QUIZ: Jak dobrze znasz uniwersum Gry o Tron?

Przed Tobą wyzwanie dla wszystkich fanów Westeros! Jeśli śledziłeś losy rodów walczących o Żelazny Tron, pamiętasz najważniejsze bitwy i potrafisz rozpoznać bohaterów po samych opisach, ten quiz jest właśnie dla Ciebie.
Sprawdź swoją wiedzę na temat postaci, rodów, miejsc, wydarzeń i niezapomnianych momentów z serialu Gra o tron. Niektóre pytania będą proste, inne wystawią na próbę nawet największych znawców uniwersum. Czy zasługujesz na miejsce wśród największych fanów Gry o tron? Przekonaj się i zawalcz o komplet punktów. Powodzenia!
Rozwiązując ten quiz nie tylko przetestujesz swoją wiedzę o filmach Christophera Nolana, ale także zdobędziesz punkty do Ligi Znawców Kina.
Liga Znawców Kina to specjalna rywalizacja dla fanów filmów i seriali, w której każdy quiz przybliża Cię do kolejnych poziomów, nagród i miejsca w rankingu najlepszych kinomanów.
W lipcu stawka jest wyjątkowo atrakcyjna – na najlepszego uczestnika czeka hełm Iron Mana od Hasbro. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w klasyfikacji i udowodnij, że zasługujesz na miano prawdziwego Znawcy Kina!
Mikołaj Lipkowski
Redaktor prowadzący dział Newsy
Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.