Odyseja już bije rekordy. Arcydzieło Nolana celuje w 100 mln dolarów i zachwyca krytykówOdyseja – recenzja filmu Christophera Nolana! Itaki świat jest pięknyChristopher Nolan nie przejmuje się krytyką Odysei  Odyseja pod ostrzałem! Prawie 700 tys. łapek w dół pod zwiastunem filmuOdyseja bez Page’a i Nyong’o. Studio Asylum wypuszcza swoją wersję filmu!Christopher Nolan postawił Universalowi ultimatum. Odyseja mogła być tylko filmem dla dorosłych

KFF 2026: Igrając z diabłem – recenzja filmu. Archiwum powracającego cierpienia

Hanna Kroczek, 17 lipca 2026

Są obrazy, które nigdy nie tracą ostrości. Nawet jeśli od lat nie patrzy się już przez wizjer aparatu, nawet jeśli wojna ustąpiła miejsca codzienności. Zostają w pamięci, wracają w snach, zmieniają sposób patrzenia na świat. Igrając z diabłem nie próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Christopher Morris przez lata fotografował konflikty zbrojne. Znacznie bardziej interesuje reżysera to, co zostało z człowieka, który przez niemal całe zawodowe życie dokumentował ludzkie okrucieństwo.

Czarno-biały dokument od pierwszych minut przywołuje skojarzenia z Solą ziemi Wima Wendersa. Nie dlatego, że obaj twórcy opowiadają o wybitnych fotografach, ale dlatego, że w centrum stawiają człowieka, a nie jego dorobek. Zdjęcia Morrisa nie są trofeami ani pretekstem do zachwytu nad talentem. Stanowią ciężar, od którego nie sposób się uwolnić.

Morris relacjonował 28 konfliktów zbrojnych. Dziś mieszka z rodziną, z dala od frontu, próbując odnaleźć spokój. Tyle że wojna nie kończy się wraz z powrotem do domu. Reżyser nie epatuje archiwalnymi materiałami ani drastycznymi obrazami. Zamiast tego obserwuje twarz bohatera, zawieszone spojrzenia i krótkie chwile ciszy, które mówią więcej niż kolejne fotografie. To właśnie w nich najpełniej wybrzmiewa trauma człowieka, który przez lata patrzył na świat w jego najokrutniejszym wydaniu.

fot. kadr z filmu Igrając z diabłem

Najciekawszy okazuje się jednak moment, w którym film przestaje być opowieścią o przeszłości. Morris z niepokojem obserwuje współczesne Stany Zjednoczone. W jego słowach nie ma politycznego manifestu, lecz autentyczny lęk. Człowiek, który widział upadek państw, przemoc i społeczeństwa rozdzierane przez nienawiść, dostrzega podobne mechanizmy we własnym kraju. Trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie dlatego jego głos wybrzmiewa tak mocno. Nie przemawia komentator, lecz świadek.

Igrając z diabłem nie jest filmem o fotografii wojennej. Jest filmem o pamięci, która nie pozwala zapomnieć, i o odpowiedzialności za obrazy, których było się świadkiem. Nie szuka łatwych odpowiedzi ani wielkich emocjonalnych gestów. Pozwala wybrzmieć ciszy. A ta często okazuje się głośniejsza niż huk wystrzałów.

Przeczytaj więcej
Hanna Kroczek
Hanna Kroczek

Absolwentka dziennikarstwa, studentka kulturoznawstwa. Miłośniczka szeroko pojętej popkultury. Fanka filmów Marvela, krwawych horrorów i Szekspira. Członkini Zespołu Edukatorów Filmowych oraz KinoSzkoły. Uwielbia festiwale filmowe i targi książki oraz pracę z dziećmi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 110.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