata Sanktuarium, aby jeszcze raz zmierzyć się z siłami ciemności i tytułowym demonem. Gra rozpoczyna się w dwadzieścia lat po wydarzeniach znanych z Diablo II, w którym grupa herosów zatriumfowała nad złem.

4. FIFA 20

Wykorzystująca silnik Frostbite gra EA SPORTS FIFA 20 na PlayStation 4, Xbox One i PC ożywia oba oblicza światowej piłki – prestiż rozgrywek zawodowych i zupełnie nowy realistyczny futbol uliczny w trybie EA SPORTS VOLTA. FIFA 20 to też wiele innowacji: system PIŁKARSKIEJ INTELIGENCJI tworzy podwaliny pod niespotykany dotąd poziom realizmu rozgrywki, w FIFA Ultimate Team pojawią się nowe sposoby budowania wymarzonego składu, a EA SPORTS VOLTA sprowadzi futbol z powrotem na ulice i pozwoli rozgrywać realistyczne mecze małych drużyn. Gra dostępna w polskiej wersji językowej.

5. Fortnite

Fortnite to całkowicie darmowa gra wieloosobowa, w której wspólnie ze znajomymi tworzycie swój wymarzony świat lub walczycie, aż przy życiu pozostanie tylko jeden gracz. Tryby Battle Royale i Fortnite Creative są BEZPŁATNE. Pobierz już teraz i wskakuj do akcji!

