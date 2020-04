Najlepszy filmy cda.pl! TOP 10: najciekawsze filmy z oferty CDA Premium.

Postanowiliśmy wybrać najlepsze filmy z CDA, a jest w czym wybierać, bo platformy streamingowe to ostatni nasi jedyni dostarczyciele nowości. Na które premiery czekaliśmy w kwietniu niczym wygłodniali kinomani odcięci od swoich deserów? Oczywiście na te nienadeszłe które z różnych powodów do kin nie zawitały, choć niektórzy dystrybutorzy znaleźli sposób na podzielenie się nimi. Jednym z tytułów, który wydawał się szczególnie interesujący, to brytyjsko-nowozelandzkie widowisko Guns Akimbo z Danielem Radcliffem, który skutecznie ucieka od wizerunku Harry’ego Pottera. Finalnie trafiło ono na platformę streamingową cda.pl, która ma w swoim asortymencie Premium coraz większą bazę ciekawych produkcjii. Z tej okazji zrobiliśmy ranking TOP 10 najciekawszych filmów na CDA Premium.

10. Atlas Chmur (2012), reż. rodzeństwo Wachowskich

Bardzo miło wraca się do tego nieco zapomnianego już filmu rodzeństwa Wachowskich, kiedy to wciąż wspaniała, bolesna, a także ociekająca fantazją wiwisekcja zmieniających się czasów. Fabuła, która porusza się na wielu płaszczyznach czasowych, przenosi nas do życia ludzi, którzy w większości przypadków chcą tego samego – dzielić z kimś swoją historię. Na plus: pomysł pozwalający wcielać się tym samym aktorom w różne postacie, a bryluje w tej materii oczywiście nikt inny jak nasz dzielny Tom Hanks. Najlepsze filmy na cda.pl rozpoczyna tytuł, który warto sobie przypomnieć, aby nieco naładować optymizmem.

9. Gość (2014) reż. A. Wingard

Co ciekawe – ten film przeszedł przez kina prawie niezauważony, kiedy okazał się wspaniałym hołdem dla kina slasherowego lat 80. (z elementami filmów akcji). Cda.pl nie pozwala nam zapomnieć o tym, co dobre, więc do swojego worka z napisem „premium” dorzucono ten kameralny, ale trzymający w napięciu i wypełniony muzyką elektroniczną thriller z hipnotyzującym Danem Stevensem w roli tajemniczego, tytułowego „gościa”. Życzymy dużo szczęścia zarówno aktorowi, jak i reżyserowi, który stoi obecnie za sterami nowej wersji filmu Godzilla kontra King Kong.

8. Droga (2009), reż. J. Hillcoat

Minimalizm, duszność, brak nadziei – John Hillcoat oddał wszystko, co oszczędna fraza Cormaca McCarthy’ego miała do zaoferowania. Postapokaliptyczny świat, przez który wędrują ojciec z synem, opisany jest za pomocą ciszy i obrazów. Może i nie jest to tytuł, który podnosi na duchu, ale na pewno należy do ścisłej czołówki tytułów opowiadających o świecie, który mimo że się skończył, to musi trwać, choćby w stanie agonalnym. I to jest krzepiące. Z podgatunku „postapokalipsa” jest to najlepszy film na cda.pl.

7. Heavy Trip (2018), reż. J. Lattio

Mainstreamowe kino coraz uważniej stąpa po satyrze skierowanej ku norweskiej scenie metalowej, a Heavy Trip jest złośliwy na tyle, na ile powinien. Perypetie gruby matelowej, która ma okazję pierwszy raz wystąpić na scenie, jest mieszaniną kina drogi i buddy comedy, a przy tym widać, że ugotowali ten prześmieszny film ludzie, którzy naprawdę lubią muzykę. Zabawne, ale często jest to śmiech połączony z niedowierzaniem, do czego może prowadzić żądza sławy.

