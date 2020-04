Najlepsze komedie Netflix. TOP 15 najlepszych komedii na Netfliksie!

Najlepsze komedie Netflix zebrał dla nas w kategorii wypełnionej różnorodnościami po same brzegi i to nie tylko filmami Adama Sandlera (choć jak wiadomo – jego szczególna umowa z platformą wypluła kilka soczystych rozbawiaczy), ale również dziełami starszymi, docenionymi. Komedia to bardzo „ruchomy” gatunek, więc chociaż niektóre filmy ocierają się o melodramaty, a inne o romanse, to zawsze ich celem jest jedno – wywołać w widzu ogólną wesołość. Wiadomo, że środki ku temu celowi Netflix wypracował różne. Oto przed Państwem w te czasy niezbyt zabawne, ale dobre do nadrabiania filmów, lista „najlepsze komedie Netflix”! Oczywiście znajdują się tutaj głównie filmy, które miały swoją premierę w kinie, a teraz dostępne są na platformie Netflix, ale wrzuciliśmy również produkcje oryginalne. Przygotujcie się na trening brzucha. Gotowi?

15. Wspomnienia płatnego zabójcy (2016), reż. J. Wadlow

Kevin James to ciekawy przypadek zaszufladkowanego aktora, którego twarz będzie kojarzyła się z komediami już na zawsze, zazwyczaj idącymi w kombosie z produkcjami Adama Sandlera. To utalentowany aktor i komediant, nie ma jednak za dużo szczęścia do własnych produkcji, które może by i potrafił udźwignąć swoją poczciwością, ale brakuje mu dobrego materiału. Komedia Wspomnienia płatnego zabójcy jest kierunkiem we właściwym kierunku. Najlepsze komedie Netflix wypełnił już wieloma tytułami, a kilka z nich jest parodią konwencji szpiegowskiej, ale film z Kevinem Jamesem wydaje się być najzabawniejszy z nich.

14. Tata kontra tata (2015), reż. S. Anders

Will Ferrell i Mark Wahlberg jako dwa modele ojcostwa: ciepłe kluchy i twardziel. Gdy ten pierwszy zaczyna wychowywać wraz z nową partnerką dzieci drugiego, musi dojść do prężenia, ekhm, ekhm, męskości oraz starcia charakterów. Generuje to całą litanię zabawnych żartów i absurdalnych gagów, które okraszone są kilkoma ciekawymi komentarzami na temat roli ojcostwa. Najlepsze komedie na Natfliksie to dużej mierze właśnie takie obyczajowe satyry, ale film Sama Andersa wyróżnia się składem aktorskim, który nie posądzalibyśmy o taką dawkę wyczuwalnej między nimi chemii.

13. Co ty wiesz o swoim dziadku (2016), reż. D. Mazer

Zack Efron i Robert De Niro jako wnuk i dziadek – obaj diametralnie różni, z czego to nestor rodzinny przeżywa drugą młodość, a zawstydzony wnuczek chce się ustatkować. W takim zestawieniu rozpoczynamy szalone kino podróży. Okej, bądźmy szczerzy – humor nie zawsze jest tutaj najwyższych lotów, ale najlepsze komedie Netflix nie traktuje wyłącznie jako ugrzecznione bajdurzenie, które moglibyśmy obejrzeć z naszymi babciami. I chociaż mamy tutaj jurnego dziadka, a Robert De Niro pokazał kawał tyłek, warto sprawdzić, czy to humor dla nas. Jeśli nie – nie tracimy za wiele. Ważne, że Robert dobrze bawił się na planie.

12. Juliusz (2018), reż. A. Pietrzak

Na naszej liście znalazło się również miejsce dla polskiej świeżynki, czyli ciepłej komedii sprzed dwóch lat, do której scenariusz pisał między innymi Abelard Giza. Opowieść o zawałowcu Juliuszu, który cały swoim jestestwem opiera się zmianie stylu życia, jest przeciwieństwem poprzedniego tytułu na naszej liście. Humor jest tutaj sytuacyjny, ale nie przekracza granicy dobrego smaku, ale i tak najlepszy dowcip skrywa się w dialogach. Warto sprawdzić chyba obecnie najlepszą polską komedię na Netfliksie!

