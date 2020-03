TOP 20 – Wzruszające filmy, które poruszą do płakania!

Oto najbardziej wzruszające filmy w historii! Wybraliśmy filmy, które poruszają do głębi i każdego skłonią do płakania. Jeśli szukasz filmu który sprawi, że z Twoich oczu uronią się łzy to ranking idealny dla Ciebie! Nie było łatwo – jest sporo produkcji, które potrafią na nas wpłynąć i najczęściej zależy to od indywidualnej perspektywy. Mimo to, udało nam się stworzyć listę dwudziestu najbardziej poruszających filmów. Zobaczcie ją poniżej, a my życzymy samych emocjonalnych przeżyć z tymi tytułami!

Sprawdź również:

20. Grobowiec świetlików (1988), reż. Isao Takahata

W tym samym roku, w którym Hayao Miyazaki wydał na świat Mój sąsiad Totoro – piękną i magiczną opowieść o uśmiechniętym leśnym stworku, drugi ze współzałożycieli studia Ghibli, Isao Takahata, stworzył Grobowiec świetlików, film, który chwyta widza za serce, a za chwilę je miażdży i wdeptuje w ziemię. Grobowiec opowiada historię dwójki rodzeństwa, próbujących przetrwać drugą wojnę światową, a zawarte w nim wydarzenia inspirowane są opowiadaniem Akiyukiego Nosakiego. Nie znajdziemy w nim obrazów gloryfikujących wojnę – wręcz przeciwnie, obserwując zmagania dzieci z głodem, chorobami wywołanymi brakiem odpowiedniego dachu nad głową oraz niedożywienia, niewygodą oraz bezdomnością spowodowaną ludzką znieczulicą i cierpieniem, trudno będzie nie zapłakać. To jedna z tych mądrych historii, która nikogo nie zostawi niewzruszonym. (MC)

19. Jeden dzień (2011), reż. Lone Scherfig

Emma i Dexter są bohaterami, których łączy głęboka przyjaźń. A może to coś więcej? Poznajemy ich na przestrzeni wielu lat, gdy przeżywają rozterki miłosne, dramaty i prywatne kryzysy. A ten tytułowy jeden dzień (15 lipca) w roku należy tylko do nich… Film Lone’a Scherfiga to prawdziwy wyciskacz łez, który w wciągający sposób ukazuje niezwykłą, specyficzną relację opartą na wzajemnym wsparciu. Bohaterowie są nam naprawdę bliscy, dzięki temu że poznajemy ich w najwazniejszych dla nich momentach w życiu. Na uwagę zasługuje także chemia między aktorami wcielającymi się w główne postaci, Anne Hathaway i Jimem Sturgessem. Jeden dzień to film piękny, który uwiedzie każdego swoją porywającą narracją. (KS)

18. Trylogia Władcy Pierścieni (2001, 2002, 2003), reż. Peter Jackson

Ta seria po prostu musiała zostać tutaj wciśnięta. Można wiele zarzucić ostatniej wizycie Jacksona w Śródziemiu, jednak jeżeli chodzi o tę słynną trylogię, niewiele jest osób skłonnych zarzucić cokolwiek naprawdę mocnego historii przeniesionej tak znakomicie, że moda na powieści J.R.R. Tolkiena na nowo odżyły wśród młodzieży, jak i dorosłych. Wielka, epicka walka z pradawnym złem obfitowała rzecz jasna w sporo chwytających za serce momentów. Nawet nie będę próbował wymieniać ich wszystkich, bo równie dobrze można by o tym stworzyć oddzielny tekst. Starczy wspomnieć choćby upadek Gandalfa w Morii, heroiczne poświęcenie Boromira czy wiele scen związanych ze wspólną podróżą Frodo i Sama. A wszystko to przy genialnej muzyce Howarda Shore’a. (SG)

17. Edward Nożycoręki (1990), reż. Tim Burton

Opowieść o osobie innej od wszystkich i jej wykluczeniu jest niczym współczesna baśń. Zamknięty w sobie, próbujący nawiązać kontakt z przyjazną na pierwszy rzut oka społecznością – na początku nawet z pozytywnym skutkiem. Następnie znów odrzucony i samotny – tak wygląda życie nie tylko głównej postaci z filmu Burtona, ale też wielu ludzi, których spotykamy w sąsiedztwie. Edward Nożycoręki to smutna i bardzo aktualna przypowieść, która zasieje w widzu myśl, że na świecie rzeczywiście mogłoby być lepiej, gdyby tylko nie traktować bliźniego z góry. Niewinnej i wciąż zaskoczonej twarzy Edwarda nie da się nie lubić. A jego próby pokazania innym, że jest taki jak każdy, nieraz spowodują zakręcenie się łzy w oku. (MK)

16. Światło między oceanami (2016), reż. Derek Cianfrance

Właściwie możecie się zdziwić, czym akurat ten melodramat się wyróżnił, że trafił do naszego rankingu. Z pozoru to zwyczajna historia miłosna o parze, której do szczęścia brak tylko dziecka. Jednak Światło między oceanami czaruje swoją delikatnością i pięknem w naturalnej postaci. Nie znajdziemy tutaj zbędnego przerysowania, tylko wiarygodnych bohaterów, którzy ujmują swoim pragnieniem szczęścia. W centrum fabuły jest cierpienie Toma i Isabel, które potęguje widzom malownicza wyspa, na której znajduje się latarnia. Dylemat moralny, dręczący Toma dostarcza widzom nerwowości, zagubienia i jeszcze większego współczucia. Światło między ocenami to film poruszający ze znakomitymi ujęciami, który w sercu pozostaje na długo. (KS)