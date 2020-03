TOP 60 – Dobre filmy Netflix Original, które warto zobaczyć!

Oto najlepsze filmy Netflix Oryginal polecane przez redakcję Movies Room! Oprócz świetnych seriali platforma z roku na rok publikuje kolejne filmy, zatrudnia najlepszych aktorów, a tym samym powiększa grono swoich użytkowników. Wybraliśmy dla Was 60 dobrych filmów Netflix Original, które warto obejrzeć! W naszym rankingu znajdziecie filmy wszystkich gatunków zatem z pewnością odkryjecie coś co trafi w Wasze gusta!

60. Śledztwo Spensera

Ranking prezentujący dobre filmy Netflix Oryginal otwieramy Śledztwem Sensera z Były gliniarz Spensera z 2020 roku! (Mark Wahlberg) zamiast rozwiązywać problemy, częściej się w nie pakuje – właśnie wyszedł z więzienia i chce na dobre opuścić Boston. Jednak najpierw zostaje wciągnięty przez swojego mentora i dawnego trenera boksu, Henry’ego (Alan Arkin), do pomocy w szkoleniu jednego z obiecujących amatorów. Hawk (Winston Duke) to bezczelny zawodnik MMA, przekonany, że jest bardziej utalentowany niż niegdyś Spenser. Kiedy dwóch kolegów Spensera zostaje zamordowanych, były policjant rekrutuje Hawka i jego ex dziewczynę, Cissy (Ilza Shlesinger), żeby pomogli mu zbadać sprawę i postawić winnych przed sądem.

59. Potrójna granica

Grupa byłych agentów sił specjalnych (Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund i Pedro Pascal) spotyka się ponownie, by zaplanować skok w słabo zaludnionej strefie Ameryki Południowej. Po raz pierwszy w swojej karierze ci niedoceniani bohaterowie decydują się na niebezpieczną misję nie dla dobra kraju, ale dla samych siebie. Gdy wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót i wszystko wymyka się spod kontroli, ich umiejętności, lojalność i moralność zostają wystawione na największą próbę w walce o przetrwanie.

58. Jego ostatnie życzenie

Doświadczona dziennikarka (w tej roli nagrodzona Oscarem Anne Hathaway) opuszcza Waszyngton, by z powodu niedającego jej skupić się na pracy poczucia winy spełnić życzenie ojca (w tej roli nominowany do Oscara Willem Dafoe). Tak właśnie trafia w sam środek świata, od którego bardzo chciała się odciąć. Reżyserowany przez nominowaną do Oscara Dee Rees film jest ekranizacją powieści „The Last Thing He Wanted” autorstwa Joan Didion. Jedną z głównych ról gra nagrodzony Oscarem Ben Affleck.

57. Bright

Akcja tego wartkiego thrillera w reżyserii Davida Ayera (reżysera „Legionu samobójców” i „Bogów ulicy” oraz scenarzysty „Dnia próby”) toczy się w alternatywnej teraźniejszości, w której od zarania dziejów ludzie, orki, elfy i wróżki żyją obok siebie. Dwoje policjantów pochodzących z zupełnie różnych środowisk — człowiek Ward (Will Smith) i ork Jakoby (Joel Edgerton) — wyrusza na rutynowy nocny patrol, który zmieni znaną im rzeczywistość. Wspólnie muszą przezwyciężyć osobiste różnice i stawić czoła hordom wrogów, aby ochronić młodą elfijkę i pewien zapomniany przedmiot, który w niewłaściwych rękach może sprowadzić na cały świat zniszczenie.

56. Zaginione dziewczyny

Pewnej nocy niespodziewanie znika 24-letnia Shannan Gilbert. Jej matka Mari (w tej roli nominowana do Oscara Amy Ryan) rozpoczyna niełatwe poszukiwania, podczas których mierzy się z bolesną prawdą o córce i o sobie samej, a także z uprzedzeniami śledczych. Mari nie poddaje się jednak i postanawia odnaleźć Shannan za wszelką cenę. Podążając tropem córki kobieta trafia w sam środek hermetycznej społeczności mieszkającej w pobliżu odludnego skrawka wybrzeża Long Island. Odkrycia, których dokonuje, zmuszają organy ścigania oraz media do wzięcia pod lupę nierozwiązanych spraw zabójstw kilkunastu prostytutek – młodych kobiet, których historie Mari chce opowiedzieć całemu światu.

55. Operacja bracia

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film „Operacja bracia” opowiada niewiarygodną historię międzynarodowej grupy agentów specjalnych i odważnych Etiopczyków, którzy we wczesnych latach 80. wykorzystali opuszczony pustynny resort w Sudanie jako przykrywkę do przemycenia tysięcy uchodźców do Izraela. Misją dowodzą charyzmatyczny Ari Levinson (Chris Evans) oraz nieustraszony Kabede Bimro (Michael Kenneth Williams).

54. Paradoks Cloverfield

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Załoga międzynarodowej stacji kosmicznej próbuje rozwiązać kryzys energetyczny na Ziemi. Eksperymentalna technologia, której używają astronauci, przynosi jednak nieoczekiwane skutki. Zdana na siebie załoga, walczy o przetrwanie.

53. Gorzkie wino

A oto niewinna komedia z ciekawymi postaciami kobiecymi. Grupa przyjaciółek wybiera się na weekend do hrabstwa Napa, aby uczcić 50. urodziny jednej z nich. Szybko jednak dają o sobie znać dawne animozje.

52. Zabójczy rejs

Nowojorski policjant (Adam Sandler) zabiera swoją żonę (Jennifer Aniston) na dawno obiecaną podróż po Europie. Przypadkowo spotkany na pokładzie samolotu tajemniczy mężczyzna (Luke Evans) zaprasza ich na prywatne spotkanie rodzinne na Super Jachcie należącym do leciwego miliardera Malcolma Quince’a. Kiedy Quince zostaje zamordowany, małżeństwo staje się głównymi podejrzanymi w śledztwie.

51. Point Blank

Dosyć typowe kino akcji, ale z Anthonym Mackie’em i Frankiem Grillo w obsadzie.Aby uratować ciężarną żonę, pielęgniarz łączy siły z podejrzanym o morderstwo mężczyzną.