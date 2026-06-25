„Mogliśmy wygrać naszą historię” – wywiad z Andrzejem Pilipiukiem i Andrzejem Dolniakiem o książce „Historia alternatywna”

Andrzej Pilipiuk w swej pisarskiej karierze wielokrotnie mierzył się z historią. Zarówno tą, która faktycznie się wydarzyła, jak i tą podążającą alternatywną ścieżką. W swej najnowszej książce współtworzonej z Andrzejem Dolniakiem przedstawia losy II Rzeczpospolitej, która uniknęła fatalnej II wojny światowej i zdołała odeprzeć Niemców i Sowietów. I dużo, dużo więcej. Porozmawialiśmy z autorami o Polsce, która nie zginęła i o tym, jaka mogłaby być.

Tomasz Drozdowski (TD): Co skłoniło Was do stworzenia Historii alternatywnej i dlaczego zaczęliście właśnie w II Rzeczpospolitej?

Andrzej Dolniak (AD): To okres, w którym można było jeszcze zmienić bieg historii XX wieku. Może inne, mądrzejsze politycznie, władze II RP byłyby w stanie zmniejszyć tragiczne skutki katastrofy, jaką była dla Polski II wojna światowa. Jej skutki odczuwamy do dziś. Pozostało wiele niezałatwionych spraw i niezagojonych ran, które ciągle mają wpływ na bieżącą sytuację polityczną. Historia alternatywna pokazuje inną drogę, jaką mogła potoczyć się historia Polski i świata.

Andrzej Pilipiuk (AP): Zawsze, gdy czytałem o II wojnie światowej, miałem poczucie głębokiej niesprawiedliwości. Nasi dziadkowie walczyli honorowo i w słusznej sprawie. Przelano morze krwi. Racja była po naszej stronie, a mimo to przegraliśmy. Jeszcze w liceum wiele razy zastanawiałem się czy historia mogłaby potoczyć się inaczej… Gdy zacząłem pisać opowiadania, stworzyłem teksty Atomowa ruletka i Samolot von Ribbentropa, przedstawiające alternatywy, tyle że w sposób nieco pokrętny i podszyty czarnym humorem. Natomiast Historia alternatywna pisana jest już znacznie bardziej na serio.

TD: Kluczową postacią w książce jest Wacław Kostek-Biernacki. Postać dla wielu kontrowersyjna i niebędąca raczej przykładem romantycznego bohatera narodowego. Dlaczego to właśnie on zastąpił Piłsudskiego?

AD: Wacław Kostek Biernacki to idealny przywódca na trudne czasy. Człowiek całym sercem oddany Polsce, ale niezwykle twardy, a czasem nawet bezwzględny. Mówiąc językiem młodzieżowym, to prawdziwy „twardziel”. To prawda, że dla tych, których uważał za wrogów ojczyzny, nie miał zbyt wiele litości. Tylko wtedy Polsce potrzebny był właśnie ktoś taki. Marszałek Edward Rydz-Śmigły był sprawnym dowódcą i w gruncie rzeczy bardzo przyzwoitym człowiekiem. Niestety całkowicie zawiódł w 1939 roku. Wiek XX, a szczególnie II wojna światowa, to nie były czasy dla dobrych, ale naiwnych polityków. Wygrywali pozbawieni skrupułów realiści.

AP: Wrzesień 1939 to zdrada elit. Rozumiem, że ewakuowano polskie rezerwy złota. Rozumiałbym ewakuację części rządu za granicę – by zachować ciągłość prawno-ustrojową na wypadek klęski. Ucieczka praktycznie całego rządu – to hańba. Ucieczka wodza naczelnego następująca dwa tygodnie przed kapitulacją ostatnich oddziałów, to hańba co najmniej do kwadratu. Fakt: Rydz-Śmigły próbował się zrehabilitować i wrócił do okupowanego kraju.

Wacław Kostek-Biernacki miał rzecz jasna swoje wady, ale gdy robiłem sobie przegląd, zastanawiając się nad potencjalnym kandydatem na zwycięskiego wodza, wybór wydał mi się dość oczywisty. Wojna to nie zabawa. Czasem trzeba wysłać armię w samobójczy atak, czasem trzeba oddać kawał terytorium. A czasem postawić wszystko na jedną kartę. To, że zwalczał czerwonych, nijak mi nie przeszkadza – od kiedy sięgnę pamięcią byłem antykomunistą.

TD: Zastanawia mnie kwestia Rosji. Car Kirył Romanow był nader przychylny Polsce. Czy Waszym zdaniem taki sojusz możliwy jest w aktualnej rzeczywistości, gdyby dokonać pewnych cięć na Kremlu i wstawić w ich miejsce stosowne osoby?

