QUIZ: Rozpoznaj produkcje z Zendayą

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Zendaya ma na koncie coraz więcej hitów. My wybraliśmy kadry z produkcji, w których zagrała, a Twoim zadaniem jest odgadnąć ich tytuły.

Czy rozpoznasz wszystkie produkcje z Zendayą? Przygotowaliśmy kadry z filmów i seriali, w których wystąpiła. Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, czy zasługujesz na komplet punktów!

Dołącz do Ligi Znawców Kina i wygraj hełm Iron Mana

Liga Znawców Kina to specjalna rywalizacja dla fanów filmów i seriali, w której każdy quiz przybliża Cię do kolejnych poziomów, nagród i miejsca w rankingu najlepszych kinomanów.

W lipcu stawka jest wyjątkowo atrakcyjna – na najlepszego uczestnika czeka hełm Iron Mana od Hasbro. Im więcej punktów zdobędziesz, tym większe masz szanse na zwycięstwo. Rozwiązuj quizy, oceniaj filmy, wspinaj się w klasyfikacji i udowodnij, że zasługujesz na miano prawdziwego Znawcy Kina!