6. Pianista (2002), reż. R. Polański

Najlepsze filmy na cda.pl to również lista tytułów, które warto sobie powtórzyć albo przekazać następnemu pokoleniu filmożerców. Niedługo minie 20 lat od premiery tego wstrząsającego, brutalnego, a przy tym wielce humanistycznego filmu Romana Polańskiego, który postanowił przyjrzeć się losom wojennym genialnego pianisty, Władysława Szpilmana. Do dziś film robi wrażenie niespotykaną nawet jak na kino Polańskiego czułością względem głównego bohatera, a przy tym szczerością w opowiadaniu o holokauście. Nie znasz? Musisz poznać.

5. Tully (2018), reż. J. Reitman

Macierzyństwo to nie bułka z masłem, o czym przekonuje się główna bohaterka grana przez Charlize Theron. W tym filmie obyczajowym, który w pewnym momencie skręca w kierunku thrillera psychologicznego, macierzyństwo poddane jest szczegółowej analizie, która wcale nie musi nieść za sobą pozytywnych wniosków. Kino, które pokazuje, że do tego trzeba mieć (wybaczcie Państwo męskocentryczne porównanie) jaja ze stali. Polecamy młodym matkom.

4. Pułapka (2005), reż. D. Slade

Przeglądając ofertę CDA Premium, natrafiliśmy na ten thriller, który swojego czasy wywindował karierę Ellen Page, a próżno szukać go na innych platformach. To bardzo aktualny dreszczowiem, który porusza temat pedofilii w sieci, ale nieco odwraca wektory, bo w tym przypadku to ofiara staje się drapieżcą. Ogląda się to z obrzydzeniem oraz zadumą. Jeden z najlepszych thrillerów na cda.pl.

3. Brud (2013), reż. J.S. Baird

Proza Irvine’a Welsha wydaje się być tak bardzo niefilmowa, a to już drugi raz po Trainspotting, kiedy okazuje się, że można z jego książek zrobić naprawdę świetne filmy. Katalog „najlepsze filmy na CDA Premium” umożliwił nam ponowną podróż z uzależnionym od narkotyków policjantem, w którego wciela się bardzo „czujący” materiał wyjściowy James McAvoy. To kino – jak sugeruje tytuł – brudne, po którym trzeba się obmyć, ale to komplement. Czasami trzeba.

2. The Hurt Locker: w pułapce wojny (2008), reż. K. Bigelow

Pani Bigelow udowadnia dwie rzeczy – że po rozwodzie z Jamesem Cameron stała się wcale nie mniej ciekawą twórczynią kina co on oraz że potrafi nakręcić „męskie” kino o wojnie, które powinno stać się wyznacznikiem gatunku. Zawód sapera nigdy nie był przedstawiony tak realistycznie w kinie, a The Hurt Locker popchnął keriery Jeremy’ego Rennera i Anthony’ego Mackiego w kierunku „wielkiego” Hollywoodu. Nic dziwnego, że chłopaków zgarnął potem Marvel… Oby tylko ich nie zepsuł, bo w tym kameralnym dramacie wojennym pokazują, na co ich aktorsko stać.

1. Miasto Boga (2002), reż. F. Meirelles

„Literackość”, tak najkrócej opisać można sposób narracji zaproponowany przez Meirellesa. Lista „najlepsze filmy na cda.pl” musiała zostać zakończona z przytupem, więc na koniec zostawiliśmy dzieło, które powinien obejrzeć każdy, kto chciałby kiedykolwiek kręcić kino gangsterskie. Opowieść o przyjaźni dwóch chłopaków z brazylijskich slumsów to epicka, smutna, realistyczna podróż przez kilkunastoletnie zmaganie się z brutalną rzeczywistością. Świetne zdjęcia pomagają przenieść się w ten namacalny świat, w którym trzeba bardzo szybko dorosnąć, aby móc przeżyć. Wielkie kino, które starzeje się z klasą i wciąż jest wizualną perłą.