11. Zabójczy rejs (2019), reż. K. Newchech

No dobra, przyznam szczerze, że musiałem powtórzyć tę komedię z Sandlerem, zanim stworzyłem swoją listę „najlepsze komedie Netflix”, bo za pierwszym razem, mówiąc kolokwialnie, nie weszło mi to za mocno… Bawiłem się o wiele lepiej niż poprzednio, bo zrozumiałem, że komedie „wakacyjne” (nie chodzi o to, że kręcone są w wakacje, ale na wakacjach, głównie – Adama Sandlera) połączone ze szpiegowskimi motywami to coś, co pozwala nam, szczególnie teraz, zapuścić się w nieco inny świat niż ten widoczny za oknem. Adam Sandler bawi się tutaj wyśmienicie, a Jennifer Aniston chyba jeszcze lepiej. Do połknięcia na raz, tak po prostu, aby wyzerować dzień przed telewizorem.

10. Maska (1994), reż. C. Rusell

Na liście najlepszych komedii netfliksowych znaleźć musiało się coś z kategorii filmów, które nieco namieszały w swoim gatunku. Spontaniczne miejsce 10. ma u nas Maska, która swojego czasu przywróciła modę na slapstick, a dzięki użyciu efektów komputerowych – nieco nawet go podrasowała. Historia Stanleya Ipkissa, który po nałożeniu maski boga swady Lokiego, przemienia się w szaloną, kreskówkową postać, to materiał do wielu analiz kina gatunkowego lat 90. Najlepsze komedie na Netfliksie, a przy tym… najdziwniejsze.

9. Berek (2018), reż. J. Tomsic

Aż trudno uwierzyć, że scenariusz komedii o mężczyznach, którzy od dziesięcioleci grają w berka, oparty został na artykule prasowym. Tak, to zdarzyło się naprawdę i jak dowodzi film Tomsica – dzieckiem można pozostać do samego końca. Jest to swoista antykomedia coming of age, bo tutaj – zamiast dorastania – mamy hołdowanie wiecznemu dziecku, które w nas tkwi. Na dokładkę El Halmes, Jeremy Renner i John Hamm. Najlepsze komedie Netfliksa, które wciąż pachną świeżością! Podobnie jak przyjaźń bohaterów tego filmu.

8. Trylogia Kac Vegas, reż. T. Phillips

Nie należy rozdzielać tej drużyny, chociaż najlepszą odsłoną trylogii była świeża i zabawna „jedyneczka”. Najlepsze komedie Netflix trzyma jednak w solidnych drużynach, więc jeśli komedia Toda Phillipsa przypadnie Wam do gustu, możecie „z marszu” włączyć kolejne odsłony. Pakiecik Kac Vegas dostępny jest bowiem w całości! Może i naiwna apoteoza męskiej przyjaźni oraz tezy, że „chłopcy pozostaną chłopcami” przybiera tutaj wręcz katastrofalną formę, ale nikt nie odmówi tej serii autorskości oraz utorowania aktorom drogi do pierwszej ligi Hollywood. Jak film radzi sobie po latach? Sprawdźcie to sami. Według nas całkiem dobrze.

7. Nie zadzieraj z fryzjerem (2008), reż. D. Dugan

Mamy zagwozdkę… Jak ta niepoprawna i nieco rasistowska komedia z Adamem Sanlderem odbierana byłaby dzisiaj, w świecie, w którym bardzo dużo się zmieniło, szczególnie w podejściu do kwestii emigrantów? Zohan w wykonaniu Adama Sandlera jest bowiem nośnikiem setek stereotypów, niewybrednych żartów, a także rodzaju humoru, który nie przeszedłby dzisiaj w Stanach. Może i ta komedia jest reliktem dawnych (choć wcale nie aż taaaak dawnych) czasów, ale najlepsze komedie Netfliksa to po prostu najróżnorodniejsze komedie Natfliksa. Znajdzie się więc tam miejsce dla tego niesfornego dziecka.

