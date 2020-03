TOP 70 – Seriale Netflix, które warto obejrzeć!

Oto najlepsze seriale Netflix, które warto obejrzeć! Z roku na rok platforma streamingowa Netflix zwiększa swój zasięg stając się jednym z najlepszych złodziei wolnego czasu. Tysiące filmów i odcinków seriali w doskonałej jakości dostępnych na kliknięcie myszki bądź pilota zdążyły podbić serca milionów użytkowników. Dobre seriale Netflix Oryginal już od kilku dobrych lat cieszą się rekordową popularnością. Które z nich warto obejrzeć? Przedstawiamy ranking 70 najlepszych seriali Netflixa wybranych przez członków naszej redakcji!

Sprawdź również:

70. Club de Cuervos

Ranking najlepsze seriale Netflixa otwiera pierwszy serial platformy, który w pełni został zrealizowany w innym języku, niż angielski. Club de Cuervos zostało osadzone we współczesnym Meksyku oraz opowiada o tytułowym klubie piłkarskim. Po śmierci ojca, prezesa klubu, to jego dzieci muszą zająć się tym, co przez lata budował. Prezesura spada na młodego, bardzo powierzchownego Chavę, czego nie może znieść jego przyrodnia siostra, Isabelle, która jest bardzo ambitna i pragnie odnieść sukces. Club de Curvos jest typowym dramedy. Pod powierzchnią komedii, znajdziemy głębsze rozwinięcie takich tematów, jak rywalizacja rodzeństwa, wszechobecne machismo czy potrzeba akceptacji. Na szczęście główni bohaterowie uczą się na swoich błędach i zmieniają swoje podejście, co sprawia, że Club de Cuervos nie jest tylko serialem Netflixa zrealizowanym w pełni po hiszpańsku.

69. Altered Carbon

„Altered Carbon”, na podstawie klasycznej powieści cyberpunkowej autorstwa Richarda K. Morgana, to intrygująca opowieść o miłości, seksie, morderstwie i zdradzie, rozgrywająca się w przyszłości, którą od naszych czasów dzieli ponad 300 lat. Nowe technologie przekształciły społeczeństwo: świadomość można zapisać i przechowywać w postaci cyfrowej, ludzkie ciała są wymienne, a śmierć nie jest już końcem istnienia. Takeshi Kovacs jest jedynym ocalałym żołnierzem elitarnej międzygalaktycznej jednostki, rozbitej w trakcie powstania przeciwko nowemu porządkowi. Jego umysł został uwięziony w lodzie na długie stulecia – do momentu gdy niewyobrażalnie bogaty i długowieczny Laurens Bancroft zaoferował mu szansę na powtórne życie. W zamian Takeshi musi podjąć się śledztwa w sprawie morderstwa… samego Bancrofta.

68. Trzynaście Powodów

Niezwykle popularna oraz kontrowersyjna produkcja błyskawicznie znalazła się w gronie reprezentującym najciekawsze seriale Netflix, nie mogło jej więc zabraknąć także na tej liście. Opowiada o Hannie Baker, która tuż przed popełnieniem samobójstwa nagrała kasety wyjaśniające przyczyny jej śmierci i upewniła się, że taśmy te znajdą się w posiadaniu osób zamieszanych. Od strony scenariusza, narracji, obsady i montażu jest to majstersztyk, serial budzi ”syndrom jeszcze jednego odcinka”, nieustannie trzymając w napięciu. Zdecydowanie jedna z najbardziej kontrowersyjnych produkcji Netflixa!

67. Szkoła dla elity

Kolejny serial Netflix dedykowany dla młodzieży i nie tylko! Produkcja rozpoczyna się w sposób bardzo prosty, a nawet oczywisty. Do szkoły dla bogaczy trafia trójka stypendystów – Samuel (Itzan Escamilla), Christian (Miguel Herran) i Nadia (Mina El Hammani). Pierwszy z nich to typowy dobry chłopak, który pomaga matce w utrzymaniu domu. Drugi to jego przeciwieństwo, a w głowie mu jedynie zabawa. Trzecia to Muzułmanka, która musi odnaleźć się w totalnie nowej rzeczywistości, a pochodząc z konserwatywnego domu nie jest to łatwe.

