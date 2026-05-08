Ain’t No Grave – recenzja komiksu

Skottie Young zdążył się już zakorzenić w świadomości polskich fanów komiksu, głównie jako scenarzysta zdecydowanie zbyt krótkiego runu Deadpoola z Marvel Fresh oraz twórca autorskiej serii Nienawidzę Baśniowa. Dla mnie zawsze będzie przede wszystkim twórcą wielu znanych wariantów okładek alternatywnych, którym zawsze nadawał wyjątkowy, dziecięcy sznyt, trudny do pomylenia z czymkolwiek innym. A teraz, dzięki wydawnictwu Shock Comics, możemy przeczytać napisaną przez niego horrorowo-westernową historię Ain’t No Grave.

Bohaterką Ain’t No Grave jest niejaka Ryder, niegdyś bezwzględna, wyjęta spod prawa zabójczyni, a aktualnie wierna żona i matka. Kobieta stara się zostawić brutalną przeszłość za sobą, ale samo założenie rodziny nie wystarczy, by odkupić dawne grzechy. Kiedy Ryder dowiaduje się, że cierpi na śmiertelną chorobę, raz jeszcze dobywa swoich spluw i podejmuje walkę o zachowanie życia. Tylko z kim będzie musiała ją stoczyć?

Komiks Younga i Corony to iście szaleńcza jazda bez trzymanki. Autorska wizja łącząca grozę, przygodę, fantasy i horror, skąpana zarówno w przerysowanej, kreskówkowej posoce, jak i spowita chmarami latającego ołowiu. Ryder napotyka na swojej drodze między innymi hordy duchów, trochę piekielnego tałatajstwa, pouprawia też hazard w demonicznym kasynie, aż wreszcie u kresu swojej długiej wędrówki stanie oko w oko ze Śmiercią. Czy uda jej się kupić nieco więcej czasu na tym łez padole?

Ain’t No Grave czyta się błyskawicznie. Nie ma tu zbyt wiele ekspozycji, dialogi są krótkie i raczej pyskate niczym pewien marvelowski najemnik, a niektóre fragmenty rozdziałów są z kolei zupełnie nieme. Twórcy popuszczają tu wodze fantazji i mam wrażenie, że przy pracy nad tym albumem obowiązywała tylko jedna zasada: „wszystkie chwyty dozwolone”. Są oczywiście wady takiego rozwiązania – momentami w opowieść wkrada się chaos i nie do końca wiadomo, co aktualnie dzieje się w kadrach. Scenariusz Younga jest raczej prosty i dość liniowy, nie licząc kilku krótkich retrospekcji.

Ale prawdziwe pole do popisu ma tutaj Jorge Corona, wenezuelski rysownik znany z wydawanej przez Nagle Comics serii Transformers. I muszę przyznać, że to, co artysta tu wyczynia, przechodzi czasem ludzkie pojęcie. Projekty postaci są tak szalone, że spokojnie mogłyby służyć jako grafiki koncepcyjne dla bossów w jakiejś pokręconej grze komputerowej. Na kadrach dzieje się mnóstwo i w większości przypadków jest na czym zawiesić oko. Dodajcie do tego atrakcyjną dla oka, drapieżną paletę barw i macie komiks, który po prostu chce się oglądać, nawet jak czytać za bardzo nie ma o czym.

No dobra, nie spodziewajcie się zmieniającej życie opowieści. W końcu bohaterka zaczyna tropić Pana Kostucha, żeby skopać mu tyłek i kupić sobie trochę więcej czasu z rodziną. Nie ma tu zbyt wiele fabularnych meandrów, a i humoru jest jak na lekarstwo. Nie o to tu jednak chodzi. Ain’t No Grave ma bawić i robi to chociażby samą warstwą wizualną. To komiks mainstreamowy, ale jednocześnie wymykający się pewnym schematom. Ma ciekawą, niejednoznaczną bohaterkę, której generalnie trudno kibicować, ale i tak kolejne strony przewraca się głównie dla kolejnych kozackich akcji. A pytanie, czy mają one sens, schodzi głęboko na drugi plan. Koniec końców to kolejna zaskakująca pozycja w dorobku Shock Comics. Bo weirdwestowego komiksu to akurat się nie spodziewałem.

Tytuł oryginalny: Ain’t No Grave

Scenariusz: Skottie Young

Rysunki: Jorge Corona

Tłumaczenie: Elżbieta Janota

Wydawca: Shock Comics 2026

Liczba stron: 152

Ocena: 60/100