6. The Ridiculous 6 (2015), reż. F. Coraci

Sandlerek obok Sandlerka, ale jakżeby mogłoby być inaczej, skoro z Netfliksem łączy aktora specyficzny kontrakt, który pozwala produkować filmy jeden za drugim. Wszakże taśma produkcyjna nie zawsze wypluwa produkt pierwszej jakości, ale warto obejrzeć tę niedorzeczną parodię klasycznych westernów jako ciekawostkę. Gdy na ekran wjeżdża Vanilla Ice wcielający się w Marka Twaina stężenie absurdu staje się zbyt duże, aby utrzymać powagę. „Najlepsze komedie Netflix”, a może „najbzdurniejsze komedie Netflix”? Mieliśmy problemy z nazwaniem tego rankingu, więc po prostu niech będzie „komedie, przy których nie utrzymasz powagi choćbyś bardzo chciał”.

5. Jaja w tropikach (2008), reż. B. Stiller

Podobnie jak w przypadku przygód fryzjera Zohana – ten film na pewno by dzisiaj nie przeszedł testu cenzorskiego. W czasach, gdy politykom dostaje się po łapach za zdjęcia tak zwanego „black face’a” z młodości (farbowanie twarzy, aby wyglądać jak czarnoskóry), poprawność polityczna nie pozwoliłaby Benowi Stillerowi zrobić takiego wbijającego szpilę w Hollywood filmu. A byłaby to duża strata, bo Jaja w tropikach dały nam nominację do Oscara dla Roberta Downeya Juniora. Gdyby w 2008 również za rolę drugoplanową nie był nominowany Heather Ledger (Mroczny rycerz), RDJ mógłby mieć naprawdę spore szanse na zgarnięcie nagrody.

4. Wieczór gier (2018), reż. J.F. Daley

Nie da się wyrazić słowami, jak bardzo teraz tęsknimy za spotkaniami ze znajomymi i wieczorami planszówek. Komedia z 2018 roku jest idealna na czas domowego lockdownu, ponieważ opowiada o ludziach, dla których towarzyskie spotkania to ważny element codzienności. Gdy jedna z gier towarzyskich zmienia się w piekło i ciąg zabawnych perypetii, warto porozmyślać, co sami zrobimy, gdy wyjdziemy z naszych domów. Podpowiedzią niech będzie szalona komedia z Jasonem Batemanem!

3. Supersamiec (2007), reż. G. Mottola

W czasach, gdy wciąż wałkowano zajechane i średnio starzejące się suchoty pod tytułem American Pie, Seth Rogen pozwolił na realizację swojego scenariusza, który o wiele odważniej i poważniej podchodził do tematu inicjacji seksualnej. Ekipa, która połączyła swoje siły w filmach Juda Apatowa, dostała tutaj spore pole do popisu. A wśród tych wszystkich waginalnych żartów mamy opowieść o przyjaźni, dorastaniu i wyborze przyszłej drogi życiowej. Fogell, zwany inaczej McLovinem, na zawsze w serduszku! To jedna z najlepszych komedii na na Netfliksie, a na pewno taka, do której wracamy najczęściej!

2. Król Tygrysów (2020), reż. E. Goode

Zanim ktoś podniesie głos, że miała być lista „najlepsze komedie Netflix”, a między filmy fabularne wkradł się jakimś cudem dokumentalny, przypomnę, że komedia to bardzo pojemny gatunek. Dokument komediowy? Jak najbardziej, to da się zrobić, bowiem życie jest czasami zabawniejsze niż jakakolwiek fikcja. Poznajcie Joe Exotica, jego wybryki, natręctwa związane z hodowlą tygrysów i naturę kombinatora, a najbardziej zadziwi Was, że wszystkie opisane w tej serii wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Tragizm i komizm ludzkiej egzystencji w prześmiesznym uścisku! Warto.

1. Pulp Fiction (1994), reż. Q. Tarantino

Jeszcze zanim tak naprawdę „tarantinowszczyzna” stała się gatunkiem samym w sobie, Quentin postanowił zabawić się kilkoma konwencjami. Kino gangsterskie wymieszane z powolnym obyczajem i absurdalną komedią, która wydaje się być pozornie przypadkowym ciągiem perypetii zbyt pokręconych, aby można je było opowiedzieć. Nawiązujący konwencją do pulpowego kina szalony eksperyment Quentina Tarantino jest zbyt ważnym i zbyt nowatorskim dziełem, które zmieniło oblicze kina, aby nie trafić na zaszczytne, pierwsze miejsce naszej listy „najlepsze komedie Netfliksa”. Zed is dead, babe, Zed is dead…