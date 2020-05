TOP 15 – najlepsze dokumenty Netflix. Ranking filmów dokumentalnych Netflix!

„Najlepsze dokumenty Netflix i najlepsze seriale dokumentalne Netflix” – jeśli szukacie polecanek z tej kategorii i nerwowo surfujecie po sieci, możecie już przestać, bo zrobiliśmy dla Was listę „must see”, która zaspokoi każdego miłośnika non-fiction. Dokumenty Netfliksa to zarówno pełne metraże, jak i seriale, w których platforma ostatnio mocno gustuje. Cóż, większość poruszanych przez twórców tematów jest zbyt obszerna, aby można było je opracować w jednym filmie, a serialowy metraż bardziej pozwala wgryźć się w materiał. Nasze subiektywne najlepsze dokumenty na Netfliksie rozpoczniemy właśnie od serialu.

15. Rozmowy z mordercą: taśmy Teda Bundy’ego (2019)

Najbardziej znany seryjny morderca Ameryki szczerze rozgadał się dopiero przed śmiercią, ale nie to interesuje reżysera tego odcinkowego dokumentu, ale ewolucja potwora. Przyglądamy się początkom makabrycznych wydarzeń, która wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi, a także podróżujemy przez 3 epoki, które prowadzą nas do celi śmierci, w której morderca niezliczonej ilości kobiet oczekuje na dopełnienie swojego potwornego żywota. Najlepszy film dokument Netflix o seryjnym mordercy, a przy tym naprawdę ciekawe studium amerykańskiego sądownictwa oraz psychiki wilka w ludzkiej skórze.

14. Płaskoziemcy (2018)

Znamy ich – miłośnicy teorii, że nasza planeta jest płaska, a cała ta kulistość jest wyłącznie wymysłem propagandy. Ludzie pokręceni, którzy trzymają się czasami swojej wewnętrznej logiki tak kurczowo, że trudno wchodzić z nimi w dyskurs. Netflix wziął pod lupę właśnie takie osoby, a twórcy dokumenty spędzili z nimi nieco czasu. I co się okazuje? Że ich świat zewnętrzny jest równie szalony, co wewnętrzny. A może to wszystko jest jedynie farsą wymyśloną przez znudzonych Amerykanów? Najlepsze filmy dokumentalne Netflix na szczęście wzbogacił i o tę dziwaczną galerię ludzi oraz poglądów.

13. Tajemnice czarnych dziur (2018)

Najlepsze dokument na Netfliksie czy darmowa lekcja z fizyki? Obie te sprawy! Fenomeny natury, majestatyczne, wielkie, tajemnicze – w dokumencie tym dowiemy się nieco więcej o zjawiskach zwanych „czarnymi dziurami” i wcale nie chodzi o stan polskiej gospodarki. Nie kłamcie, że wiecie wszystko o kosmosie – obejrzenie Interstellar nie czyni z Was specjalistów. Ten zrobiony ze swadą popularnonaukowy program zabierze nas w podróż, gdzie światło nie dociera, ale docierają za to rozważania fizyków.

12. Fightworld (2018)

Pomysł jest prosty – Frank Grillo, aktor i wielki entuzjasta sportów walki, jeździ po świecie i przybliża różne kultury fighterskie w ich naturalnym środowisku. Najlepszy film dokumentalny Netlflix wzbogacił o coś, co powinno spodobać się wszystkim zainteresowanym boksem, jego tajską odmianą, a także takimi sztukami walki jak lethwei czy zapasy. Sporym plusem jest tutaj Grillo, który świetnie dogaduje się ze swoimi gospodarzami, podchodzi z szacunkiem do dyscyplin i widać, że sam chce z tej podróży wynieść nową wiedzę o ciele oraz stylach walki.

11. Król tygrysów (2020)

Amerykanie bywają dziwni, a na pewno taki jest główny bohater dokumentu Tiger King, który ma przedziwną, niespotykaną wręcz obsesję na punkcie hodowania wielkich kotów. Okazuje się, że świat hodowców tygrysów to jakaś podrzeczywistość, w której może dojść do niespodziewanych zwrotów akcji, a nawet… morderstwa wynikającego z zazdrości. Najbardziej ekscentryczni ludzie z pokręconymi głowami, których perypetie ogląda się jak czarną komedię. Swoje najlepsze filmy dokumentalne Netflix wypchał na szczęście i takimi opowieściami „ku przestrodze”.

10. Nasza planeta (2019)

Odprężający, piękny wizualnie i oszałamiająco dobrze nakręcony – ten miniserial dokumentalny jest na Netfliksie najprzyjemniejszą dla oczu produkcją traktującą o naturze. Takie tytuły ogląda się wieczorem, będąc wyluzowanym, na kanapie, brakuje tylko głosu Krystyny Czubówny i ciepłej herbaty. Lata filmowania opłaciły się – kamera wchodzi do miejsc, które dotychczas były zarezerwowane jedynie dla flory i fauny. Najpiękniejszy i najlepszy serial dokumentalny na Netfliksie, a przy okazji – uczta wizualna.

