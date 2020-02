Seriale HBO GO – Ranking najlepszych seriali oryginalnych HBO!

Oto najlepsze seriale w HBO GO! W tym rankingu znajdziecie warte obejrzenia oryginalne seriale HBO – od Sopranos, poprzez Prawo Ulicy po Grę o Tron i wiele więcej. Najlepsze seriale HBO to pozycje kultowe, obok których żaden widz nie przejdzie obojętnie. Wiele z nich wielokrotnie zdobywało najważniejsze nagrody w przemyśle filmowym takie jak np. Złote Globy. Prezentujemy najbardziej polecane seriale HBO, które bez dwóch zdań warto obejrzeć.

1. Kompania braci (2001) Produkcja Gatunek Dramat, Wojenny Nasza ocena 95 zobacz zwiastun Dramat, Wojenny Kompania Braci to oparta na książce Stephena Ambrose’a o tym samym tytule opowieść o losach Kompanii E 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych, a zarazem prawdziwa historia o dramatach na polu walki, o bohaterstwie i przyjaźni. Ten miniserial wyreżyserował Tom Hanks w parze ze Stevenem Spielbergiem. Z czysto ludzkiego punktu widzenia pokazuje okrucieństwo wojny, a gra aktorska, muzyka i fabuła przeplatana opowieściami żyjących jeszcze żołnierzy nieraz ściśnie Was za gardło. Kompania Braci stanowi mocną lekcję historii, a zarazem piękny hołd złożony poległym. polecasz tę produkcję? 50% 2. Czarnobyl (2019) Produkcja Gatunek Dramat, Historyczny, Katastroficzny Nasza ocena 95 zobacz zwiastun Dramat, Historyczny, Katastroficzny Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 100% 3. Gra o tron (2011) Produkcja Gatunek Dramat, Fantasy, Thriller Nasza ocena 94 zobacz zwiastun Dramat, Fantasy, Thriller Kilka rodzin szlacheckich walczy o panowanie nad ziemiami krainy Westeros. Polityczne i seksualne intrygi są na porządku dziennym. Robert Baratheon (Mark Addy), król Siedmiu Królestw, prosi swojego starego przyjaciela, Eddarda Starka (Sean Bean), aby służył jako jego główny doradca. Ten, podejrzewając, że poprzednik na tym stanowisku został zamordowany, przyjmuje propozycję, aby dogłębnie zbadać sprawę. Okazuje się, że przejęcie tronu planuje kilka rodzin. Lannisterowie, familia królowej, staje się podejrzana o podstępne knucie spisku. Po drugiej stronie morza pozbawieni władzy ostatni przedstawiciele poprzednio rządzącego rodu, Targaryenów, również zamierzają odzyskać kontrolę nad królestwem. Narastający konflikt pomiędzy rodzinami, do którego włączają się również inne rody, prowadzi do wojny. W międzyczasie na dalekiej północy budzi się pradawne zło. W chaosie pełnym walk i konfliktów tylko grupa wyrzutków zwana Nocną Strażą stoi pomiędzy królestwem ludzi, a horrorem kryjącym się poza nim. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 4. Prawo Ulicy (2002) Produkcja Gatunek Dramat Nasza ocena 93 Dramat Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom. polecasz tę produkcję? 50% 5. Rodzina Soprano (1999) Produkcja Gatunek Dramat Nasza ocena 92 Dramat Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry. polecasz tę produkcję? 50% 6. Detektyw (2014) Produkcja Nasza ocena 90 Dziwne morderstwo na terenie Kalifornii łączy losy trojga przedstawicieli prawa oraz kryminalisty. Starając się odnaleźć sprawcę, trafiają w sieć spisków, zdrad i intryg. polecasz tę produkcję? 100% 7. Watchmen (2019) Produkcja Gatunek Sci-Fi, superbohaterski Nasza ocena 90 Sci-Fi, superbohaterski Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy - superbohaterowie - wyjęci są spod prawa. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 8. Rzym (2005) Produkcja Gatunek Dramat Nasza ocena 88 Dramat Juliusz Cezar po zakończeniu wojny w Galii i jej podbiciu wraca do Rzymu. polecasz tę produkcję? 