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QUIZ: Rozpoznaj animacje studia Pixar

Mikołaj Lipkowski, 24 czerwca 2026

Witamy w kolejnym quizie. Tym razem skupimy się na animacjach studia Pixar, które od lat dostarczają zarówno młodszym, jak i starszym widzom masy filmowych wrażeń. 

Twoim zadaniem jest odgadnięcie tytułów filmów wyłącznie na podstawie pojedynczych ujęć. Każdy kadr pochodzi z innej produkcji i może przedstawiać zarówno ikoniczne postacie, jak i charakterystyczne miejsca lub sceny. Niektóre filmy rozpoznasz natychmiast, inne będą wymagały uważnej obserwacji detali i skojarzeń. Pixar słynie z dopracowanej animacji i emocjonalnych historii, więc zwracaj uwagę na najmniejsze szczegóły.

W głowie się nie mieści
To nie WyPanda
Między nami żywiołami
Hopnięci
Między nami żywiołami
Auta
Iniemamocni
W głowie się nie mieści
To nie wypanda
W głowie się nie mieści
Luca
W głowie się nie mieści 2
Gdzie jest Nemo?
Co w duszy gra
Toy Story
W głowie się nie mieści
Uniwersytet potworny
Potwory i spółka
Naprzód
Dawno temu w trawie
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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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