AD: To takie nasze ciągle niespełnione marznie. Nadejdzie dobry Car, z którym wreszcie będzie się można porozumieć na zdrowych partnerskich zasadach. Problem w tym, że przywódcy są emanacją potrzeb swoich narodów. Rosjanie od zawsze chcą mieć silnego Cara i pragną, żeby świat się ich bał. Są gotowi żyć biednej, ale za to w wielkim i groźnym kraju. Dlatego ciągle tęsknią za czasami ZSRR. Żeby myśleć o naprawdę przyjaznych relacjach z Rosją musimy czekać na jakąś wielką „jak tsunami” zmianę mentalności rosyjskiego narodu. Tylko czy taka zmiana jest w ogóle możliwa?

AP: Jeszcze w czasie wojny domowej Polacy szukali kontaktu i możliwości współpracy z „białymi”. Skoordynowanie ataków zapewne byłoby bardzo owocne… I co się okazało? Carscy generałowie nie chcieli dać nam żadnych gwarancji. Żadnego uznania niepodległości Polski. Trzeba się zastanowić jak członkowie dynastii Romanowów zareagowali na utratę władzy i majątków oraz rzeź znaczącej liczby członków rodziny. I jak wpłynęłaby na ich postawę pomoc Polski w restauracji monarchii?

TD: Historia alternatywna ma ciekawą formę, ale czy wątki z niej pojawią się w jakichś Waszych opowiadaniach? Kwestia dorwania Stalina i Hitlera prosi się wręcz o prozę.

AD: Dorwanie Hitlera i Stalina, porwanie profesora Wernera Heisenberga, powrót Cara do Rosji czy polskie kolonie w Afryce to wszystko interesujące tematy dla prozy. Można nieskromnie powiedzieć, że Historia alternatywna to prawdziwa kopalnia tematów. A czy coś z tego wyjdzie? Zobaczymy…

AP: Szczerze powiedziawszy – myślałem o tym, ale chwilowo mam ogromną ilość zaległej roboty… Porwałem się na kilka dużych projektów – a doba ma tylko 24 godziny. Ale nie wykluczam w przyszłości.

TD: Czytając Historię alternatywną nie mogłem nie zauważyć, że brakuje tam istotnego gracza – USA. Stany Zjednoczone nie odgrywają nawet w połowie swej rzeczywistości rzeczywistej roli. Może i mają atom, ale czy zajmują centralną pozycji w świecie Zachodu bez NATO i ONZ?

AD: Stany Zjednoczone ugruntowały swoją pozycję na arenie światowej dzięki temu, że były jedynym krajem, który tak naprawdę wyszedł w pełni zwycięsko z II wojny światowej. Pozostałe kraje świata skończyły mocno poturbowane. Dotyczy to również ZSRR. Rosja do dzisiejszego dnia nie zdołała odrobić poniesionych strat. Jako militarny, a przede wszystkim gospodarczy zwycięzca, USA mogły stworzyć swój ład światowy. W naszej Historii alternatywnej nie są głównym zwycięzcą. Polska, Rosja, Ukraina poradziły sobie same. Skoro tak, to nie ma miejsca na układanie ładu światowego przez USA. To naprawdę inna wersja historii…

AP: USA przyłączyły się do wojny bardzo późno. Pewien wpływ mógł mieć na to izolacjonizm Ameryki. W naszym świecie w ogóle nie wchodzą do gry. Przede wszystkim wojna obejmuje tylko część kontynentu. Nie ma możliwości zwycięskiego lądowania na plażach Normandii czy marszu przez Włochy. Amerykański desant? Co najwyżej gdzieś w okolicach Bremy. Tylko po co, skoro Niemcy kapitulują już po 20 września 1939.

TD: Liga Narodów to twór, który w Historii alternatywnej jest co najmniej niewydolny i nieudolny. Czy to w Waszej ocenie odbicie jej faktycznego obrazu, czy może podkręciliście go nieco bardziej współczesnymi organizacjami o podobnym charakterze?

AD: Myślę, że nie trzeba było za bardzo podkręcać. Niestety zarówno wtedy, jak i teraz organizacje międzynarodowe, takie jak Liga Narodów czy ONZ, są niewydolne i nieskuteczne. Mimo wszystko dobrze, że w ogóle są, że istnieje jakakolwiek – choćby słaba – płaszczyzna ogólnoświatowej dyskusji.