50% 9. Westworld (2016) Produkcja Gatunek Dramat, Sci-Fi Nasza ocena 88 Dramat, Sci-Fi Naukowiec tworzy futurystyczny park rozrywki, który zamieszkany jest przez posiadające sztuczną inteligencję tzw. "hosty". polecasz tę produkcję? 100% 10. Więzienie OZ (1997) Produkcja Gatunek Dramat Nasza ocena 87 Dramat OZ to obiegowa nazwa stanowego więzienia o zaostrzonym rygorze w Emerald City. W zakładzie znajduje się oddział eksperymentalny kierowany przez Tima McManusa (Terry Kinney). Są też cele śmierci i izolatki. Ktokolwiek tam trafia, musi być czujny. Powinien również pamiętać, żeby wybrać z rozwagą nowych przyjaciół. Każda z grup - Latynosi, Muzułmanie, Irlandczycy czy Włosi - chroni swoich i walczy zacięcie z wrogami. polecasz tę produkcję? 50% 11. Deadwood (2004) Produkcja Gatunek Western Nasza ocena 87 Western W czasach plądrowania i chciwości Amerykę dotyka największa gorączka złota w historii. Zachłanne hordy niespokojnych odludków i wyjętych spod prawa złoczyńców osiedlają się w miejscu, gdzie wszystko i wszyscy mają swoją cenę. Osadników, od byłego stróża prawa, po cwanego właściciela saloonu, Dzikiego Billa Hickoka i Calamity Jane łączy wspólny, nieustający niepokój ducha i instynkt przeżycia wszelkimi możliwymi sposobami. polecasz tę produkcję? 50% 12. Sześć stóp pod ziemią (2001) Produkcja Gatunek Dramat Nasza ocena 87 Dramat Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość. polecasz tę produkcję? 100% 13. Zakazane Imperium (2010) Produkcja Gatunek Dramat, Kryminał Nasza ocena 86 Dramat, Kryminał Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City. polecasz tę produkcję? 50% 14. Wielkie kłamstewka (2019) Produkcja Gatunek Czarna komedia Nasza ocena 85 zobacz zwiastun Czarna komedia W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 15. Killing Eve (2018) Produkcja Gatunek Akcja Nasza ocena 85 Akcja Eve (Sandra Oh) to znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Natomiast Villanelle (Jodie Comer) to psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Pewnego dnia Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 100% 16. Pacyfik (2010) Produkcja Gatunek Dramat, Wojenny Nasza ocena 85 Dramat, Wojenny Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej. polecasz tę produkcję? 50% 17. Dolina Krzemowa (2014) Produkcja Gatunek Komedia Nasza ocena 80 Komedia Serial komediowy HBO opowiadający o mieszkańcach kalifornijskiej Doliny Krzemowej – bystrych specjalistach od nowych technologii. Amerykańska Dolina Krzemowa to miejsce, w którym spełniają się marzenia pasjonatów nowych technologii. Programista Richard (Thomas Middleditch) mieszka wraz z kumplami w hostelu pełnym hakerów i technomaniaków, którzy marzą o karierze na miarę Marka Zuckerberga. Właścicielem nietypowego hotelu jest Erlich (T.J. Miller), młody milioner, który pozwala im mieszkać u siebie za darmo, pod warunkiem udziału w zyskach z każdego wymyślonego przez nich projektu. Start-upy, deweloperzy aplikacji, firmy internetowe… to hasła, które elektryzują dziś cały świat. Dolina Krzemowa to stworzony przez Mike’a Judge’a (kultowy serial Beavis i Butthead) serial komediowy, który przybliża te wciąż abstrakcyjne pojęcia. polecasz tę produkcję? 50% 18. Wataha (2014) Produkcja Gatunek Thriller Nasza ocena 80 Thriller Sezon 3 Akcja trzeciego sezonu zaczyna się, gdy Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady. Rebrow ponownie stanie przed trudnymi wyborami. Mimo że wrócił do pracy w straży, przeszłość nie daje mu o sobie zapomnieć. Nie każdy jest zachwycony jego powrotem. Wielu patrzy na niego jak na podejrzanego, działającego na granicy prawa. Na horyzoncie pojawia się nieznana postać – nowa szefowa ukraińskich przemytników – Tatiana Barkova. