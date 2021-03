Premiera Mr. Prepper – rozmawiamy z Grzegorzem Misztalem, prezesem ConsoleWay!

Dziś na Steamie premierę swoją miała gra Mr. Prepper. Producentem gry jest Rejected Games. ConsoleWay – spółka z grupy Ultimate Games, będzie przygotowywać produkcję na konsole wszystkich dostępnych generacji. Premiera gry na konsolach planowana jest pod koniec bieżącego roku. Z okazji wypuszczenia produkcji na rynek, rozmawiamy z Grzegorzem Misztalem, prezesem ConsoleWay

Krzysztof Wdowik: Mr. Prepper wygląda bardzo interesująco. Czy to jak na razie wasz najambitniejszy portowany projekt?

Grzegorz Misztal: Oczywiście, Mr Prepper to bardzo interesująca produkcja. Twórca tego unikatowego tytułu, Rejected Games, połączył mechanikę znaną z Fallout Shelter czy Oxygen Not Included z wieloma własnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami. Portowanie Mr. Prepper to zdecydowanie najambitniejszy z naszych dotychczasowych projektów. Naszym celem jest realizacja bardzo dobrego portu, który będzie możliwie jak najbardziej zbliżony do oryginału gry. Mr. Prepper z naszą pomocą zadebiutuje na konsolach PS4, XOne, Switch, PlayStation 5, Xbox Series w drugiej połowie roku.

KW: Co czeka gracza w Mr. Prepper? Co odróżnia tytuł od innych gier?

GM: Branża gamedev jest mi bliska od ponad 20 lat i nie przypominam sobie produkcji, która w znaczący sposób poruszałaby kwestię tytułowych prepperów. Bohaterowie gry to grupa osób, która wierzy w zbliżającą się wojnę/zagładę ludzkości i przygotowuje się na jej nadejście, budując niesamowite schrony, kompletując wyposażenie oraz zapasy i konstruując przeróżne mechanizmy. Myślę, że Mr. Prepper doskonale przedstawia opisany – popularny w Ameryce – sposób życia. Gra jest bardzo rozbudowana, oferuje mnóstwo wyzwań i jest bardzo grywalna.

KW: Na jakie konsole portujecie grę – kiedy możemy spodziewać się premiery?

GM:Mr. Prepper zadebiutuje w pierwszej kolejności na konsoli starej generacji (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) w III kwartale bieżącego roku. Debiut ulepszonej wersji na nową generację, tzn. PlayStation 5 i Xbox Series planowany jest w IV kwartale.

KW: Nad jakimi jeszcze produkcjami aktualnie pracujecie?

GM: Muszę przyznać, że mamy bardzo napięty harmonogram. Aktualnie cały czas przygotowujemy porty „małych gier”, takich jak Dungeons of Clay, czy Storm Vale. Nasz zespół finalizuje również prace nad Train Station Renovation na Xbox One. Równolegle na zaawansowanym etapie przebiegają prace nad Rover Mechanic Simulator na starą generację oraz CMS 2018 na Nintendo Switch. Z niecierpliwością czekamy na premierę gry Builders of Egypt – będziemy odpowiadać za porty tego tytułu na starą generację. Nad wszystkimi projektami pracuje zespół doświadczonych specjalistów, którzy zrealizowali świetne produkcje, takie jak np. House Flipper na Nintendo Switch.

KW: Jakie są plany spółki do końca br.?

GM: Naszym celem jest ukończenie wymienionych projektów i rozpoczęcie pracy nad innymi, dużymi grami. Jesteśmy w trakcie negocjacji, aby pozyskać kolejne, bardzo duże tytuły do portowania. W okresie letnim przewidujemy jeszcze jedną emisję akcji przed debiutem, a wraz z końcem 2021 r. chcemy dołączyć do rynku NewConnect.

KW: Bardzo dziękuję za rozmowę!

GM: Dziękuję!