AP: Car Mikołaj II miał wspaniały pomysł – międzynarodowy sąd arbitrażowy dla rozstrzygania sporów między państwami. Zrealizować go nie zdążył paradoksalnie dlatego, że wybuchła wojna, jedna z tych, których chciał uniknąć. Oparta na jego pomyśle Liga Narodów była nieudolna i niewydolna. Zresztą ONZ odziedziczyła wiele jej wad. Pisząc Historię alternatywną zrobiłem z tego gremium politycznych błaznów.

TD: Polska w waszej książce to potęga. Solidne zaplecze gospodarcze i militarne, broń atomowa, a do tego kolonie zamorskie. Czy choć część z tego faktycznie mogłaby posiadać obecna Polska przy naszej linii historycznej?

AD: Myślę, że tak. Jesteśmy w okresie dynamicznego wzrostu naszego znaczenia w Europie. Zawdzięczamy to naszej polskiej zaradności, która pozwoliła na dokonanie skoku cywilizacyjnego, jaki miał miejsce po upadku komunizmu. Oczywiście dołożyła się do tego niezwykle korzystna dla Polski sytuacja geopolityczna. Tak dobrego „układu gwiazd” Polska nie miała od kilkuset lat. Trzeba tylko zacząć wybierać właściwych polityków. Kto wie, może w przyszłości uda się sklonować Marszałka Piłsudskiego i płk. Wacława Kostek-Biernackiego… Oj, to by się dopiero podziało!!!

AP: Posiadamy wspaniałe złoża surowców. Przyzwoity klimat. Żyzne ziemie. Jesteśmy też narodem nieźle wykształconym i zaradnym. Problem w tym, że na każdym kroku naszą inwencję hamują przepisy i widzimisię urzędasów… Rozumiem jeszcze wiek XIX. O możliwościach naszego kraju decydowali obcy, zaborcy i okupanci. Nie pojmuję, dlaczego w warunkach niepodległego kraju nadal jesteśmy spętani biurokracją, sitwami, czkawką legislacyjną… Widzę to, choćby próbując działać jako regionalista i tworząc wraz z moi kuzynem małe muzeum w rodzinnych Wojsławicach. Pisząc, kreowałem kraj wolny od podobnych aberracji.

TD: Jakie historie alternatywne Was zainspirowały i które z nich należą do Waszych ulubionych? Wszak fantastyka obfituje w szereg niespełnionych wizji.

AD: Historia alternatywna jako nurt literacki to nie tylko „niespełnione wizje”, to szkoła myślenia. To czasem bolesna refleksja nad głupotą i nieudolnością niektórych naszych historycznych przywódców. To także ogromna dawka nadziei i optymizmu. Bo skoro coś mogło potoczyć się inaczej, lepiej, to może w końcu się tak stanie. Historia alternatywna to najczęściej nasza tęsknota za zwycięstwem i poczuciem, że możemy wygrywać. W historii Polski jest tak dużo klęsk i strasznych, wręcz niewyobrażalnie okrutnych zdarzeń, że tęsknimy za zwycięstwem i nadzieją. Chcemy poczytać nie o tym, jak Polacy giną, ale jak zwyciężają. Choćby to była tylko historia alternatywna. Moje ulubione książki z tego gatunku, do których wracam po kilka razy, to Krzyżacki Poker Dariusza Spychalskiego, WWW1939 Marcina Ciszewskiego, Gambit Wielopolskiego Adama Przechrzty, Alterland Marcina Wolskiego, Orzeł bielszy niż gołębica Konrada T. Lewandowskiego czy Powroty Adama Pietrasiewicza i Wojciecha Bogaczyka.

AP: Mnie zainspirowała negatywnie Burza śp. Macieja Parowskiego. Przy całym szacunku wobec tego człowieka, strasznie mi jego wizja zgrzytnęła. Deszcz popadał, czołgi ugrzęzły w błocie, nasi wygrali… Owszem, w pierwszej chwili czytało się to fajnie, ale zaraz potem pojawiła się irytacja. Swoją wersję historii alternatywnej postanowiłem oprzeć na trochę twardszych podstawach. Co najważniejsze – u mnie nie ma łatwego zwycięstwa. Interwencja na sowieckiej Ukrainie, choć doskonale przygotowana, omal nie kończy się katastrofą. Próba interwencji w Somalii kończy się klęską, Włosi okazują się silniejsi. Gdy dochodzi do wojny z Niemcami, jest już zupełnie kiepsko. Na Śląsku nasza artyleria zadaje miażdżący cios uprzedzający, ale Niemcy szybko ściągają posiłki i zwycięstwo przeradza się w rozpaczliwą obronę. Na Westerplatte udaje się zatopić niemiecki krążownik, ale półwysep jest nie do utrzymania. Jedyny skromny sukces, to ewakuacja załogi na Hel. Próba taranowego ataku Armii Poznań na Berlin kończy się kapitulacją niedobitków gdzieś w Meklemburgii… Sojusznicy pomagają, ale sami mają ogromne kłopoty, więc pomoc dociera bardzo późno i mniejsza niż się spodziewaliśmy.

