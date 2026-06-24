Przeznaczenie X: Wolverine tom 3 – recenzja komiksu

Ród smoka – recenzja początku 3. sezonu. Odcinek, który powinien być finałem poprzedniego rozdziału
Bezlitosne uniwersum George’a R.R. Martina jest niezwykle ważne na mapie telewizyjnych adaptacji od jakichś 15 lat.
Hank McCoy nie żyje. W Erze Krakoi to jednak nie problem i prędko dowiadujemy się, że nie tylko wrócił do żywych, ale i sklonował siebie i Logana w liczbie mnogiej. Na dodatek zdobył się na spektakularną autonomię od głównej Krakoi. Jeśli jednak spodziewacie się zwrócenia się przeciw swemu matecznikowi, jesteście w błędzie. McCoy jest tutaj jak renegat, który nadal kocha swą ojczyznę. Świadom, że musi posunąć się do bestialstw, by miała ona szansę na dalsze istnienie. Zwłaszcza, gdy Cicha Rada z demokratycznego zgromadzenia stała się bandą skłóconych polityków.
Pamiętacie Dark Beasta z Ery Apocalypse’a? Otóż tutejszy McCoy jest znacznie mroczniejszy i nie ma przy tym komiksowego pierwiastka sadyzmu i szaleństwa. Działa chłodno, logicznie i precyzyjnie, stając się dużo ciekawszą postacią. Radykalizuje on filozofię X-Force, która za czasów runu Remendera bywała bliska temu, co wyprawia niebieski futrzak, ale bez jego morderczej śmiałości. Odważę się nawet stwierdzić, że Beast jest tu kimś w rodzaju pułkownika Kurtza społeczności homo superior, działającego w swoim mniemaniu w jej imieniu. Aż szkoda, że to jedynie wątek w pobocznej serii, choć dobrze obrazujący kondycję Krakoi jako całości.
Jesteśmy już na etapie Ery Krakoi, gdy niewiele zostało z dawnego idealizmu, a surowa rzeczywistość zaczyna weryfikować marzenie Magneto i Xaviera. Choć przemiana Beasta i konflikt z Loganem są daleko od głównej osi fabularnej, to świetnie obrazują powolny upadek idylli homo superior. Oto jeden z najwierniejszych i najbardziej pacyfistycznych członków X-Men staje się zaprzeczeniem dawnego siebie. Co najgorsze, w pewnych kwestiach ma słuszność, jeśli Krakoa chce zachować swój status w obliczu piętrzących się problemów.
Juan Jose Ryp nie boi się krwi i flaków. I choć najwięcej zwłok zostawia Rosomak i jego kopie, to sceny z Beastem są najbardziej zapamiętałe. Ot McCoy zjadający homara w sposób, który kontrastuje z jego niegdyś dżentelmeńskim duchem i mógłby konkurować z pałaszowaniem pomidorków przez Denethora. Wrażenie robi też baza McCoya, dobrze oddająca jego obecnego ducha, który sam wyraźnie odróżnia się od swoich sklonowanych pomagierów i prezentuje się bardziej dziko niż w okresie New X-Men.
Przeznacznie X: Wolverine tom 3 to wyrazisty kawał akcji, w którym to Wolverine okazuje się być tym bardziej ułożonym i cywilizowanym. Kilkukrotnie wiedzieliśmy już Beasta w mroczniejszych barwach, ale to Benjamin Percy ujął jego mrok w najciekawszy sposób. Poczynania Hanka może nie są tak śmiałe jak te Sinistera, ale nie tylko skala, ale i jakość ma znaczenie. Wydarzenia te będą miały swe konsekwencje w niedalekiej przyszłości, a tymczasem szykujmy się już do okresu Upadek X i crossoveru Rosomaka z Ghost Riderem.
Tytuł oryginalny: Wolverine by Benjamin Percy Vol.6
Scenariusz: Benjamin Percy
Rysunki: Juan Jose Ryp
Tłumaczenie: Bartosz Czartoryski
Wydawca: Egmont 2026
Liczba stron: 132
Ocena: 80/100
Bezlitosne uniwersum George’a R.R. Martina jest niezwykle ważne na mapie telewizyjnych adaptacji od jakichś 15 lat.
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