Cherry: Niewinność utracona – recenzja filmu. Wisienka na torcie braci Russo!

Nie ukrywajmy – co do tego filmu wiele osób miało oczekiwania. Dzieło twórców Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec Gry. Na dodatek z Tomem Hollandem, odtwórcą Spider-Mana. Czy to mogło się udać? Oczywiście, że tak!

Cherry: Niewinność utracona to nie film dla fanów Marvela, mimo iż czołowe nazwiska tejże marki promują ten film. Nie mamy tutaj wesołych postaci, najeźdźców z kosmosu czy też przerośniętych i umięśnionych przystojniaków. Mamy brud, borykanie się z używkami i problemami z początku XXI wieku. Nie ma co ukrywać, ten film jest dla ludzi o mocnych nerwach i na pewno nie dla odbiorców poniżej osiemnastego roku życia.

Ale czy Cherry to nie jest dobre kino akcji? Oczywiście, że jest. Mimo iż przez większość czasu ekranowego miałem zakodowane, że widzę Petera Parkera, to bracia Russo udowodnili, że potrafią robić nie tylko proste blockbustery, a wciągające kino, które potrafi przekazać emocje. Tak samo Holland udowodnił, że potrafi zagrać kogoś innego, aniżeli superbohatera w rajtuzach. Film przedstawia nastolatka, który zaciągnął się do wojska, by pomóc swoim towarzyszom w Iraku. Natomiast po powrocie walczy z uzależnieniem narkotykowym. Fakt, przez prolog i pierwszy rozdział się nudziłem, ale później akcja rozkręciła się tak, że nie mogłem oderwać się od telewizora. Niesamowita sceneria, ukazanie bezdusznej armii Stanów Zjednoczonych niczym z Pełnego Magazynku Kubricka.

Narkotyki niszczą człowieka. Ja zawsze byłem tego samego zdania, co Molesta w swoim utworze Kontroluj się, że używki ciężkiego kalibru są złe. Właśnie ten film przedstawia nam, jak one potrafią zniszczyć. Jak widać, naszego Toma Hollanda także wyniszczyły, do tego stopnia, iż dopuścił się napadów oraz zadłużył u baronów narkotykowych. Gra aktorska odtwórcy Spider-Mana naprawdę mną wstrząsnęła i z otwartymi ustami przyglądałem się temu, jakie umiejętności ma ten aktor. Szczerze? Nie spodziewałem się. Uważam, że za parę lat gość będzie na tym samym poziomie co Samuel L. Jackson czy Bruce Willis. Jego rola jako Cherry to dowód na to, że nie jest on aktorem jednej roli jak Macaulay Culkin (skoro mowa o narkotykach).