TD: Co najchętniej sami zmienilibyście w historii Polski? I mam tu na myśli nie tylko XX wiek.

AD: Chciałbym żebyśmy przestali być naiwni. Tylko tyle i aż tyle…

AP: Przydałoby się uwolnić inwencję ludzi. Może stworzyć system wyszukiwania ludzi szczególnie utalentowanych, którzy mając zapewnione warunki pozwolą popchnąć nasz kraj naprawdę daleko do przodu.

TD: Czy nie kusiło Ws dodanie do Historii alternatywnej wątków fantastycznych? Bo mimo kilku śmiałych pomysłów, nie sięgacie po magiczne i kosmiczne narzędzia.

AD: To już było w tylu książkach… To takie pójście trochę na łatwiznę. Nie mogliśmy wygrać w tym czy w innym momencie naszej historii, ale dzięki maszynie czasu czy kosmitom nam się udało. My pokazujemy wersję trudniejszą do przełknięcia. Mogliśmy wygrać naszą historię w XX wieku, gdybyśmy podjęli we właściwym czasie właściwe decyzje, gdyby rządzili nami mądrzy politycy. Mogliśmy wygrać bez nadprzyrodzonej interwencji, ale nie wygraliśmy, bo wszystko spieprzyliśmy. Historia alternatywna to obraz tego, jaka mogła być nasza historia w XX wieku, a jaka była, każdy wie… Kończąc lekturę Historii alternatywnej wielu czytelników zada sobie pytanie, co z nami było nie tak, że tego wszystkiego nie widzieliśmy, że byliśmy czasem jak ślepi. To prowadzi do następnego pytania, co z nami jako narodem jest nie tak dzisiaj? Bo może dalej jesteśmy naiwni i ślepi?

AP: Jest jeden w zasadzie wątek fantastyczny – „Operacja Ząb Tygrysa” – storpedowanie niemieckiego programu atomowego, porwanie profesora Heisenberga i budowa polskiej bomby atomowej. Nawiasem mówiąc – kiepsko skonstruowanej, znacznie słabszej niż ta zrzucona na Hiroszimę… I znów wraca pytanie: czy budowa polskiej broni atomowej przez II RP była niemożliwa? A gdyby podjęto inne decyzje, a gdyby zabrali sią za to odpowiedni ludzie…

TD: A co dalej? Zamierzacie kontynuować lub poszerzać świat Historii alternatywnej? Jeśli tak, to jakie postaci z realnej powojennej Polski, zarówno PRL, jak i III RP, miałyby szansę się w niej pojawić?

AD: Historia alternatywna to raczej zamknięta całość. Osobiście zastanawiam się nad pytaniem, w jakim miejscu rozwoju i znaczenia byłaby dzisiejsza Polska, gdyby udały się prace nad pozyskaniem własnej energii atomowej prowadzone w czasach rządów Edwarda Gierka? Gdybyśmy z okresu komunizmu wyszli jako kraj posiadający własną broń atomową i nie byli na tyle głupi, żeby ją oddać.

AP: Tak, to raczej koniec naszej opowieści. Zaznaczyliśmy delikatnie w kilku wtrąconych uwagach dalsze losy naszej Polski. W naszych wizjach nie poszliśmy drogą kolegów po piórze. Nie stworzyliśmy wizji wielkiego imperium trzęsącego światem czy choćby Europą. Polacy nie podbijają sąsiadów, politykę kolonialną uprawiają w stopniu umiarkowanym. Cieszymy się obronioną wolnością, rozwijamy nasz kraj, żyjąc w pokoju z sąsiadami. Upokorzone, podbite i rozbrojone Niemcy przestały być wiecznym zagrożeniem dla innych narodów. Rosja odbudowuje się po nocy bolszewizmu, nie szuka zwady z nami. Ruś, Republiki Nadbałtyckie, Finlandia, republiki Kaukazu mają od cara gwarancje niepodległości i nienaruszalności granic. Rosja próbuje co najwyżej odzyskać tereny opanowane przez Japończyków. Nazizm i komunizm zostały wypalone siarką i żelazem – nie mają szans się odrodzić. O czym więc pisać? O utopijnej przyszłości?