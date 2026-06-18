Batman – Nowe Gotham tom 1 – recenzja komiksu

Ekipa powraca do kin w 100 dni: Misja Zeus. Zwiastun teaserowy sequela 100 dni do matury
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
Nowe Gotham jest bezpośrednią kontynuacją Ziemi niczyjej, dosłownie zeszyt po zeszycie, przynajmniej jeśli chodzi o serię Detective Comics. I tu pierwsza bardzo dobra wiadomość, bo niniejszym tom nie jest już chaotyczną mieszanką wielu tytułów, co przecież rzadko kiedy wychodzi komiksom tak naprawdę na dobre, a kontynuuje spójny wątek w ramach wspomnianej detektywistycznej serii. I robi to bardzo dobrze, bo za sterami znaleźli się specjaliści od kryminałów i thrillerów – Greg Rucka i (okazjonalnie) Ed Brubaker. Tych panów nie trzeba nikomu przedstawiać i już same ich nazwiska wystarczą, by przykuć uwagę czytelników.
Gotham podnosi się po upadku. Po upływie około roku przestaje być wreszcie terenem opuszczonym i wyklętym. Stopniowo wracają dawni rezydenci, ale oprócz powotu zwykłych mieszkańców w mieście rozpoczyna się też brutalna walka o władze poszczególnych gangów i frakcji. Oprócz Japończyków czy Kolumbijczyków do głosu dochodzą też oczywiście superzłole, z przebiegłym Ra’s al Ghulem na czele, który tradycyjnie wykorzystuje mistyczne i alchemiczne moce, tym razem oferując specyfik oferujący życie wieczne…
Utrzymać wszystko w ryzach stara się Batman oraz odrodzony oddział gothamskiej policji, z Jamesem Gordonem na czele. Komisarz musi jednak uporać się z osobistymi demonami, które dotknęły go w wyniku rodzinnej tragedii. Na dodatek miasto zaczyna być coraz bardziej podzielone społecznie.
W Gotham narastają tarcia pomiędzy „Regami” i „Dezetami”, czyli tymi, którzy zostali na miejscu podczas Ziemi niczyjej, i tymi, którzy zdezerterowali i wrócili dopiero po czasie. Ten typowo plemienny podział „my” kontra „oni” jest niczym beczka prochu czekająca na wybuch, co tylko dodaje fabule Batman – Nowe Gotham tom 1 dodatkowej pikanterii.
Na osobny akapit zasługuje tym razem warstwa graficzna i tutaj mam większy problem. Tutejszą stylistykę albo się od razu pokocha, albo znienawidzi. I nie chodzi już nawet o rysunki Shawna Marinbrougha czy Johna Watkissa, ale o paletę barw wybraną przez zespół studia Wildstorm FX. Ekipa postawiła na mocno ograniczony wybór, przez co w kadrach pojawiają się jednocześnie max 2-3 odcienie różnych barw. Wszystko skąpane jest głównie w szarości i błękicie, lub przeciwnie – w pomarańczowym, czerwonym albo zielonym. Na pewno jest stylowo i mi taka propozycja nawet nie przeszkadzała (chociaż się w niej nie zakochałem), ale zdaję sobie sprawę, że część z Was może się od tego odbić. Wygooglujcie sobie przykładowe strony i sami zdecydujcie. Czy tylko ja tu widzę ducha Batman: The Animated Series?
Batman – Nowe Gotham tom 1 to udane otwarcie kolejnego rozdziału w historii miasta Mrocznego Rycerza. Mało tu superbohaterskości jako takiej. Gacek zajmuje się przyziemny sprawami i raczej tłucze gangsterów i pomaga stróżom prawa, aniżeli odpiera inwazję kosmitów czy morderczych bogów z innego uniwersum. I taką właśnie wersję przygód Bruce’a Wayne’a lubię najbardziej. Jest bardziej dojrzale, wiarygodnie, autentycznie. Dialogi błyszczą, portrety psychologiczne są bardziej rozwinięte, a dodatkowo zeszyty Batman: Turning Points uzupełniają opowieści nie tylko z wczesnych lat działalności Gacka i początków jego przyjaźni z Gordonem, ale też chociażby z Knightfall. Jestem bardzo zadowolony i czekam na drugi tom już w listopadzie.
Tytuł oryginalny: Batman: New Gotham, Batman: Turning Points
Scenariusz: Greg Rucka, Ed Brubaker, Chuck Dixon
Rysunki: Shawn Martinbrough, Phil Hester, John Watkiss, William Rosado, Steve Mannion, Brad Rader, Steve Lieber, Joe Giella, Dick Giordano, Bob Smith, Brent Anderson, Paul Pope, Claude St. Aubin
Tłumaczenie: Tomasz Sidorkiewicz
Wydawca: Egmont 2026
Liczba stron: 464
Ocena: 80/100
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
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