66. Alienista

Dr Laszlo Kreizler to znany psycholog, który w Nowym Jorku prowadzi swoją praktykę. Pewnego dnia zaczyna interesować się przerażającymi morderstwami popełnianych na prostytuujących się chłopcach. W skomplikowanym śledztwie pomaga mu ilustrator John i Sara, pierwsza kobieta pracująca w policji. Serial znakomicie łączy ze sobą klimat XIX wieku z elementami grozy i wręcz odrażającymi (ale dobrymi) ujęciami. Każdy z głównych bohaterów otrzymuje swoje 5 minut, podczas których we freudowski sposób dokonujemy na nich analizy. Całość serialu dopełnia idealnie mroczny soundtrack budujący napięcie. Alienista to pozycja obowiązkowa, choć skierowana raczej do ludzi o mocnych nerwach.

65. Nie ma jak w rodzinie

Seriale Netflix to także świetne animacje. Życiowe perypetie rodziny Murphych w latach 70. W czasach, gdy dzieci były dziećmi, piwo lało się strumieniami, a facet mógł rozsiąść się po pracy przed telewizorem.

64. Maniac

Dwójka trapionych problemami nieznajomych nawiązuje więź podczas nowatorskiego badania przeprowadzonego przez zakompleksionego lekarza i niestabilny emocjonalnie komputer. Całość wyreżyserował Cary Fukunaga (Beasts of No Nation, serial Detektyw), a scenariusz został napisany przez Patricka Somerville’a, który dokonał adaptacji norweskiego serialu z 2014 roku.

63. Wiedżmin

Nasze zestawienie prezentujące najlepsze seriale Netflix nie mogło obejść się bez długo wyczekiwanej adaptacji Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. Geralt z Rivii, samotny zabójca potworów, usiłuje odnaleźć się w świecie, w którym ludzie bywają gorsi niż bestie, na które poluje. Przeznaczenie splata jego losy z potężną czarodziejką i skrywającą groźną tajemnicę młodą księżniczką. Razem muszą stawić czoła licznym zagrożeniom na pogrążającym się w chaosie Kontynencie.

62. Santa Clarita Diet

Przykładna typowa bizneswoman z przedmieść. Mąż, nastoletnia córka i grono sąsiadów do wspólnego grillowania. I do tego zombie. No właśnie. Sheila, główna bohaterka, pewnego dnia odkrywa, że zmieniła się w zombie, przez jedzenie, które wcześniej musiała zjeść. Przechodzi więc powoli na bardziej krwistą dietę, przy okazji próbując utrzymać swoje życie w ryzach. Wszystko utrzymane jest w tonie czarnej komedii, która rozbawi widzów nie raz. Choć trzeba oczywiście wziąć po prawkę na ilość krwi w sporej ilości scen.

61. Grace i Grace

W tym z kolei serialu poznajemy Grace Marks, mieszkającą w Górnej Kanadzie młodą ubogą służącą o irlandzkich korzeniach. W 1843 r. oskarżono ją wraz ze stajennym o brutalne zabójstwo ich wspólnego chlebodawcy Thomasa Kinneara oraz jego gospodyni Nancy Montgomery. Stajennego ostatecznie powieszono, natomiast Grace skazano na dożywocie. Ze względu na jej rzekomy udział w sensacyjnym podwójnym morderstwie osadzona szybko stała się najbardziej tajemniczą i fascynującą kobietą w Kanadzie lat 40. XIX wieku. Poznajemy z jej perspektywy poprzednie lata życia kobiety. Serial wciąga i pobudza do wielu wzruszeń.