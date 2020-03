Najwyżej oceniane komedie, czyli takie, które zawsze na każdym portalu znajdują się w ścisłej czołówce. Przy wyborze filmów do tego rankingu, braliśmy pod uwagę kilka najsłynniejszych zagranicznych portali, które specjalizują się w tego typu rankingach. Owocem tych obserwacji, powstał poniższy ranking. Oto najwyżej oceniane komedie w historii!

Spodobały Ci się najwyżej oceniane komedie? Zobacz również:

Najwyżej oceniane komedie Oto Spinal Tap Najwyżej oceniane komedie

Najsłynniejszy mock-rock-ument w historii zapoczątkował całą serię podobnych produkcji oraz karierę Christophera Guesta, czołowego reżysera gatunku. Ale co najważniejsze i najśmieszniejsze, spowodował powstanie prawdziwego zespołu Spinal Tap, który następnie odbył triumfalne tournée udokumentowane w sequelu! Już od początku, od wywiadu o cenzurowanych okładkach płyt i tajemniczych wypadkach perkusistów, film uwodzi balansowaniem między tonem serio a buffo. Oto starzejący się członkowie hardrockowego zespołu ruszają na ostatni tour, by odzyskać publiczność. I wszystko mogłoby się udać, gdyby nie ambicje dziewczyny jednego z nich, która wywołuje walkę o przywództwo między dwoma kumplami z dzieciństwa, nadwrażliwym Nigelem i szalonym Davidem St. Hubbinsem…

Czy leci z nami pilot?

Ted Striker po przeżytym wojennym koszmarze obiecuje sobie już nigdy nie pilotować samolotu. Tymczasem leci jako pasażer, aby przekonać swoją dziewczynę-stewardessę, żeby do niego wróciła. Wkrótce wszyscy piloci zapadają na dziwną chorobę. Ted jest jedyną nadzieją dla kilkudziesięciu pasażerów samolotu. Czy pokona strach? Najwyżej oceniane komedie

Akademia policyjna

Nowa pani burmistrz ogłasza, że każda osoba może zostać policjantem, co nie podoba się dowództwu policji. Do szkoły policyjnej, pod opiekę komendanta Lassarda (George Haynes) trafia bardzo dużo ludzi, którzy na pierwszy rzut oka nie pasują do siebie. Jest wśród nich między innymi fanatyk broni strzeleckiej Tackleberry (David Graf), twardy i bardzo silny Hightower (Bubba Smith), wystraszona i skromna Hooks (Marion Ramsey), umiejący udawać wszystkie odgłosy Jones (Michael Winslow) oraz Mahoney (Steve Guttenberg) – drobny cwaniaczek, który zakochuje się w Thompson (Kim Cattrall). Mimo wielu różnic wszyscy się zaprzyjaźniają. Niestety na drodze do ukończenia szkoły staje porucznik Harris (G. W. Bailey), który zrobi wszystko, aby uprzykrzyć im pobyt w szkole i doprowadzić do ich rezygnacji.

Najwyżej oceniane komedie Annie Hall Najwyżej oceniane komedie

Życie Alvy Singera (Woddy Allen), jednego z najbardziej błyskotliwych komików na Manhattanie, zmienia się, gdy jego najlepszy przyjaciel Rob Tony Roberts przedstawia go uroczej piosenkarce z nocnego klubu, Annie Hall (Diane Keaton). Alvy nie zdaje sobie sprawy, że jest naprawdę zakochany, do czasu gdy Annie poszukując nowego życia i… kochanka (Paul Simon) porzuca go. Dopiero wtedy Alvy robi wszystko, aby odzyskać Annie – czyli to co w życiu najważniejsze – prawdziwą miłość. Najwyżej oceniane komedie

Dzień Świstaka

Zgorzkniały prezenter telewizyjnej prognozy pogody, Phil (Bill Murray), wyjeżdża do miasteczka Punxsutawney, żeby relacjonować coroczne Święto Świstaka – przepowiadające (lub nie) nadejście wiosny. Wieczorem dochodzi do wniosku, że to najgorszy dzień w jego życiu. Kiedy budzi się następnego ranka, z przerażeniem stwierdza, że znów jest 2 lutego. Dla Phila czas stanął w miejscu i musi przeżywać wciąż to samo.

