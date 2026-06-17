DC All In – Alfa i Omega – recenzja komiksu

Niedawno w wydawnictwie DC zakończył się jeden z największych i najważniejszych eventów ostatnich lat, jakim była Władza absolutna. Jak to zwykle w komiksowych molochach bywa, jest to znakomity punkt wyjścia do kolejnego zresetowania uniwersum i podjęcia próby przyciągnięcia nowych czytelników. Wprowadzeniem do DC All In oraz świata Absolute jest wydanie specjalne DC All In – Alfa i Omega. Ten króciutki, zaledwie 60-stronicowy stanowi punkt wyjścia do nowych serii o Lidze sprawiedliwości, Batmanie, Supermanie czy Wonder Woman i chociażby dlatego warto po niego sięgnąć.

Zacznijmy od tego, że albumik ten został wydany w formie flipbooka. Połowa zawartości jest odwrócona wobec drugiej o 180 stopni, co oznacza, że po lekturze zeszytu Alfa należy odwrócić komiks i zacząć czytać od końca, doświadczając odcinka Omega. Obie historie zbiegają się dokładnie w połowie na dwustronicowej rozkładówce.

Alfa pokazuje naszych superbohaterów w nowych okolicznościach. W 52 dni (DC uwielbia tę liczbę, co?) po agresywnej kampanii Amandy Waller Superman i spółka zawiązują nową Ligę Sprawiedliwości, firmowaną hasłem „Bez granic”. Ma być większa, skuteczniejsza, lepiej skomunikowana, a liczni członkowie dostaną specjalne karty-przepustki, które oprócz roli symbolicznej będą też pełnić rolę wzmacniaczy mocy oraz komunikatorów.

Do kosmicznego obserwatorium tłumnie przybywają członkowie, w tym Booster Gold, który może pełnić w opowieści istotną rolę. I tu sielankę przerywa nagłe i gwałtowne pojawienie się Darkseida połączonego ze…Spectre’em. Jak możecie się domyślać, taka fuzja nie zwiastuje niczego dobrego i mocno namiesza w całym uniwersum DC. A jak doszło do tego niecodziennego scalenia i jakie będą tego konsekwencje? Obróćcie album i zacznijcie czytać zeszyt Omega.

DC All In – Alfa i Omega wyjaśnia zasady rządzące nowym światem, który tworzy się na naszych oczach i zostanie z nami na dłużej. Pewnie już wiecie, co stanie się z bohaterami. Poznamy Dianę wychowaną w piekle, a nie na rajskiej wyspie. Batman straci przewagę w postaci fortuny i technologii i stanie się bohaterem klasy robotniczej. Aktualizacji ulegnie też historia Supermana, który trafi na Ziemię jako nastolatek, a nie dziecko. Już niebawem przekonamy się, czym jeszcze zaskoczy nas świat Absolute.

DC All In – Alfa i Omega to pomost (no dobra, mostek) między starym a nowym. Zapowiedź, teaser, który równie dobrze mógłby funkcjonować jako epilog Władzy absolutnej, a nie oddzielny album. Ale nie ma co narzekać, bo pozycja nie jest droga i na pewno jej zakup nie uderzy nikogo po kieszeni. Szkoda tylko, że obwoluta wybrana do tego wydania rezygnuje z dwóch przeciwstawnych oblicz zawartych tu zeszytów i wygląda jak każdy inny komiks. Dopiero po jej zdjęciu naszym oczom ukaże się pełny zamysł twórców.

Trudno oceniać scenariusz napisany przez Joshuę Williamsona i Scotta Snydera, bo to zaledwie prolog, który nawet jeszcze nie rozdaje kart i nie ustawia pionków na szachownicy. Więcej można powiedzieć o rysunkach – a tu sukces jest moim zdaniem połowiczny. Podobały mi się jasne, pełne nadziei na nowy początek prace Daniela Sampere (Injustice, Mroczny kryzys na Nieskończonych Ziemiach) w rozdziale poświęconym zawiązaniu nowej Ligi. Wciąż nie bardzo mogę się jednak przekonać do mrocznych i surowych rysunków Wesa Craiga, rysownika m.in. serii Deadly Class. Jego styl sprawdza się wprawdzie w opowieści o nowym i niezwykle ważnym obliczu Darkseida, ale czy na dłuższą metę wpasuje się w świat DC?

Jako punkt wejścia dla nowych czytelników DC All In – Alfa i Omega może być nieco niezrozumiały, ale zakładam, że po tę pozycję sięgną raczej miłośnicy ostatnich albumów z Amandą Waller. Pozostali zaczną pewnie od nowych „jedynek” z Gackiem, Supkiem i Dianą i też zostaną przywitani z otwartymi ramionami. Osobiście czekam, ale póki co pozostaję jeszcze nieco sceptyczny.

Tytuł oryginalny: DC All In Special #1

Scenariusz: Joshua Williamson, Scott Snyder

Rysunki: Daniel Sampere, Wes Craig, Dan Mora, Tamra Bonvillain

Tłumaczenie: Tomasz Sidorkiewicz

Wydawca: Egmont 2026

Liczba stron: 60

Ocena: 70/100