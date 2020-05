TOP 10 – Najlepsze filmy science fiction na CDA. Ranking Science Fiction CDA Premium.

Najlepsze filmy science fiction CDA? Katalog tej platformy jest tak pokaźny, że jest w czym wybierać, a ten gatunek przeżywa ostatnio poważne zainteresowanie użytkowników. Chcemy wiedzieć, jak będzie wyglądało nasze technologiczne jutro oraz zabawić się, wraz z twórcami kina, w przewidywanie przyszłości. Najlepsze filmy science fiction to takie, które traktują naukę z szacunkiem, ale są punktem wyjście dla tworzenia emocjonującej, rozwijającej i sytej intelektualnej rozrywki. Nie ważne, czy wybieramy się w kosmos, czy on wybiera się do nas, czy wchodzimy do laboratorium naukowców, na odległą planetę albo do wnętrza ludzkiego ciała… Najlepsze filmy science fiction na CDA zabiorą nas w tę podróż.

10. Babylon A.D. (2008), reż. M. Kassovitz

Czasy, kiedy Vin Diesel chciał, trochę bezskutecznie, uciec marce Szybkich i wściekłych, wracają raz na jakiś czas. Wiemy, że w przypadku przygód Riddicka wyszło umiarkowanie dobrze, podobnie jak z serią XXX. Opowieść o przemytniku, który musi przeszmuglować nietypową przesyłkę (żywą, jakby tego było mało) nie jest perełką kina science fiction, ale filmem z tego okresu, kiedy oglądaliśmy takie tytuły godzinami. Ciekawe, nostalgiczne, z naoliwionymi mięśniami Vina kino typu „zabili go i uciekł”. Najlepsze filmy science fiction na CDA rozpoczynamy od bardzo leciutkiego kina.

9. Next (2008), reż. L. Tamahori

Leciutkie natomiast nigdy nie były pomysły P.K. Dicka, którego opowiadanie posłużyło za podstawę filmu Tamahoriego. Jak to u Philipa K. Dicka bywa – mamy tutaj paradoksy, „widzenie” przyszłości oraz narastanie paranoi. Najlepsze filmy science fiction na CDA musiały włączyć w swoją kolekcję jakąś ekranizację tego pisarza, który przecież obradował Hollywood dziesiątkami pomysłów. Raz wychodzi, innym razem nie, ale niewątpliwie warto dać temu filmowi szansę.

8. Imaginaerium (2012), reż. S. Harju

Jak wygląda świat wewnętrzny człowieka, którego wyobraźnia zmienia się w taką, jaką mają małe dzieci? Fantastyczna scenografia, bardzo plastyczne projekty postaci, a także surrealna fabuła, która wygląda jak wyjęta z najlepszego science fiction. Kanadyjsko-fińska uczta dla oczu, która jest interesująca nie tylko dla fanów fantastyki.

7. Valerian i Miasto Tysiąca Planet (2017), reż. L. Besson

Różnie się mówi o tej ekranizacji frankofońskiego komiksu, ale na pewno jest to projekt życia Luca Bessona, który od dawna marzył o przeniesieniu obrazków na ekran. Nie jest to najlepszy film science fiction na CDA, ale na pewno jeden z najpiękniejszych. Podróże międzygwiezdne oraz wizualna uczta tworzą pejzaż scen i kolorów, które powinny przejść do historii kinematografii, choć fabularnie można było rozłożyć tę historię na kilka części z pożytkiem dla całości.

6. Gamer (2009), reż. M. Neveldine

Żyjemy w czasach, kiedy gry komputerowe bardzo rzutują na estetykę filmową (jak chociażby Hardcore Henry), jednak wykorzystanie elementów pierwszoplanowej strzelanki oraz motywu ludzkiego awataru, którym można kierować, świetnie wybrzmiewa w tym szybkim akcyjniaku. W świetnych rolach będący wtedy na topie Gerald Butler oraz Michael C. Hall.

5. Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa (2012), reż. W. Skrzynecki

Najlepsze filmy science fiction na CDA zawierają również perełką polskiej kinematografii, która podjęła udaną próbę zaadaptowania książki przygodowej dla dzieci. Trójka tytułowych poszukiwaczy przygód porusza się w świecie, w którym technologia przeplata się z cudownością, a wszystko to ujęte w ramy lekkiej, przyjemnej i podchodzącej z szacunkiem do książki Rafała Kosika opowieści o przyjaźni i dorastaniu.

4. Kosiarz umysłów (1992), reż. B. Leonard

Trudno wyjaśnić, jak ten film ma się do opowiadania Stephena Kinga, bo ostał się jedynie tytuł, kiedy ekranowa wersja jest cyberpunkowym thrillerem, w którym lekko opóźniony w rozwoju chłopak staje się superinteligentnym bytem żyjącym w wirtualnej rzeczywistości. Połączenie horroru i science fiction jest tutaj pretekstem do snucia opowieści o tym, że czasami ignorancja jest zbawienna, a potęga władzy potrafi zdeprawować człowieka.

3. istota (2009), reż. V. Natali

Swoje najlepsze filmy science Fiction CDA doprawiło tym przerażającym rozważaniem na temat rozwoju inżynierii genetycznej. Poznajmy naukowców, którzy bawią się w Boga, próbując stworzyć idealną genetycznie istotę. Wątpliwe etycznie eksperymenty na ludzkim DNA wymykają się kontroli, dowodząc, że niektóre sprawy powinny pozostać w rękach natury.

2. High Rise (2015), reż. B. Wheatley

J.G. Ballard uwielbia pisać o molochach miasta: budynkach, autostradach, maszynach. Tym razem wziął na celownik książkę o budynku, który z pozoru miął być samowystarczalny, ale sprawa szybko się rypła. Kasty, poziomy, własne sklepy, korty tenisowe – jeden wielki betonowy superorganizm, w którym jeśli coś pójdzie nie tak, to już całkowicie. Oglądamy tę piękną katastrofę utopii oczami postaci granej przez Toma Hiddlestona, a to filozoficzne science fiction zostanie w naszej pamięci na długo po skończonym seansie.

1. Droga (2009), reż. J. Hillcoat

Postapokalipsa i science fiction w jednym, a jednocześnie jedna z najlepszych ekranizacji książek Cormaca McCarthy’ego. Chłopak i jego ojciec, kanibale, puste miasta, głód i poszukiwanie duchowego zbawienia. Listę zatytułowaną „najlepsze filmy science fiction na CDA” zamyka dzieło, które pozostawi nas z refleksją, że jeśli kiedykolwiek zniszczymy swój świat, będziemy musieli odnaleźć w sobie człowieczeństwo na nowo.