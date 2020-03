TOP 20 – Ciekawe seriale dające do myślenia

Seriale dające do myślenia, to dzieła, które zmuszają nas do refleksji podczas seansu, ale też na długo po jego zakończeniu. Mają to do siebie, że często zwracają uwagę człowieka na bardzo ważne kwestie, często zapominane w natłoku codziennych obowiązków. Ciekawe seriale dające do myślenia – oto one!

Spodobały Ci się ciekawe seriale dające do myślenia?

Zobacz również:

Sześć stóp pod ziemią

„Sześć stóp pod ziemią” to nietypowy serial stacji HBO – nietypowy, bo zamiast ukazywać perypetie głównych bohaterów i zawiłe koleje ich życia skupia się dużo bardziej na temacie śmierci. Fisherowie to rodzina mieszkająca w domu pogrzebowym i na co dzień trudniąca się przygotowaniami ceremonii pogrzebowych i upiększająca zmarłych w trumnach. Nate (Peter Krause) to syn marnotrawny, który opuścił dom jako nastolatek, a którego powrót niefortunnie zbiegł się ze śmiercią ojca. Jego brat Dave (Michael C. Hall ) jest obowiązkowym człowiekiem, który poświęcił życie dla rodzinnego interesu, ukrywającym jednak fakt swojego homoseksualizmu. Do tego ich znerwicowana matka, dotąd podporządkowana mężowi i nastoletnia siostra Claire (Lauren Ambrose), której problemy krążą wokół tego jak uciec od obowiązku nauki i zdobyć pieniądze na narkotyki. Idealny zestaw rodzinny do tego aby „coś się działo”. Przez 63 odcinki serwują nam dobrą dawkę emocji w klimacie zagadnienia śmierci, problemów moralnych, etycznych i społecznych. Ciekawe seriale dające do myślenia

Westworld

Westworld to futurystyczny park rozrywki, w którym ludzie mogą spełniać swoje najbardziej mroczne fantazje. Twórcą parku Westworld jest genialny naukowiec Robert Ford (Anthony Hopkins) snujący ambitne wizje przyszłości. Jego pomocnikiem jest Bernard Lowe (Jeffrey Wright). W parku goście mogą spotkać tajemniczego Mężczyznę w czerni (Ed Harris) będącego uosobieniem zła, oraz Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) – piękną i dobrą córkę farmera z prowincji. Do miasteczka, w pobliżu którego mieszka Dolores, przybywa niezwykle przystojny, sprawnie posługujący się bronią Teddy Flood (James Marsden). Ciekawe seriale dające do myślenia

Czarne Lustro

„Czarne lustro” to antologia nawiązująca do zbiorowego niepokoju, jaki odczuwamy względem współczesnego świata. Każdy odcinek opowiada inną, wyrazistą i trzymającą w napięciu historię, poruszającą temat współczesnej technoparanoi. Mimochodem technologia zmieniła wszystkie aspekty naszego życia. W każdym domu, na każdym biurku i w każdej dłoni można zobaczyć ekran plazmowy, monitor lub smartfon – czarne lustro odbijające codzienność XXI wieku. Ciekawe seriale dające do myślenia

Utopia

Serial opowiada historię grupki ludzi, którzy wchodzą w posiadanie niepublikowanej wcześniej części kultowej powieści graficznej „The Utopia Experiments” („Eksperyment Utopia”), w której podobno zawarto trafne przepowiednie dotyczące największych katastrof ubiegłego stulecia. Sprowadza to na nich uwagę międzynarodowej, tajnej organizacji, znanej pod nazwą „The Network” („Sieć”), której muszą unikać, by przeżyć. Bohaterowie muszą odkryć tajemnice zapisane na kartach manuskryptu, zanim opisane katastrofy staną się rzeczywistością.

OZ

OZ to obiegowa nazwa stanowego więzienia o zaostrzonym rygorze w Emerald City. W zakładzie znajduje się oddział eksperymentalny kierowany przez Tima McManusa (Terry Kinney). Są też cele śmierci i izolatki. Ktokolwiek tam trafia, musi być czujny. Powinien również pamiętać, żeby wybrać z rozwagą nowych przyjaciół. Każda z grup – Latynosi, Muzułmanie, Irlandczycy czy Włosi – chroni swoich i walczy zacięcie z wrogami. Ciekawe seriale dające do myślenia