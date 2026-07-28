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QUIZ: Rozpoznaj najlepsze seriale kryminalne wszechczasów!

Mikołaj Lipkowski, 28 lipca 2026

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Zbrodnie, tajemnice, policyjne śledztwa i zwroty akcji, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty – jeśli uwielbiasz seriale kryminalne, ten quiz jest właśnie dla Ciebie. Sprawdź, jak dobrze znasz największe hity gatunku i przekonaj się, czy potrafisz rozpoznać je po kadrach.

Czekają na Ciebie produkcje, które zdobyły uznanie widzów i krytyków na całym świecie. Niektóre rozpoznasz w mgnieniu oka, inne będą wymagały doskonałej pamięci i spostrzegawczości.

Jeśli po ukończeniu quizu nadal będzie Ci mało kryminalnych emocji, koniecznie sięgnij po serial Line of Duty: Wydział wewnętrzny, który powraca na ekrany już 6 sierpnia o godzinie 21:00. Oglądaj tylko w BBC First! Ta wielokrotnie nagradzana produkcja opowiada o funkcjonariuszach jednostki antykorupcyjnej badającej przestępstwa popełniane przez policjantów. Misternie skonstruowana intryga, nieoczywiste śledztwa i znakomite kreacje aktorskie sprawiły, że serial zyskał status jednego z najlepszych brytyjskich kryminałów ostatnich lat.

Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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