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 19. Młody papież (2016) Produkcja Gatunek Dramat, Komedia Nasza ocena 80 Dramat, Komedia Lenny Belardo, który przyjął imię Piusa XIII jest pierwszym amerykańskim papieżem w historii Kościoła. Wszystko wskazuje na to, że wybór tego młodego, ujmującego biskupa na Ojca Świętego jest efektem skutecznej strategii medialnej, jaką przyjęło Kolegium Kardynalskie. Ale pozory mogą mylić. A tym bardziej w miejscu i pomiędzy ludźmi, dla których wielka tajemnica wiary jest życiowym drogowskazem. Tym miejscem jest Watykan, a ci ludzie to hierarchowie Kościoła. A Pius XIII wydaje się być pośród nich najbardziej tajemniczy i pełen sprzeczności. Przebiegły i jednocześnie naiwny, ironiczny i pedantyczny, tradycyjny i nowatorski, wątpiący i pewny siebie, melancholijny i bezwzględny Pius XIII doświadcza człowieczej samotności, by odnaleźć Boga, którego mógłby dać ludziom. I sobie samemu. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 20. Ekipa (2015) Produkcja Gatunek Komedia Nasza ocena 80 Komedia Vincent Chase jest niezwykle przystojnym aktorem, który właśnie wkroczył do świata filmu. Jednak nie przyszedł sam. Zabrał swoich najbliższych przyjaciół, z którymi wychowywał się w Queens: Erica, swojego najlepszego przyjaciela, doradcę i powiernika, Johnny'ego nazywanego Drama, brata Vince'a, który dzięki swojemu słynnemu braciszkowi chce zaistnieć w show biznesie, no i Turtle'a, który... zawsze jest chętny na dobrą zabawę. Razem ta czwórka przyjaciół uczy się, jak przetrwać w okrutnym świecie showbiznesu. Oczywiście sporą pomocą jest agent Vince'a - Ari, który dla klienta zrobi wszystko. polecasz tę produkcję? 50% 21. Pakt (2015) Produkcja Gatunek Dramat Nasza ocena 80 zobacz zwiastun Dramat Sezon 2 Piotr Grodecki (Marcin Dorociński) odkrywa skandal seksualny, w który zamieszany jest jeden z ministrów. Z determinacją walczy, aby ujawnić niewygodne szczegóły zdarzenia. Stoi przed nim podwójnie trudne zadanie – odkrycie prawdy oraz ochrona wykorzystanej seksualnie młodej ofiary. Jednocześnie na Śląsku dochodzi do tragicznego wypadku w kopalni. Doprowadza on do konfrontacji między przybyłym na miejsce katastrofy premierem (Mariusz Bonaszewski) a silną i pełną ideałów prezydent Bytomia, Anną Wagner (Magdalena Popławska). Od tego momentu zaczyna się medialna walka o to, czyja wersja zdarzeń jest prawdziwa. Splot wypadków zdestabilizuje sytuację polityczną w Polsce. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 22. Barry (2018) Produkcja Gatunek Komedia Nasza ocena 80 zobacz zwiastun Komedia Były żołnierz, obecnie tani zabójca do wynajęcia, dostaje zlecenie w Los Angeles. Ku swemu zaskoczeniu odnajduje tam lek na samotność pod postacią grupy teatralnej. polecasz tę produkcję? 50% 23. Euforia (2019) Produkcja Gatunek Dramat Nasza ocena 75 zobacz zwiastun Dramat Bohaterką serialu jest 17-letnia Rue Bennett. Nastolatka zakończyła niedawno odwyk i zastanawia się nad swoją przyszłością. Jej życie gwałtownie się zmienia, kiedy poznaje Jules Vaughn, transseksualną dziewczynę, która niedawno przeprowadziła się do miasta po rozwodzie swoich rodziców i podobnie jak Rue szuka swojego miejsca na Ziemi. Bliski krąg Rue to jej znajomi z klasy - wysportowany Nate Jacobs, którego wybuchy gniewu maskują niepewność i lęk, Maddy Perez, dziewczyna, z którą Nate schodzi się i rozchodzi, Chris McKay, gwiazda futbolu, która ma problemy z zaaklimatyzowaniem się w szkole, Cassie Howard, którą prześladuje jej erotyczna przeszłość, Lexi Howard, młodsza siostra Cassie i twardo stąpająca po ziemi wieloletnia przyjaciółka Rue, oraz Kat Hernandez, dbająca o figurę nastolatka, która odkrywa swoją seksualność. