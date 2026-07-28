Opowieści Wojowniczych Żółwi Ninja tom 1: Wyjątkowo mechazoidalne lato – recenzja komiksu

Nagle Comics niczym mistrz sztuk walki wyczuło słaby punkt polskiego rynku komiksowego i wzięło się za brakujące przez lata tytuły spod szyldu TMNT. Wprawdzie wydawnictwo nie zaczęło od klasyki, ale Ostatni Ronin czy Wojownicze Żółwie Ninja Aarona to znakomity początek. Wydawca idzie za ciosem i celując teraz w młodszego odbiorcę, daje mu Opowieści Wojowniczych Żółwi Ninja tom 1: Wyjątkowo mechazoidalne lato, będące przeniesieniem świata animacji Nickelodeona na komiks. Czy jednak barwna i głośna produkcja jest możliwa do opowiedzenia w takiej formie?

Głównym bohaterem jest Donny, czyli najtęższa głowa spośród pancernej paczki. Wraz ze swoimi przyjaciółmi trafia na letni obóz dla młodocianych geniuszy robotyki, prezentując Metalucha, nieoficjalnego, mechanicznego członka żółwiowej ekipy, który w ostatnim czasie nie miał się za dobrze. Na miejscu okazuje się, że ma on poważnego konkurenta, ale nie on jest największym zagrożeniem. Własność intelektualna Donatella to bowiem gorący towar, na który chrapkę od dawna mają żółwiowi sceptycy…

Wyjątkowo mechazoidalne lato to de facto opowieść o przygodach grupki przyjaciół na letnim obozie, przepuszczona przez uniwersum TMNT. W tle szykuje się co prawda bijatyka i robotyczna konkurencja, ale podobny poziom humoru i rozrywki zaprezentowałyby któreś z familii Wielkodomskich. Czy to dobrze? Oczywiście, bo łopatologiczne przeniesienie klimatu z klasycznej animacji byłoby nietrafionym pomysłem, choć cieszącym pewnie millenialsów takich jak ja.

Należę do grona osób, które poznało Żółwie przez kultowy serial animowany i bijatykę TMNT: Tournament Fighters. I nie mogę nie zauważyć, że zarówno komiks, jak i serial Nickelodeon przedstawiają bohaterów inaczej. Starsze wcielenie bazowało na innym poczuciu humoru i bywało mroczniejsze. Współczesny serial to obraz wpisujący się w pewne ramy produkcji dla młodego człowieka, która musi znaleźć sposób, by konkurować z socialkami. Nie ma czasu na mrok, wolniejsze sceny, jest za to miejsce na głośność i barwność. I taki jest ten komiks.

Louie Joyce spisał się doskonale. Styl animacji Nickelodeon stawia na show, dużo treści przekazywanych w jak najkrótszym czasie i choć komiks jest z oczywistych powodów mniej ruchomy, to rysownikowi udało się zachować pęd narracji. Ale żebyście nie myśleli, że to cukierkowa opowiastka. Przemoc występuje, ale odpowiednio okrojona i zbudowana tak, by zachować ducha ninja, ale nie wkroczyć w rejony dla dojrzalszego odbiorcy. Jeśli zależy wam na akcji, bez trudu ją tu znajdziecie. Ale bez posoki i łamanych kości.

Opowieści Wojownoczych Żółwi Ninja tom 1: Wyjątkowo mechazoidalne lato to komiks skierowany do najtwardszych fanów Żółwi i młodszych odbiorców. Ci pierwsi pochłoną wszystko, co nosi skorupę. Ci drudzy to po prostu target historii Levitta i Joyce’a. Lecz jeśli jesteś kimś, kto zna ekipę Splintera jedynie homeopatycznie, możesz mieć problemy z przebiciem się przez „dziecięcy” styl historii i humor. Dla mnie to chwilowa odmiana od mroczniejszych komiksów Kirkmana i Aarona i nawet poleciłbym ją na start dla nieletniego osobnika chcącego poznać Żółwie na swoich zasadach. Czyli bez prób wczucia się w najntisowe dzieła swoich rodziców na siłę i eksplorując ich uniwersum w zrozumiałym dla siebie języku przekazu.

Tytuł oryginalny: Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles Vol.1: A very Mechazoid summer

Scenariusz: Mikey Levitt

Rysunki: Louie Joyce

Tłumaczenie: Jacek Żuławnik

Wydawca: Nagle Comics 2026

Liczba stron: 80

Ocena: 70/100