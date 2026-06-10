Wywiad z Jacobem Andersonem, Ericiem Bogosianem i Assadem Zamanem, gwiazdami Anne Rice’s The Vampire Lestat

Serialowy Wywiad z wampirem wszedł już w trzecią fazę, w tym przypadku z tytułem Anne Rice’s The Vampire Lestat. Wiąże się z tym masa różnych przetasowań i zupełnie inne spojrzenie na uniwersum. Tymczasem udało nam się porozmawiać z trójką aktorów wcielających się w kluczowe postacie serii: Jacobem Andersonem (Louis de Pointe du Lac), Ericiem Bogosianem (Daniel Molloy) i Assadem Zamanem (Armand).

Szymon Góraj: Zacznijmy może od ogólnego pytania. Doszło do wielu zmian po szokującym finale 2. sezonu. Jaki jest największy narracyjny zwrot akcji? I jeżeli to będzie możliwe, poprosiłbym, żeby każdy z Was powiedział, co o tym sądzi.

Jacob Anderson: Myślę, że najbardziej rzucającą się w oczy różnicą jest fakt, iż dwa pierwsze sezony przedstawiały punkt widzenia Louisa. Na temat jego własnego życia, pewnych konkretnych wydarzeń, na przykład losu Claudii, i tak dalej. Teraz ciężar narracji przeniesiony zostaje na Lestata, obserwujemy świat poprzez jego percepcję. Więc od razu jest zupełnie inaczej. Przedstawiony świat zostaje przefiltrowany przez zupełnie inny umysł, bardziej rozdarty, skonfliktowany.

Assad Zaman: Zgadzam się. Spotykamy znane nam postacie przy kompletnie zmienionym status quo. Panuje zupełnie inna dynamika niż w pierwszych dwóch sezonach, po raz pierwszy w serialu mamy też szansę zaobserwować rozwijającą się relację Daniela Molloya i Lestata.

Eric Bogosian: Myślę, że przeciągu dwóch pierwszych sezonów Louis próbował powiedzieć Danielowi prawdę najlepiej, jak tylko potrafił – tak mi się przynajmniej wydaje. W 3. sezonie możemy o tym zapomnieć. Lestat stara się opowiedzieć swoją historię, jednocześnie drażniąc się z Louisem, co wywołuje tarcia między postaciami. To zresztą zaledwie jeden z wielu motywów tego sezonu, który jest znacznie bardziej niejednoznaczny i wielowątkowy. Niekoniecznie będziemy tutaj zmierzać do celu w linii prostej. Nim tam dotrzemy, trzeba będzie skręcić w wiele okrężnych dróg. Aczkolwiek mamy jeden centralny wątek, którym jest trasa zespołu Lestata, a Daniel tworzy o niej dokument – jednocześnie starając się wyciągnąć odpowiedzi, na co ten pierwszy reaguje defensywnie. Lestat od początku patrzy na Daniela z góry, traktuje go protekcjonalnie, obgaduje. Daniel zdaje sobie z tego sprawę, co buduje szorstką relację pomiędzy nimi. Z czego jestem bardzo zadowolony, bo bycie wkurzonym na ludzi to moja specjalność.

Zastanawiałem się, czy wszyscy czytaliście książki Anne Rice, zanim wcieliliście się w swoje role.

JA: Tak, myślę, że każdy z nas ma to za sobą.

EB: Wręcz je studiowaliśmy. Sam czytałem Wywiad z wampirem, gdy pojawił się na rynku, a ta dwójka jeszcze się nawet nie urodziła. To była świetna książka, i to od pierwszej strony. Ale to dopiero początek. Jest wiele osobliwych motywów, którymi bawiła się potem autorka. Nie wiem, ile zdążyliście przeczytać…

AZ: Ja jestem chyba na… piątym tomie. Ale obejrzałem też trwający jakieś trzy godziny materiał podsumowujący z detalami każdy tom. Więc wiem, że [Anne Rice] wykonała niesamowitą robotę. Trochę się pogubiłem pod koniec, więc nie mam pewności, dokąd to wszystko zmierza (śmiech).

