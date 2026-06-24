QUIZ: Rozpoznaj animacje studia Pixar

Witamy w kolejnym quizie. Tym razem skupimy się na animacjach studia Pixar, które od lat dostarczają zarówno młodszym, jak i starszym widzom masy filmowych wrażeń.

Twoim zadaniem jest odgadnięcie tytułów filmów wyłącznie na podstawie pojedynczych ujęć. Każdy kadr pochodzi z innej produkcji i może przedstawiać zarówno ikoniczne postacie, jak i charakterystyczne miejsca lub sceny. Niektóre filmy rozpoznasz natychmiast, inne będą wymagały uważnej obserwacji detali i skojarzeń. Pixar słynie z dopracowanej animacji i emocjonalnych historii, więc zwracaj uwagę na najmniejsze szczegóły.