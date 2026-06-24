QUIZ: Rozpoznaj animacje studia Pixar

Ród smoka – recenzja początku 3. sezonu. Odcinek, który powinien być finałem poprzedniego rozdziału
Bezlitosne uniwersum George’a R.R. Martina jest niezwykle ważne na mapie telewizyjnych adaptacji od jakichś 15 lat.
Witamy w kolejnym quizie. Tym razem skupimy się na animacjach studia Pixar, które od lat dostarczają zarówno młodszym, jak i starszym widzom masy filmowych wrażeń.
Twoim zadaniem jest odgadnięcie tytułów filmów wyłącznie na podstawie pojedynczych ujęć. Każdy kadr pochodzi z innej produkcji i może przedstawiać zarówno ikoniczne postacie, jak i charakterystyczne miejsca lub sceny. Niektóre filmy rozpoznasz natychmiast, inne będą wymagały uważnej obserwacji detali i skojarzeń. Pixar słynie z dopracowanej animacji i emocjonalnych historii, więc zwracaj uwagę na najmniejsze szczegóły.
Bezlitosne uniwersum George’a R.R. Martina jest niezwykle ważne na mapie telewizyjnych adaptacji od jakichś 15 lat.
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