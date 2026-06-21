Amazing Spider-Man Epic Collection – Sekret kamiennej tablicy – recenzja komiksu

Kiedy byłem małym chłopcem i dopiero zaczynałem czytać komiksy, moim ukochanym bohaterem szybko został Spider-Man. Wtedy miałem takie dziecięce marzenie, by mieć wszystkie komiksy z Pajęczakiem (uczciwie przyznam, że również z Batmanem), jakie kiedykolwiek zostały wydane. Oczywiście nie wiedziałem wtedy, ile tego wychodzi w USA, więc z biegiem lat zredukowałem to marzenie tylko do polskich wydań, ale sami wiecie, jak mały wycinek całości dostawaliśmy w latach 90. Jeśli zapomnimy o próbie, jaką była publikacja czarno-białych Essentiali przez śp. Mandragorę, okaże się, że dopiero po kilku dekadach inicjatywy takie jak Epic Collection od Egmontu czy kolekcja Marvel Origins od Hachette przybliżyły małego Piotrusia do spełnienia marzenia sprzed lat.

W ramach kolekcji Marvel Origins dostaliśmy chronologicznie wydane pierwsze przygody Petera Parkera (z lat 1963-1968), obejmujące 65 zeszytów głównej serii The Amazing Spider-Man oraz kilka numerów specjalnych (dla porządku: album z ostatnimi odcinkami ukaże się dopiero w sierpniu). Z kolei w kolekcji Wielkie pojedynki wydanej przez Carrefour (!), w tomie piątym poświęconym Pająkowi i Mysterio, zupełnym przypadkiem znalazły się zeszyty 66 i 67. I kiedy wydawało się, że to już koniec, cały na biało wjechał Egmont ze swoim Amazing Spider-Man Epic Collection – Sekret kamiennej tablicy.

Egmont wydaje Epic Collection od 2021 roku, zaczął jednak od drugiej połowy lat 80. i kultowych Ostatnich łowów Kravena, a potem stopniowo uzupełniał kolejne opowieści aż do połowy lat 90. Teraz jednak wydawca cofnął się w czasie i sięgnął po piąty w kolejności tom tej serii, zbierający zeszyty 68-85 z lat 1968-1970. Dzięki temu każdy, kto postanowił zapoznać się z przygodami Pajęczaka w porządku chronologicznym, będzie mógł kontynuować podróż po latach 60. i dalej. Jestem też pewien, że kiedyś w końcu doczekamy się czterech pierwszym tomów w wydaniu zbiorczym, ale najwyraźniej musi minąć trochę czasu od mniej atrakcyjnej, chociaż na polskim rynku przełomowej propozycji od Hachette.

Wracając do Amazing Spider-Man Epic Collection – Sekret kamiennej tablicy, mamy do czynienia z pięknymi czasami, kiedy scenariusze przygód Pajęczaka osobiście pisał legendarny, nieodżałowany Stan Lee, a za rysunki odpowiadali John Romita (senior, ma się rozumieć), John Buscema czy Larry Lieber. I muszę przyznać, że po grubo ponad 50 latach od publikacji te komiksy trzymają się zaskakująco dobrze. Była to epoka, która rządziła się innymi prawami: opowieści były naiwne, często przegadane, a bohaterowie w dialogach niejednokrotnie streszczali to, co dzieje się w kadrach. Ale ta maniera nie dotyczyła wszystkich postaci i wszystkich autorów z tamtych czasów i szczęśliwie ominęła Pajęczaka.

Z dzisiejszej perspektywy wiemy, jak ważne i przełomowe okazały się tamte zeszyty. Jak wiele elementów z tamtych lat weszło do kanonu na kolejne dziesięciolecia. Echa opisywanych tu wydarzeń wybrzmiewają do dzisiaj, ale niektórzy bohaterowie (oraz antybohaterowie) pojawiali się tam po raz pierwszy, albo powracali dopiero drugi czy trzeci, a nie setny raz. W efekcie od tych historii nie można się oderwać, a jeśli podobnie jak ja jesteście fanami Człowieka-Pająka, to będziecie wniebowzięci. Kingpin, Kameleon, Lizard, Electro, debiut Prowlera. A przede wszystkim tona fenomenalnych, ikonicznych rysunków i spora sekcja z dodatkami: to wszystko znajdziecie w Amazing Spider-Man Epic Collection – Sekret kamiennej tablicy. Ja z wdzięcznością stawiam ten tom na półce i czekam na więcej. Dużo więcej.

Tytuł oryginalny: Amazing Spider-Man Epic Collection: The Secret of the Petrified Tablet

Scenariusz: Stan Lee

Rysunki: John Romita, John Buscema, Larry Lieber, Marie Severin

Tłumaczenie: Marek Starosta

Wydawca: Egmont 2026

Liczba stron: 464

Ocena: 85/100