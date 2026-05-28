Amazing Spider-Man tom 5 – Martwy język część 1 – recenzja komiksu

Piotr Pocztarek, 28 maja 2026

Nie ma szczęścia ostatnio też nasz Peter Parker (jakby miał je kiedykolwiek wcześniej). Scenarzyści, którzy opiekowali się te kilka lat temu główną serią przygód Spider-Mana miewają coraz dziwniejsze pomysły lub odgrzewają stare kotlety, przyprawiając je tylko na swój sposób z finezją godną obskurnego przydrożnego baru. Czytelnicy narzekali na Dana Slotta, ale Nick Spencer czy Zeb Wells wcale nie podnieśli opuszczonej poprzeczki. I nawet okrągłej 60 rocznicy stworzenia postaci Pajęczaka twórcy nie są w stanie z godnością pocelebrować. Bo chociaż zaczęło się przecież nieźle, to z każdym kolejnym tomem przestaje być tak różowo.

Rozpoczynając lekturę Amazing Spider-Man tom 5 – Martwy język część 1 miałem niezłego mindfucka. Najpierw pomyślałem sobie, że złapałem niewłaściwy komiks, gdzie albo dialogi pisał wczesny ChatGPT, albo ktoś srogo spartolił tłumaczenie (przykłady? „Pająkołczing”, „Nie fujaj mi amci” – serio). Upewniwszy się, że nie sięgnąłem przypadkiem po nowy tom Nienawidzę baśniowa, zerknąłem na stronę redakcyjną i moim oczom ukazał się napis: „Scenariusz: Joe Kelly”. Ok, coś, co przechodziło w Deadpoolu w drugiej połowie lat 90., niekoniecznie musi sprawdzać się w komiksie z 2023 roku. I kompletnie się nie sprawdza.

Na domiar złego doszły tu jeszcze okropne rysunki Terry’ego Dodsona. Tak, tego samego Dodsona, którego pracami zachwycałem się w 2018 roku przy lekturze Spider-Man i Czarna Kotka – Zło, które ludzie czynią, nazywając artystę „jednym z najlepszych współczesnych rysowników przygód Pająka”. Nie pytajcie mnie, co tu się stało, bo polecę klasykiem: „Jak do tego doszło – nie wiem”. Dwa pierwsze zeszyty Amazing Spider-Man tom 5, pokazujące krótki urlop Petera i Felicii w pewnym zimowym kurorcie, gdzie czekają już złole z nowym planem oraz… Mary Jane, to przepis na katastrofę. Pomyślałem sobie „Wellsie, wróć!”.

I na kolejne trzy zeszyty Amazing Spider-Man tom 5 – Martwy język część 1 Wells faktycznie wraca, z etatowym rysownikiem Johnem Romitą Juniorem u boku, no i jest zauważalnie lepiej, ale czy to znaczy, że dobrze? Mamy nowego potężnego antagonistę, a w pewnym momencie nasz pajęczy bohater staje nawet w szranki z bogiem (lub bóstwem) wyglądającym na azteckie. Niby nic nowego, ale przecież lubimy takie niespodzianki. Szkoda tylko, że całość bardzo mocno przypomina opisane przez Straczynskiego starcie z Morlunem, ale bez uczucia nowości i ekscytacji.

Dziwnie prowadzone są współczesne losy Człowieka-Pająka. A to piekielno-demoniczne klimaty, a to dialogi pisane ręką ośmiolatka, a to nie do końca trafiony humor. Albo zapchajdziury zamiast tkania spójnej i wciągającej fabuły, jakby w tak bogatym świecie zabrakło już pomysłów na fajne historie. Zdaję sobie sprawę, że poszczególne części składowe są nawet dla tej postaci dość charakterystyczne, ale wymiksowane w kotle Zeba Wellsa i gościnnych twórców nie smakują zbyt dobrze. Zapomniano o tym, co sprawiało, że Spider-Man stał się najpopularniejszą i najlepiej sprzedającą się serią Marvela. O esencji tej postaci, przyziemnych problemach, zwrotach akcji.

Już Mroczna sieć mnie zawiodła i trochę liczyłem, że Amazing Spider-Man tom 5 – Martwy język część 1 z powrotem wyniesie serię na jeśli nie dobre, to chociaż przyzwoite tory (bo przypomnę, że Wells zaczął całkiem nieźle!). Niestety z każdym kolejnym albumem scenarzysta rozwadnia się, podobnie jak Nick Spencer i zaczynam podejrzewać, że może to nie do końca ułomności twórców, a odgórne decyzje korporacji wpływają na kształt tych opowieści? No ale jeśli tak ma wyglądać świętowanie sześciu dekad rynkowej obecności sztandarowego bohatera Marvela, „to ja przepraszam”.

Tytuł oryginalny: Amazing Spider-Man by Wells and Romita Jr vol. 5: Dead Language part 1
 Scenariusz: Joe Kelly, Zeb Wells
 Rysunki: Terry Dodson, John Romita Jr.
Tłumaczenie: Bartosz Czartoryski 
Wydawca: Egmont 2026 
Liczba stron: 120
Ocena: 55/100

Piotr Pocztarek Zastępca redaktora naczelnego

PR-owiec, recenzent, geek. Kocha kino, seriale, książki, komiksy i gry. Kumpel Grahama Mastertona. W MR odpowiedzialny za dział komiksów, książek i gier planszowych.

