Amazing Spider-Man tom 5 – Martwy język część 1 – recenzja komiksu

Nie ma szczęścia ostatnio też nasz Peter Parker (jakby miał je kiedykolwiek wcześniej). Scenarzyści, którzy opiekowali się te kilka lat temu główną serią przygód Spider-Mana miewają coraz dziwniejsze pomysły lub odgrzewają stare kotlety, przyprawiając je tylko na swój sposób z finezją godną obskurnego przydrożnego baru. Czytelnicy narzekali na Dana Slotta, ale Nick Spencer czy Zeb Wells wcale nie podnieśli opuszczonej poprzeczki. I nawet okrągłej 60 rocznicy stworzenia postaci Pajęczaka twórcy nie są w stanie z godnością pocelebrować. Bo chociaż zaczęło się przecież nieźle, to z każdym kolejnym tomem przestaje być tak różowo.

Rozpoczynając lekturę Amazing Spider-Man tom 5 – Martwy język część 1 miałem niezłego mindfucka. Najpierw pomyślałem sobie, że złapałem niewłaściwy komiks, gdzie albo dialogi pisał wczesny ChatGPT, albo ktoś srogo spartolił tłumaczenie (przykłady? „Pająkołczing”, „Nie fujaj mi amci” – serio). Upewniwszy się, że nie sięgnąłem przypadkiem po nowy tom Nienawidzę baśniowa, zerknąłem na stronę redakcyjną i moim oczom ukazał się napis: „Scenariusz: Joe Kelly”. Ok, coś, co przechodziło w Deadpoolu w drugiej połowie lat 90., niekoniecznie musi sprawdzać się w komiksie z 2023 roku. I kompletnie się nie sprawdza.

Na domiar złego doszły tu jeszcze okropne rysunki Terry’ego Dodsona. Tak, tego samego Dodsona, którego pracami zachwycałem się w 2018 roku przy lekturze Spider-Man i Czarna Kotka – Zło, które ludzie czynią, nazywając artystę „jednym z najlepszych współczesnych rysowników przygód Pająka”. Nie pytajcie mnie, co tu się stało, bo polecę klasykiem: „Jak do tego doszło – nie wiem”. Dwa pierwsze zeszyty Amazing Spider-Man tom 5, pokazujące krótki urlop Petera i Felicii w pewnym zimowym kurorcie, gdzie czekają już złole z nowym planem oraz… Mary Jane, to przepis na katastrofę. Pomyślałem sobie „Wellsie, wróć!”.

I na kolejne trzy zeszyty Amazing Spider-Man tom 5 – Martwy język część 1 Wells faktycznie wraca, z etatowym rysownikiem Johnem Romitą Juniorem u boku, no i jest zauważalnie lepiej, ale czy to znaczy, że dobrze? Mamy nowego potężnego antagonistę, a w pewnym momencie nasz pajęczy bohater staje nawet w szranki z bogiem (lub bóstwem) wyglądającym na azteckie. Niby nic nowego, ale przecież lubimy takie niespodzianki. Szkoda tylko, że całość bardzo mocno przypomina opisane przez Straczynskiego starcie z Morlunem, ale bez uczucia nowości i ekscytacji.

Dziwnie prowadzone są współczesne losy Człowieka-Pająka. A to piekielno-demoniczne klimaty, a to dialogi pisane ręką ośmiolatka, a to nie do końca trafiony humor. Albo zapchajdziury zamiast tkania spójnej i wciągającej fabuły, jakby w tak bogatym świecie zabrakło już pomysłów na fajne historie. Zdaję sobie sprawę, że poszczególne części składowe są nawet dla tej postaci dość charakterystyczne, ale wymiksowane w kotle Zeba Wellsa i gościnnych twórców nie smakują zbyt dobrze. Zapomniano o tym, co sprawiało, że Spider-Man stał się najpopularniejszą i najlepiej sprzedającą się serią Marvela. O esencji tej postaci, przyziemnych problemach, zwrotach akcji.

Już Mroczna sieć mnie zawiodła i trochę liczyłem, że Amazing Spider-Man tom 5 – Martwy język część 1 z powrotem wyniesie serię na jeśli nie dobre, to chociaż przyzwoite tory (bo przypomnę, że Wells zaczął całkiem nieźle!). Niestety z każdym kolejnym albumem scenarzysta rozwadnia się, podobnie jak Nick Spencer i zaczynam podejrzewać, że może to nie do końca ułomności twórców, a odgórne decyzje korporacji wpływają na kształt tych opowieści? No ale jeśli tak ma wyglądać świętowanie sześciu dekad rynkowej obecności sztandarowego bohatera Marvela, „to ja przepraszam”.

Tytuł oryginalny: Amazing Spider-Man by Wells and Romita Jr vol. 5: Dead Language part 1

Scenariusz: Joe Kelly, Zeb Wells

Rysunki: Terry Dodson, John Romita Jr.

Tłumaczenie: Bartosz Czartoryski

Wydawca: Egmont 2026

Liczba stron: 120

Ocena: 55/100