Najwyżej oceniane horrory, czyli takie, które zawsze na każdym portalu znajdują się w ścisłej czołówce. Przy wyborze filmów do tego rankingu, braliśmy pod uwagę kilka najsłynniejszych zagranicznych portali, które specjalizują się w tego typu rankingach. Owocem tych obserwacji, powstał poniższy ranking. Oto najwyżej oceniane horrory w historii!

Psychoza

W epokowym filmie grozy Alfreda Hitchcocka Anthony Perkins wciela się w rolę chorego umysłowo Normana Batesa, którego stare, ponure domostwo i stojący obok motel na pewno nie nadają się do spędzenia spokojnego wieczoru. Doświadcza tego na własnej skórze niefortunna podróżniczka Marion Crane (Janet Leigh), której wyprawę kończy słynna, mrożąca krew w żyłach scena pod prysznicem. Kiedy śladem zaginionej podążają najpierw prywatny detektyw (Martin Balsam), a potem jej siostra (Vera Miles), groza i suspens wzrastają, aż wreszcie kulminują w przerażającej scenie ujawnienia tajemniczego zabójcy.

Lśnienie

Jack Torrance (Jack Nicholson) pracuje jako dozorca hotelu Panorama w górach stanu Kolorado. Pensjonat jest zamknięty na zimę, więc Jack z rodziną są jedynymi mieszkańcami budynku. Kiedy burze śnieżne blokują familię Torrance’ów w hotelu, Danny (Danny Lloyd), syn Jacka, który ma nadprzyrodzone, telepatyczne zdolności odkrywa, że pensjonat jest nawiedzony i duchy powoli doprowadzają jego ojca do obłędu. Kiedy Jack spotyka zjawę pana Grady’ego (Philip Stone), poprzedniego dozorcy hotelu, sytuacja staje się coraz groźniejsza.

Obcy – 8. pasażer Nostromo

W pierwszym rozdziale przerażającej sagi „Obcy”, załoga statku Nostromo odpowiada na sygnał wołania o pomoc pochodzący z opustoszałej planety i odkrywa śmiercionośną formę życia, która wykorzystuje ludzkie ciało do swego rozwoju. Teraz wszyscy na pokładzie muszą walczyć nie tylko o życie, lecz także o przetrwanie całego gatunku ludzkiego.

Coś

Akcja toczy się zimą 1982 r. w odciętej od świata bazie naukowej na Antarktydzie. Śmierć sieje tam Obcy – przybysz z nieznanej planety, którego pojazd rozbił się niegdyś na Ziemi i który właśnie teraz zbudzony został z lodowego snu. Ma on umiejętność nieustannej zmiany kształtów. Ponieważ egzystuje wyłącznie we wnętrzu żywego organizmu próbuje upodobnić się do swego nosiciela. Zaczyna od psa, kończy na człowieku.

Gabinet Doktora Caligari

Do prowincjonalnego miasteczka przybywa wędrowny hipnotyzer (Werner Krauss). Jego medium, somnambulik Cezar (Conrad Veidt), jest główną atrakcją jarmarcznego show. Wkrótce w miasteczku zaczynają ginąć ludzie. Przyjaciel jednego z zamordowanych, Francis (Friedrich Feher), odkrywa ponury sekret – hipnotyzer jest reinkarnacją morderczego doktora Caligari, który zabijał, posługując się medium. Sytuacja nie jest prosta, gdyż Francis trafia za Caligarim do zakładu psychiatrycznego.

Egzorcysta

Aktorka Chris MacNeil (Ellen Burstyn), zaniepokojona dziwnym zachowaniem córki, zwraca się o pomoc do lekarzy. Wyniki badań potwierdzają wstępną diagnozę, że Regan (Linda Blair) jest całkowicie zdrowa. Tymczasem stan dziewczynki się pogarsza. Kiedy aktorka wraca z planu zdjęciowego do domu, córka nagle atakuje matkę, która jest zmuszona przywiązać ją do łóżka. Zdesperowana Chris teraz szuka pomocy u młodego księdza, ojca Karrasa (Jason Miller). Dochodzi on do wniosku, że szatan opętał Regan. Chcąc wypędzić z niej diabła, Karras wzywa doświadczonego egzorcystę, ojca Merrina (Max von Sydow).

Dziecko Rosemary

Rosemary Woodhouse (Mia Farrow) jest młodą gospodynią domową, która pragnie założyć rodzinę ze swoim mężem Guyem (John Cassavetes). Para wprowadza się do będącego ikoną nowojorskiego budynku o nazwie Bramford. Młodzi zaprzyjaźniają się tam z ekscentrycznym starszym małżeństwem – Romanem (Sidney Blackmer) oraz Minnie (Ruth Gordon) Castevetami. Niedługo później Rosemary zachodzi w ciążę. Niestety w jej życiu zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a najbliżsi znajomi po kolei znikać…

Pozwól mi wejść

Dwunastoletni Oskar jest wrażliwym, nieco bojaźliwym chłopcem, prześladowanym przez silniejszych kolegów z klasy. Jego rówieśniczka – blada i zawsze poważna Eli wychodzi z domu tylko w nocy. Spotykają się na blokowym podwórku szwedzkiego osiedla gdzieś na peryferiach miasta. Wraz z pojawieniem się dziewczynki, w okolicy zaczynają się dziać przerażające i trudne do wytłumaczenia rzeczy. Wspólnym mianownikiem tych zdarzeń jest krew. Zamkniętego w sobie chłopca, wydaje się to fascynować. Potrwa to dopóki Oskar nie odkryje, że Eli jest… wampirem. Szwedzki filmowiec Tomas Alfredson przedstawia bardzo sugestywny i nietypowy obraz dorastania. Przyjaźń, odrzucenie i przywiązanie splatają się w tym niepokojącym, mrocznym i poetyckim zarazem filmie opartym na bestsellerowej powieści Johna Ajvide Lingqvista, okrzykniętego 'drugim Stephenem Kingiem'.

Świt żywych trupów

Ciąg dalszy historii znanej z „Nocy żywych trupów”. Minęło kilka dni od chwili powstania z martwych mas trupów, rzesze zombie zaczęły przejmować panowanie nad Ziemią paraliżując normalne życie. Pracownik telewizji z Pittsburgha, Stephen postanawia uciekać wraz ze swoją narzeczoną Francine. Wraz z nimi szukają ratunku dwaj specjalni funkcjonariusze policji – Roger i Peter (oddelegowani w celu ratowania pozostałych przy życiu ludzi). Razem postanawiają ukraść telewizyjny helikopter i uciec w jakieś bezpieczne miejsce. Docierają do opustoszałego centrum handlowego, gdzie mają zamiar przeczekać kryzys. Po zabarykadowaniu się wewnątrz przyjdzie im walczyć nie tylko z hordami żywych trupów, lecz także o utrzymanie zdrowia psychicznego…

Dziedzictwo

Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast to co nastąpiło po niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce po pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Co takiego wydarzyło się w życiu Ellen, że teraz zapłacić musi za to jej rodzina? Odkrycie tej prawdy nikomu nie przyniesie spokoju…