W krzywym zwierciadle: Wakacje

Griswoldowie planowali tę podróż przez cały rok. W końcu wyruszyli ze swojego domku na przedmieściach Chicago, przez całą Amerykę do parku rozrywki Walley World w Kalifornii, realizując po drodze wszystkie wcześniej zaplanowane atrakcje. Nie uwzględnili jednak wypadków,które mogą się wydarzyć podczas tak długiej drogi… Najwyżej oceniane komedie

Najwyżej oceniane komedie Withnail i ja Najwyżej oceniane komedie

„Withnail i ja” portretuje ostatnie wspólne szaleństwa dwóch przyjaciół, niespełnionych młodych aktorów pod koniec 1969 roku. Withnail (Richard E.Grant) i Ja (Paul McGann, który gra alter ego reżysera Bruce’a Robinsona) odkrywają pewnego poranka, że do końca szaleńczej dekady lat sześćdziesiątych zostało tylko 90 dni. Połączeni biedą i marzeniami o sławie dzielą nędzne mieszkanie, a ich codzienna dieta składa się z alkoholu, LSD i marihuany. Spłukani i zagubieni w miejskiej dżungli postanawiają wyruszyć na wieś i spędzić oczyszczający wewnętrznie weekend w prymitywnej chacie ekscentrycznego Monty’ego (Richard Griffith), wuja Withnaila. Od samego początku pobytu wszytko układa się nie tak jak zaplanowano, i choć ich marzenia o idyllicznym ustroniu nie spełnią się, będzie to niezapomniany pobyt, zwłaszcza po niezapowiedzianym przyjeździe Monty’ego. Najwyżej oceniane komedie

Monty Python i Święty Graal

Artur, król Brytyjczyków i pogromca Saksonów, zjeździł cały kraj w poszukiwaniu szlachetnych rycerzy, którzy zamieszkaliby wraz z nim w zamku Camelot. Na swej drodze spotkał sir Bedevere’a, Sir Lancelota zwanego Walecznym, sir Galahada zwanego Czystym i sir Robina, którego trudno nazwać czystym, a już na pewno nie walecznym. Opowieści o ich wyczynach przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie i tak narodziła się legenda Rycerzy Okrągłego Stołu. Bóg powierzył dzielnym rycerzom niezwykłą misję – polecił im odnaleźć bezcenny kielich zwany Świętym Graalem. Wyprawa najeżona była rozlicznymi niebezpieczeństwami, na naszych bohaterów czyhali bowiem: francuscy szydercy; rycerze, którzy mówili „Ni” i zabójczy królik. Wszystko jednak skończyło się dobrze – przynajmniej dla niektórych z nich…

Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami

Ekipa Ameryka to międzynarodowe siły policyjne, które mają strzec globalnego porządku. Pewnego dnia załoga otrzymuje informację o przemycie broni masowego rażenia. By rozpracować terrorystów, policjanci wynajmują gwiazdę Broadwayu, która ma wniknąć w szeregi wroga i zdobyć informacje na temat planowanego zamachu. Z pomocą przywódcy zespołu oraz jego współpracowników aktorowi udaje się dostać do kryjówki terrorystów. Odkrywa, że akcja już się rozpoczęła, a na jej czele stoi Kim Dzong Il i jego sprzymierzeńcy organizacja amerykańskich aktorów. Najwyżej oceniane komedie

Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej

Komedia satyryczna, zrealizowana przez słynnego komika Sachę Barona Cohena („Ali G Indahouse”) z nim samym w roli filmowca z Kazachstanu, który wyrusza do Stanów Zjednoczonych, by nakręcić film dokumentalny o dniu dzisiejszym „największego mocarstwa na świecie”, a na miejscu zakochuje się w bohaterce „Słonecznego patrolu” Pameli Anderson i postanawia zdobyć jej serce.