EB: Tak czy inaczej, czytaliśmy je. Potem dyskutowaliśmy o pewnych konkretnych kwestiach, bo zaiste było o czym. Moja postać na przykład została stworzona w dużej mierze specjalnie dla tej serii. Daniel nie ma przecież nawet imienia w pierwszej książce, jest określany jako „chłopak”.

To prawda.

EB: Mamy więc zupełnie inną sytuację, o której szczegółach nie wiedziałem, gdy jeszcze w to wszystko wchodziłem. Myślałem jedno, a tymczasem… No cóż. Nie bardzo nawet mogę o tym jeszcze mówić.

Kolejne pytanie kierowane jest bezpośrednio do Erica. Twoja filmografia jest imponująca. Aczkolwiek biorąc pod uwagę tylko ten gatunek, kojarzę małą rólkę z Blade: Trinity. Ale to był zaledwie epizodyczny występ. Jak się czujesz w tym zupełnie nowym wcieleniu? Zwłaszcza po 2. sezonie, jako wampir?

EB: Ach, uwielbiam to. Od dawna chciałem zagrać krwiopijcę. Prawdę mówiąc, gdy przygotowywaliśmy ten sezon i wszystko zaczęło się coraz bardziej komplikować, jedną z rzeczy, które się akurat nie zdarzyły, była sytuacja, w której moja postać zabija kogoś na ekranie. Więc… poprosiłem showrunnerów, żeby pozwolili mi kogoś wykończyć, wyssać ich krew. Miało dojść do sceny, w której Daniel patrzy na zdjęcia swoich córek, smutny i zapłakany – zamieniono ją na sekwencję, gdzie poluję na pewną osobę, a potem ją morduję. To było coś, co chciałem zrobić. To oczywiście trochę bardziej skomplikowane.

Anne Rice i cały ten serial poświęcają czas na debatowanie o tym, co się dzieje z twoją osobowością, gdy stajesz się nieśmiertelny, zostajesz seryjnym zabójcą. Dostaniesz moce, których normalni ludzie nie posiadają. To wszystko jest bardzo interesujące. Gdy do równania dołącza Daniel i inne postacie, z czasem staje się to swoistą trójwymiarową partią szachów. Uwielbiam to. Ten sezon określany jest jako transformacyjna trauma, którą przeżywała każda postać. Trochę tego doświadczyliśmy z perspektywy Louisa w pierwszym sezonie. Trudy stawania się wampirem. Nie jesteś tym, kim byłeś. Najnowszy sezon rozwija odpowiedź na to zagadnienie. Ktoś taki staje się inną osobą. Umiera. A potem staje się wampirem.

Przypomina to wręcz przekroczenie Rubikonu. Wciąż uczymy się to odgrywać. To niebywałe, jak zdążyliśmy już się w tym zatracić, ale to nieomal studnia bez dna. Nie wiem jak wy, panowie, ale sam dna jeszcze nie znalazłem. To świetna zabawa.

Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie do Jacoba. Do tej pory mogłem obejrzeć sam początek sezonu trzeciego i z wiadomych względów Twojej postaci jest znacznie mniej. Czego możemy się mniej więcej spodziewać w dalszym ciągu jego podróży?

JA: W poprzednich sezonach jest kilka tropów dla widza związanych z tym, do czego Louis jest zdolny. I w trakcie aktualnego zaczyna dochodzić do miejsc, w których sam nie czułem się specjalnie komfortowo. To nie jest dla niego przyjemny okres. Przekroczy wiele granic. Swoista podróż do piekła. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe dla widzów. Bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Anne Rice’s The Vampire Lestat możecie oglądać na AMC co tydzień – w poniedziałki o 3:00 w nocy (emisja w oryginalnej – angielskiej wersji językowej) oraz o 22:00 (emisja w polskiej wersji językowej).