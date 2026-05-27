Hellboy i B.B.P.O. 1955-1957 – recenzja komiksu

Hellboy to postać, która dała Mike’owi Mignoli prawdziwą sławę. Artysta jego formatu pewnie zaistniałby w branży innymi ścieżkami, ale to seria z Piekielnym Chłopcem stanowi punkt przełomu jego kariery. Nic dziwnego, że nawet po jej zakończeniu nadal powstają jego przygody. Hellboy i B.B.P.O. 1955-1957 to kolejny i pewnie nie ostatni album ukazujący nieznane dotąd wydarzenia z życia diabła, uzupełniające te częściowo już znane.

Zimna Wojna trwa w najlepsze. USA i ZSRR konkurują oczywiście również na płaszczyźnie okultystycznej. Przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka, bo o Bruttenholmie przypomina sobie wywiad brytyjski, a Biuro Badań Paranormalnych i Obrony nie jest jedyną agencją w Stanach Zjednoczonych. Oprócz klasycznych dla swego świata wątków Mignola wprowadza tu intensywniejszą warstwę obyczajową. Hellboy jest jeszcze bardziej ludzki, funkcjonariusze Biura czują wypalenie zawodowe, a profesor Bruttenholm bywa dość problematycznym szefem. Jeśli więc obawialiście się odcinania kuponów, to nie tutaj.

Mignola przyzwyczaił nas do przedstawiania swojego świata w formie spojonych ze sobą opowiadań. Część historii to lekkie sprawy terenowe, które są po prostu codziennością Biura. Inne jednak budują podwaliny pod przyszłe wydarzenia. Centralnym ich punktem jest piekielnie przeurocza Warwara, swoim stylem bycia deklasująca całe rzesze czarnych charakterów. Autorzy nie zapominają o pozostałych agentach i agentkach Biura, tworząc tło i stosowną historię organizacji.

Hellboy i B.B.P.O. 1955-1957 jest mniej apokaliptyczny niż późniejsze chronologicznie tomy, za to uzupełnia i podbudowuje wydarzenia z przyszłości bohaterów. Ot epizod luchadorsko-pijacki w Meksyku czy wątek demonicznej Warwary. Sam Hellboy również jest jeszcze młodym diablątkiem, choć o posturze rosłego piekielnego zabijaki. Jego relacje z przyszywanym ojcem, tęsknota za zmarłym psem czy sentyment do komiksów pokazują, że Mignola to nie byle jaki autorzyna od początku próbujący zrobić ze swego bohatera nieskazitelny ideał. Hellboy zawsze był człowiekiem w ciele demona, a tu widać to doskonale.

Rysowników jest tu sporo, choć sam Mignola raczył nas swym kunsztem jedynie okładkowo. Ale nie ma co narzekać, bo Laurence Campbell czy Shawn Martinbrought dobrze oddają nie tylko ducha Mignolawersum, ale i epoki, w której ma miejsce akcja. Brak Mignoli wychodzi nawet albumowi na dobre. Klimatem bliższy jest on serii skupionej na Biurze, a i sam Hellboy jest bardziej integralną jego częścią. I wreszcie najistotniejsze. Nie ulatuje tu nic z charakterystycznego klimatu świata Mignoli. Może to inna epoka, ale groza w nieco pulpowym stylu pozostaje. Wart odnotowania jest również fakt, że Hellboy po zakończeniu kariery wrestlera próbował swoich sił w kinie. I niestety drogą Dwayne’a Johnsona czy Johna Ceny, a epizod na planie to pokazuje, że Anung Un Rama to diabeł kiepski w swym diabelstwie. Nawet tym odgrywanym.

Hellboy i B.B.P.O. 1955-1957 to mocno oczekiwany przeze mnie powrót do głównego świata Mignoli. Jest Piekielny Chłopiec, jest Biuro Badań Paranormalnych i Obrony, ale w tle jeszcze nie słychać burzy, która ma nadejść za kilka dekad. Mignola i wspierający go twórcy mogą pozwolić sobie na łagodniejszy ton, ale piekielnych bestii tu nie zabrakło. Opowieść ma w sobie nawet nutkę Z archiwum X, zwłaszcza z tych mniej napiętych odcinków. Kolejne rozdziały Mignolawersum wciąż powstają i tym razem mam nadzieję, że nie przyjdzie mi czekać kolejne pięć lat na pojawienie się Hellboya. Na horyzoncie na razie widać drugi tom Łowcy czarownic, gdzie ponownie spotkamy się z sir Edwardem Greyem. Choć miło by było mieć w końcu na półce miniserie o Rasputinie czy robocim Hellboyu.

Tytuł oryginalny: Hellboy and the B.B.R.D.: 1955-1957

Scenariusz: Mike Mignola, Scott Allie, Chris Robertson

Rysunki: Shawn Martinbrough, Brian Churilla, Paolo Rivera, Laurence Cambell i inni

Tłumaczenie: Jacek Drewnowski

Wydawca: Egmont 2026

Liczba stron: 456

Ocena: 85/100