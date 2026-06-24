Przeznaczenie X: Wolverine tom 3 – recenzja komiksu

Beast i Wolverine to postaci tkwiące gdzieś pomiędzy. Raz w X-Men, raz w Avengers. Dzika powierzchowność i skomplikowana dusza. Wierność ideałom Xaviera i zdolność do wejścia w mrok. Jednak gdybym miał obstawiać, który z nich przejdzie na złą stronę pierwszy, stawiałbym na Logana. Okazało się jednak, że inteligencik McCoy posunął się do rzeczy znacznie gorszych niż sniktujący Kanadyjczyk. Przeznaczenie X: Wolverine tom 3 to dalszy ciąg starcia Bestii i Rosomaka, godny dzikiej natury obu panów.

Hank McCoy nie żyje. W Erze Krakoi to jednak nie problem i prędko dowiadujemy się, że nie tylko wrócił do żywych, ale i sklonował siebie i Logana w liczbie mnogiej. Na dodatek zdobył się na spektakularną autonomię od głównej Krakoi. Jeśli jednak spodziewacie się zwrócenia się przeciw swemu matecznikowi, jesteście w błędzie. McCoy jest tutaj jak renegat, który nadal kocha swą ojczyznę. Świadom, że musi posunąć się do bestialstw, by miała ona szansę na dalsze istnienie. Zwłaszcza, gdy Cicha Rada z demokratycznego zgromadzenia stała się bandą skłóconych polityków.

Pamiętacie Dark Beasta z Ery Apocalypse’a? Otóż tutejszy McCoy jest znacznie mroczniejszy i nie ma przy tym komiksowego pierwiastka sadyzmu i szaleństwa. Działa chłodno, logicznie i precyzyjnie, stając się dużo ciekawszą postacią. Radykalizuje on filozofię X-Force, która za czasów runu Remendera bywała bliska temu, co wyprawia niebieski futrzak, ale bez jego morderczej śmiałości. Odważę się nawet stwierdzić, że Beast jest tu kimś w rodzaju pułkownika Kurtza społeczności homo superior, działającego w swoim mniemaniu w jej imieniu. Aż szkoda, że to jedynie wątek w pobocznej serii, choć dobrze obrazujący kondycję Krakoi jako całości.

Jesteśmy już na etapie Ery Krakoi, gdy niewiele zostało z dawnego idealizmu, a surowa rzeczywistość zaczyna weryfikować marzenie Magneto i Xaviera. Choć przemiana Beasta i konflikt z Loganem są daleko od głównej osi fabularnej, to świetnie obrazują powolny upadek idylli homo superior. Oto jeden z najwierniejszych i najbardziej pacyfistycznych członków X-Men staje się zaprzeczeniem dawnego siebie. Co najgorsze, w pewnych kwestiach ma słuszność, jeśli Krakoa chce zachować swój status w obliczu piętrzących się problemów.

Juan Jose Ryp nie boi się krwi i flaków. I choć najwięcej zwłok zostawia Rosomak i jego kopie, to sceny z Beastem są najbardziej zapamiętałe. Ot McCoy zjadający homara w sposób, który kontrastuje z jego niegdyś dżentelmeńskim duchem i mógłby konkurować z pałaszowaniem pomidorków przez Denethora. Wrażenie robi też baza McCoya, dobrze oddająca jego obecnego ducha, który sam wyraźnie odróżnia się od swoich sklonowanych pomagierów i prezentuje się bardziej dziko niż w okresie New X-Men.

Przeznacznie X: Wolverine tom 3 to wyrazisty kawał akcji, w którym to Wolverine okazuje się być tym bardziej ułożonym i cywilizowanym. Kilkukrotnie wiedzieliśmy już Beasta w mroczniejszych barwach, ale to Benjamin Percy ujął jego mrok w najciekawszy sposób. Poczynania Hanka może nie są tak śmiałe jak te Sinistera, ale nie tylko skala, ale i jakość ma znaczenie. Wydarzenia te będą miały swe konsekwencje w niedalekiej przyszłości, a tymczasem szykujmy się już do okresu Upadek X i crossoveru Rosomaka z Ghost Riderem.

Tytuł oryginalny: Wolverine by Benjamin Percy Vol.6

Scenariusz: Benjamin Percy

Rysunki: Juan Jose Ryp

Tłumaczenie: Bartosz Czartoryski

Wydawca: Egmont 2026

Liczba stron: 132

Ocena: 80/100