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 24. Nowy papież (2020) Produkcja Gatunek Dramat, Komedia Nasza ocena 75 Dramat, Komedia Akcja kolejnej części rozpoczyna się tuż po wydarzeniach z ostatniego odcinka Młodego papieża, kiedy Lenny Belardo (Jude Law), znany światu jako papież Pius XIII, zapada w śpiączkę. Po niespodziewanym i tajemniczym zwrocie akcji, sekretarzowi stanu Voiello (Silvio Orlando) udaje się osadzić na Piotrowym tronie Sir Johna Brannoxa (John Malkovich) - uroczego i wyrafinowanego angielskiego arystokratę, który przyjmuje imię Jana Pawła III. Nowy papież wydaje się być idealnym wyborem, ale skrywa tajemnice i ma pewną słabość. Voiello szybko uświadamia sobie, że zastąpienie charyzmatycznego Piusa XIII nie będzie łatwym zadaniem. Zawieszony między życiem i śmiercią Lenny Belardo staje się świętym - obiektem kultu tysięcy ludzi, co potęguje rozłam między różnymi odłamami fundamentalizmu. W tym samym czasie Kościół boryka się z atakami ze strony zewnętrznych oponentów oraz skandalami, które dotykają najważniejszych symboli chrześcijaństwa i mogą bezpowrotnie podważyć istniejącą od stuleci hierarchię. Tradycyjnie nic w Watykanie nie jest takie, na jakie wygląda. Dobro i zło jednoczą się, by na nowo napisać historię, ale zanim dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia, sprawy muszą potoczyć się własnym torem. Serial stworzony i wyreżyserowany przez wyróżnionego Oscarem Paolo Sorrentino (Wielkie piękno) dla Sky Atlantic, HBO i Canal+. Jest on kontynuacją produkcji Młody papież. Serial ponownie zagłębia się w kulisy działania Stolicy Apostolskiej, koncentrując się między innymi na naturze ludzkich pragnień, odkrywając przywary i słabości osób posiadających władzę, oraz złożony charakter współczesnej wiary. Gwiazdami produkcji są dwukrotnie nominowani do Oscara Jude Law (Utalentowany pan Ripley) oraz John Malkovich (Miejsca w sercu). polecasz tę produkcję? 50% 25. Ślepnąc od świateł (2018) Produkcja Gatunek Thriller Nasza ocena 75 Thriller Kuba (debiutujący Kamil Nożyński) to znany warszawski diler. Jest perfekcjonistą i outsiderem. Lubi mieć wszystko pod kontrolą – włącznie ze swoim dokładnie przemyślanym i zaplanowanym wizerunkiem. Jest zagadką dla otoczenia – to, co widzą inni to jedynie przystojna twarz, drogie ubrania, dobry samochód. Nikt nie wie o nim zbyt wiele, za to on zna bardzo wielu. Jego klientami są politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu, hipsterzy. Mężczyzna obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez Stryja (Janusz Chabior), który – tak jak i on – ma tego samego szefa, Jacka (Robert Więckiewicz). Jedyną bliską mu osobą jest przyjaciółka Pazina (Marta Malikowska). Kuba jest zmęczony swoim życiem - chciałby od niego uciec, wyjechać gdzieś daleko - kupuje więc dwa bilety w jedną stronę. Wylot za tydzień, do Argentyny. Przez ten czas musi jeszcze załatwić kilka spraw. W tym samym momencie z więzienia, po kilkuletnim wyroku, wychodzi Dario (Jan Frycz), gangster starej daty. Nieoczekiwanie ich losy przetną się, co doprowadzi do konfrontacji Kuby z jego dotychczasowym życiem i decyzjami - tymi, które podjął i które jeszcze przed nim. Czy Kuba podejmie walkę z własnymi demonami? nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 26. Kroniki Times Square (2017) Produkcja Gatunek Dramat Nasza ocena 75 Dramat Candy (Maggie Gyllenhaal) zakłada w nocy blond perukę i zarabia na nowojorskim Times Square jako prostytutka. W ciągu dnia zamienia się w Eileen Merrell - ciemnowłosą, samotną matkę, która wychowuje kilkuletniego syna. Obdarzona zmysłem do interesów kobieta szybko staje się - obok bliźniaków Vincenta i Frankiego Martino (James Franco) - częścią raczkującego przemysłu pornograficznego. polecasz tę produkcję? 