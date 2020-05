Frances Ha (2013) – recenzja komedii Noah Baumbacha z CDA.pl!

Jeszcze przed Historią małżeńską, na którą posypał się ostatnio deszcz oskarowych nominacji, Noah Baumbach przeskakiwał między tonacjami bardzo chętnie – a to zabierał się za dramat, a to ocierał o komedię. W obu przypadkach wychodziło mi to świetnie. Frances Ha z 2013 roku to film, który stoi w rozkroku pomiędzy tymi dwoma gatunkami, a czarno-białe zdjęcia sytuują go gdzieś na półce z napisem „kino niezależne”. Mimo przywiązania Baumbacha do realizmu oraz obserwacji społecznych jest to również ciepła komedią o dążeniu do szczęścia oraz zachowywaniu optymizmu w brutalnie szczerym świecie. Film, który potwierdził klasę reżyserską Baumbacha, można obejrzeć już na platformie CDA.pl!

Główną bohaterką jest tytułowa 27-letnia dziewczyna, która marzy o karierze baletnicy, umyka jednakże jej uwadze pewien fakt – nie posiada nawet najmniejszych predyspozycji, aby zostać profesjonalistką. Ambitna dziewczyna stara się dotrzymać o wiele zdolniejszym koleżankom, ale Nowy Jork jest bezlitosny – tutaj nie ma miejsca na jeszcze jedną obsesyjną artystkę, która nie zauważa, że powinna zająć się czymś inna. Mimo niepowodzeń nasza prawie już eksmitowana z mieszkania dziewczyna nie traci poczucia humoru, chociaż jej niepoprawny optymizm może wydawać się w jej otoczeniu ludzi „mocniej stąpających po ziemi” nieco irytujący.

Nastawienie do świata na szczęście udziela się również widzowi, ale według symetrycznej linii – czasami kibicujemy jej niepoprawnemu optymizmowi, a czasami – podobnie jak inne postacie z filmu – chcemy nią potrząsnąć, aby zrozumiała, że nie tędy droga. Baumbach jednak o tyle sprawnie rozkłada akcenty, że potrafimy zarówno wspierać jako widzowie Frances, jak i dystansować się do jej wyborów. Greta Garwig kapitalnie wciela się w tę niefrasobliwą, ale również nieco skonfliktowaną ze światem niepoprawną marzycielkę, nad którą zbierają się ciemne chmury, które tylko ona zdaje się nie zauważać. Reżyser i scenarzysta jednocześnie wkłada jej w usta słowa, która podnoszą na duchu, ale są skontrastowane z sytuacją zewnątrz. Gerwig potrafi grać na wszystkich tonach swojej postaci, a fabuła prowadzi do kulminacji, która rysuje kilka rys na światopoglądzie głównej bohaterki. Obok niej ulubieniec Baumbacha, wtedy dopiero odkrywany Adam Driver.

Kino Noah Baumbacha opowiada o środowisku neurotycznej klasy artystycznej i średniej, dlatego niekiedy mogą irytować napisane ze zbyt rozpędzoną swadą dialogi, jakby każda rozmowa musiała kończyć się puentą, która pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo elokwentnymi ludźmi. Seans może być niewygodnym doznaniem, bo w tak autentyczny sposób wbija szpilę w ludzi, którzy jeszcze ociągają się z dorastaniem, ale finalnie jest opowieścią o przemianie. Główna bohaterka, podobnie jak perspektywa osoby, która śledzi (i może zbyt pochopnie ocenia) jej poczynania, w ciągu seansu ewoluuje kilkukrotnie. Nie sposób się oderwać od losów dziewczyny, której jakąś część jesteśmy w stanie dostrzec w sobie.