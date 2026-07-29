Echoes of Aincrad – recenzja gry. Powrót do wieży, z której nie chcesz uciekać?

Cóż, nie będę owijał w bawełnę – do tej gry podchodziłem z wyjątkowo dużym sentymentem. Jestem fanem tej serii, a anime Sword Art Online było dosłownie jednym z pierwszych serii anime, jakie swiadomie obejrzałem. Po części to właśnie ta historia zaszczepiła we mnie miłość do japońszczyzny. Niestety, samo uniwersum ma w świecie gier wideo wyjątkowo wyboistą historię. Przez lata dostawaliśmy produkcje w najlepszym razie przeciętne, które żerowały wyłącznie na nostalgicznym przywiązaniu fanów i rzucały w nas drewnianą mechaniką obudowaną fan-servisem.

Kiedy zapowiedziano Echoes of Aincrad, w mojej głowie od razu zapaliła się czerwona lampka, ale z drugiej strony… jako wieloletni fan po prostu musiałem dać tej grze szansę. Kto z nas po obejrzeniu pierwszych odcinków anime nie marzył, żeby samemu założyć wirtualny hełm, wejść do stupiętrowej wieży Aincrad i poczuć ten niesamowity, gęsty klimat walki o własne życie? Postanowiłem sprawdzić, czy japońscy deweloperzy w końcu odrobili lekcje. I wiecie co? Z ulgą muszę przyznać, że to jedna z lepszych odsłon serii. Tylko czy to wystarczy? Gra daje sporo frajdy i potężnie uderza w nostalgiczne struny, ale jak to zwykle bywa przy tym uniwersum – ceną za ten zachwyt jest kilka (a może i więcej) irytujących potknięć, które potrafią popsuć ostateczny odbiór.

Miecze w dłoń, czyli walka, która wreszcie ma sens

To, co kupiło mnie od pierwszych minut, to dobrze przemyślany trzon rozgrywki – system walki. Zapomnijcie o nudnym, bezmyślnym klepaniu jednego przycisku i ślimaczym tempie z poprzednich części. Tutaj starcia są płynne, dynamiczne i wymagają od nas skupienia. Każde machnięcie mieczem ma swój ciężar, a kluczem do sukcesu staje się mądre zarządzanie wyczuciem czasu, parowanie ciosów i wyprowadzanie szybkich kontr.

Świetnie wypadł też rozwój postaci i unikalny system umiejętności miecza (Sword Skills). Łączenie ciosów w spektakularne kombosy daje czystą, zręcznościową satysfakcję, a walki z bossami na kolejnych piętrach Aincradu potrafią wycisnąć z nas siódme poty. To już nie jest banalna przebieżka dla dzieci – tutaj potężniejszy przeciwnik potrafi błyskawicznie wykorzystać nasz błąd i zresetować pasek zdrowia, a zwłaszcza na wyższym poziomie trudności. Dobre pozycjonowanie i obserwowanie ruchów wroga to absolutna podstawa.

Klimat Aincradu naprawdę czuć

Wielkie brawa należą się twórcom za to, jak podeszli do odtworzenia samego świata. Wspinanie się po kolejnych piętrach wieży, odblokowywanie nowych miast, bezpiecznych stref i niebezpiecznych lochów robi kapitalne wrażenie. Klimat oryginału czuć na każdym kroku. Architektura lokacji, znane z anime motywy muzyczne i sama atmosfera przygody sprawiają, że fan uniwersum poczuje się tu jak w domu.

Trochę szkoda, że dostajemy tu tylko dwa piętra – tak, tylko tyle. Chyba twórcy liczą, że uda im się wydać 50 części…. Strasznie chciałbym zobaczyć przynajmniej jeszcze kilka pięter, ale no cóż. Nie liczcie też na prawdziwie otwarty świat – sztucznych ścian tu co niemiara. Niestety, eksploracja nie należy do najprzyjemniejszych – schematyczność uderza nas w twarz bardzo szybko, lokacje są odtwórcze i do tego wszędzie jest bardzo pusto. Bardzo widać tu brak czasu albo pieniędzy.

Graficznie może być

Pod względem oprawy wizualnej gra ma jednak dwa oblicza. Z jednej strony projekty postaci, efekty świetlne towarzyszące specjalnym atakom oraz same modele uzbrojenia wyglądają naprawdę świetnie i cieszą oko. Z drugiej – lokacje i lochy potrafią zajeżdżać nieco zbyt sterylnym, pustawym designem. Bieganie po raz dziesiąty przez tak samo wyglądający, kamienny korytarz potrafi zepsuć początkowy zachwyt i przypomnieć nam, że nie mamy do czynienia z budżetem prawdziwego AAA.

Muzyka niestety w ogóle nie zapadła mi w pamięć. No i klasycznie dla japońskich gierek, zabrakło głosu dla naszego głównego bohatera… Strasznie mnie wnerwia oszczędność akurat w tym aspekcie.

Sztuczne wydłużanie, a więc grzechy japońskich RPG-ów

I tu dochodzimy do miejsca, w którym Echoes of Aincrad zaczyna łapać wyraźną zadyszkę, czyli do pomysły na rozgrywkę i zadań pobocznych. O ile wątek główny i wspinaczka po (dwóch) piętrach trzymają w napięciu, o tyle wszystko, co dzieje się pomiędzy nimi, potrafi potwornie znużyć. Twórcy garściami czerpią z najgorszych schematów gatunku: dostajemy całą masę bezmyślnych questów typu „zabij 10 dzików” albo „przynieś 5 kryształów”, a część misji z lochami musza nas do żmudnego zabijania setek mobków, nie dając w zamian nic satysfakcjonującego.

Co gorsza, gra w pewnym momencie bezczelnie zmusza nas do okropnego grindu, żeby w ogóle podbić poziom postaci przed starciem z bossem na danym piętrze. Ta sztuczna ściana progresu skutecznie wybija z rytmu i zamienia świetną, dynamiczną przygodę w monotonne klepanie tych samych potworków na respawnie.

Oliwy do ognia dolewa sztuczna inteligencja naszych towarzyszy. Gra mocno stawia na współpracę z drużyną, ale nasi komputerowi partnerzy potrafią w kluczowych momentach wykazać się absolutną bezmyślnością – wchodzą w najprostsze ataki obszarowe bossów albo blokują się na geometriach mapy. Jeśli chcecie grać taktycznie, przygotujcie się na to, że czasem trzeba będzie walczyć nie tylko z potworami, ale i z ułomnościami botów.

Czy w końcu warto zagrać w tytuł z uniwersum Sword Art Online?

Echoes of Aincrad to bez wątpienia list miłosny do fanów Sword Art Online i zdecydowanie najlepsza adaptacja tego uniwersum, jaką dostaliśmy od lat. Naprawdę dobry system walki, rewelacyjny klimat i dająca masę frajdy eksploracja Aincradu sprawiają, że trudno się od tej gry oderwać przez pierwsze kilkanaście godzin.

Niestety, powtarzalne zadania poboczne, konieczność sztucznego grindu i nierówna oprawa graficzna lochów nie pozwalają tej produkcji wskoczyć na najwyższą półkę gier RPG. Jeśli kochacie to anime – dodajcie do oceny i bierzcie w ciemno. Jeśli szukacie po prostu idealnie dopracowanego RPG-a – przygotujcie się na kilka irytujących, japońskich archaizmów.

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Ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe