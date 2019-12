TOP 25 – Najlepsze gry 2019 roku!

Po wyjątkowo udanym 2018 roku, który dał nam chociażby God of War, Red Dead Redemption 2 czy Spider-Mana (Boże, co za dobry rok…), nastał czas na 2019. Bez zbędnych wstępów – oto najlepsze gry 2019 roku!

25. The Untitled Goose Game

W grze wcielamy się w… złośliwą gęś robiącą psikusy. Trzeba tu coś więcej dodawać? najlepsze gry 2019

24. Irony Curtain

Irony Curtain: From Matryoshka with Love to bardzo udana gra od studia Artifex Mundi. To ich pierwsza przygodówka, którą można nazwać pełnoprawnym przedstawicielem point-and-click. Twórcy mają jednak dużo doświadczenia w tworzeniu gier HOPA, a to doświadczenie widać na każdym kroku. Irony Curtain wygląda przepięknie, zachwyca rozbrajającym humorem oraz fascynuje klimatem socjalistycznego państwa z okresu zimnowojennego. To opowieść w groteskowym stylu, która pod salwami śmiechu przemyca brutalną prawdę o tamtym okresie, dając nam temat do przemyśleń. Całościowo gra to polska perełka, która nie ustępuje nawet największym klasykom od LucasArts, a to już o czymś świadczy. najlepsze gry 2019

23. Luigi Mansion

Luigi wyrusza na wymarzone wakacje z Mario i przyjaciółmi po otrzymaniu zaproszenia do luksusowego hotelu. Jednakże, jego sen szybko przeistacza się w koszmar, kiedy King Boo wyjawia, że to wszystko była pułapka, aby schwytać Mario i przyjaciół. Po raz kolejny z pomocą Professora E. Gadda, niechętny i tchórzliwy bohater Luigi przemierza z góry na dół zdradliwe piętra tego niespodziewanie złowieszczego hotelu w misji ratunkowej. najlepsze gry 2019

22. MediEvil

MediEvil w 1998 roku stanowił na PlayStation grę oryginalną, na swój sposób unikalną oraz wyjątkową i myśląc o grach na kultowego szaraku, nie sposób ominąć przygody Sir Fortesque. Po 21 latach dostaliśmy remake na konsolę najnowszej generacji, który zachowuje ducha oryginału i, paradoksalnie, którego ponownie można nazwać istnym unikatem. Bo takich gier się już niestety nie robi. Czyli taki powiew stęchlizny zamiast świeżości, ale bardzo, bardzo dobrej jakościowo stęchlizny. Prawdziwe zmartwychwstanie, które – mam nadzieję – zakończy się świetną sprzedażą, remakiem części drugiej oraz produkcją części trzeciej. W końcu, Sir Daniel zasługuje chyba na poszczycenie się swoją trylogią, prawda? najlepsze gry 2019

21. Borderlands 3

Borderlands 3 miało swoje momenty, gdy twórcy zdawali się za wszelką cenę chcieć sprawdzić naszą cierpliwość, ale pomimo wcale nie tak znowu małej listy wad ostatecznie puszcza się większość tych elementów w niepamięć. Przypomina starego kumpla, który po latach zebrał kilka głupich nawyków, ale na dłuższą metę i tak uwielbiamy z nim przebywać. Nowe Borderlands to znowu szalona, dająca ogromną radochę ze strzelania rozgrywka, której pierwsza część skradła nam serca dekadę temu. Gearbox w lepiej niż przyzwoitym stylo połączyło stare elementy z kilkoma nowymi konceptami, ponownie zaprzęgając ogromne rzesze graczy do walki (o czym świadczy rekordowa ilość sprzedanych egzemplarzy). Pozostaje nam jeszcze zaczekać na kolejne DLC poszerzające historię, ale i tak mamy do czynienia z jednym z najlepszych tegorocznych tytułów. najlepsze gry 2019