50% 27. Pozostawieni (2014) Produkcja Gatunek Dramat, Fantasy Nasza ocena 75 Dramat, Fantasy Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 28. Długa noc (2016) Produkcja Gatunek Dramat, Kryminał Nasza ocena 75 Dramat, Kryminał Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 29. Sukcesja (2018) Produkcja Gatunek Dramat Nasza ocena 70 Dramat Roy Logan (Brian Cox) - nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną, Marcią (Hiam Abbass), u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy (Kieran Culkin), młodszy brat Kandalla, który nie pracuje już Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan “Shiv” Roy (Sarah Snook), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy (Alan Ruck), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem. polecasz tę produkcję? 50% 30. Ostre przedmioty (2018) Produkcja Gatunek Dramat Nasza ocena 70 Dramat "Ostre przedmioty" ("Sharp Objects") to ośmioodcinkowy miniserial HBO opowiadający historię dziennikarki Camille Preaker (Amy Adams), która wraca do swojego rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o morderstwie dwóch dziewczynek. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 31. Gracze (2015) Produkcja Gatunek Dramat, Komedia Nasza ocena 70 Dramat, Komedia Akcja serialu "Gracze" toczy się w słonecznym Miami. Spencer jest emerytowanym zawodnikiem futbolu amerykańskiego, który chce spróbować swoich sił jako menedżer innych sportowców. Grono jego najbliższych przyjaciół to: Ricky – zdolny, ale wybuchowy skrzydłowy, który jest w równym stopniu znany z błyskotliwych występów na boisku, jak i ekscesów poza nim, Charles - emerytowany liniowy, który ma problemy z przystosowaniem się do realiów normalnego, niesportowego życia oraz Vernon - młody, świetnie zapowiadający się zawodnik, który obiecał sobie, że nigdy nie zapomni, skąd pochodzi. Wokół Spencera i jego kumpli kręci się mnóstwo różnych ludzi, co powoduje, że Spencer pakuje się w finansowe tarapaty. Wszyscy bohaterowie na boisku zachowują się jak zawodowcy, ale poza murawą czują się bardzo zagubieni. polecasz tę produkcję? 50% 32. Outsider (2020) Produkcja Gatunek Thriller Nasza ocena 70 Thriller Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. polecasz tę produkcję? 50% 33. Mroczne materie (2019) Produkcja Gatunek Fantasy Nasza ocena 55 Fantasy Lyra (Dafne Keen) jest z pozoru zwyczajną dziewczyną. Kiedy znika jej najlepszy przyjaciel, decyduje się ruszyć mu na pomoc, odkrywając przy tym groźny spisek, który dotyczy porwanych dzieci. Lyra podejmuje też próbę zrozumienia tajemniczego zjawiska zwanego Pyłem. Podczas podróży przez przeróżne światy, bohaterka spotyka zdeterminowanego i odważnego chłopca o imieniu Will (Amir Wilson). Razem spotykają na swojej drodze niezwykłe istoty i poznają niebezpieczne sekrety, a los żywych – jak i umarłych – zdaje się być w ich rękach. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 34. Vinyl (2016) Produkcja Gatunek Dramat, Muzyczny Nasza ocena 50 Dramat, Muzyczny Twórcy serialu: Martin Scorsese, Mick Jagger i Terence Winter zabierają widzów w podróż do pełnego seksu i narkotyków świata biznesu muzycznego w Nowym Jorku w latach 70., w przededniu ery punka, disco i hip-hopu. W samym centrum rozkwitającej sceny muzycznej jest Richie Finestra (w tej roli Bobby Cannavale), szef wytwórni płytowej American Century Records. Jego życie to niekończąca się impreza, przez którą przewijają się piękne kobiety, zdolni muzycy i członkowie nowojorskiej bohemy. Teraz wytwórnia ma zostać przejęta, a Finestra próbuje ją ratować. Nagłe wydarzenia przewracają jego życie do góry nogami, rozbudzając w nim na nowo namiętność do muzyki i kładąc się cieniem na jego życiu prywatnym. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50%