9. Hot Girls Wanted (2017)

Jedna z pierwszych produkcji na platformie Netflix traktujących o branży usług seksualnych. Szereg przeprowadzonych wywiadów z tzw. call girls, gwiazdami porno oraz prostytutkami rysuje obraz przemysłu, który ma swoje mroczne, ale i intrygujące oblicza. Wbrew pozorom nie jest to jedynie dokument traktujący o seksie, ale również, a może przede wszystkim, trudnych ekonomicznie czasach oraz marzeniach o wielkiej karierze. Najlepszy dokument na Netflix o tym, że w branżach tego typu trzeba mieć twardą skórę.

8. Jak przeżyć w najcięższych więzieniach świata (2019)

Wiemy, miało być „najlepsze dokumenty Netflix”, a nie „poradnik początkującego kryminalisty”, ale ten serial naprawdę poważnie bierze pod lupę systemy więziennictwa w różnych krajach oraz placówkach. Bez lukru, miękkiej gry, a niekiedy zbyt brutalnie, żeby połknąć całość za jednym zamachem, ale jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda życie w najgorszych więzieniach na świecie, zróbcie to ze swojej kanapy, a nie dzięki autopsji.

7. Najbardziej niezwykłe domy świata (2019)

Sekcja „najlepsze filmy dokumentalne na Netflix” posiada w swoich zasobach filmy, które poruszają wszelkie objawy ludzkich aktywności i ludzkich zainteresowań, a architektura jest jedną z jej najpiękniejszych, użytkowych jej przejawów. Co łączy najbardziej niezwykłe domy świata? Które są najpraktyczniejsze? A które zbyt dziwne, żeby istnieć? Świat architektury w swojej najpiękniejszej formie. Niech zachętą będzie fakt, że sami kupiliśmy w redakcji kilka książek, żeby móc w wolnym czasie połknąć małą, informacyjną pigułę na temat architektury.

6. W głowie Billa Gatesa (2019)

Tak zwani „foliarze”, czyli miłośnicy teorii spiskowych, przerzucają się ostatnio wyssanymi z palca bzdurami na temat twórcy Microsoft, ale warto obejrzeć ten miniserial, aby nieco ułożyć sobie w głowie jego biografię i fakty. Kim naprawdę jest amerykański miliarder? Jakie wyznaje wartości? Sprawdźcie sami, może nasza lista „najlepsze dokumenty Netflix” będą odtrutką na fake newsy udostępniane w sieci.

5. Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w kolorze (2019)

Wszystko w tytule – być może znasz większość z filmów, które są tutaj zaprezentowane, a nowość dotyczy głównie odświeżenia wizualnego materiałów archiwalnych, ale to jeden z najciekawszych filmów dokumentalnych na Netfliksie traktujących o historii. Jest coś przerażającego, widząc te same, mroczne karty historii w kolorze.

4. Ostatni taniec (2020)

A oto i świeżynka, która może i za szybko wskoczyła na wysokie miejsce w naszym rankingu, ale co poradzimy na to, że po prostu kochamy lata 90. i mamy kilku fanów Chicago Bulls w składzie. Powrót do najważniejszych meczów i sezonów, a także pożegnania oraz powroty Michaela Jordana – wszystko to znamy z telewizji oglądanej w nocy, ale tym razem opakowano nam to w piękny narracyjnie serial dokumentalny. Najlepsze dokumenty Netflix wciąż stara się wzbogacać o nowe tytuły, a to niewątpliwie najbardziej nostalgiczne wzbogacenie (póki co) tego roku.

3. The Game Changers (2019)

Jako mięsożerca piszący te słowa miałem duży problem z tezami zawartymi w tym filmie, ale najlepsze dokumenty na Netflix to nie tylko tytuły, które muszą ideologicznie zgadzać się z wyznawanym przez nas wartościami. Mało tego – te najlepsza poszerzają nam perspektywę i po obejrzeniu filmu o tym, że mięso wcale nie jest nie do zastąpienia, obiecaliśmy robić sobie raz w tygodniu wegetariańsk0-wegańskie dni po siłowni.

2. Fyre: najlepsza impreza, która nigdy się nie odbyła (2019)

Wyobraź sobie, że jesteś marzycielem, który naczytał się o ludziach sukcesu, jak to się mówi – „Januszem biznesu”. Znamy takich, ciągle roztaczają wizję tego, jaki to interes nie zrobią, a koniec końców kolejny start-up idzie do piachy, pozostawiając tylko pustą skorupę PR-u. Tacy byli twórcy pewnej firmy, którzy chcieli przy okazji stworzyć ogromny festiwal na prywatnej wyspie, ale przeliczyli się bardziej spektakularnie niż mogli to sobie wyobrazić. Przedsięwzięcie okazało się katastrofalne. Najlepsze filmy dokumentalne Netflix doprawił przepiękną historią o tym, że nadmiar cwaniactwa powoduje jedynie uśmiech politowania. Dla wszystkich, którzy chcą tworzyć biznesy oparte na micie.

1. Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego (2019)

Wielki artysta, nietuzinkowy człowiek, świat mroku, kształtów i projektów, które musiały zostać odgrzebane. Nie słyszałeś nigdy o Stanisławie Szukalskim? Nie szkodzi, najlepsze dokumenty na Netflix postarały się, abyś poznał historie, które mogą Cię zainspirować w czasie twórczej kariery. Członkowie grupy artystycznej Los Angeles odkrywają rzeźby polskiego artysty. Nie będziemy za wiele zdradzać, ale życie Szukalskiego było tak samo niewiarygodnie pofałdowane jak jego umysł. O sztuce i wielkiej miłości do niej.