Echoes of Aincrad – recenzja gry. Powrót do wieży, z której nie chcesz uciekać?
Mateusz Chrzczonowski,
29 lipca 2026
Cóż, nie będę owijał w bawełnę – do tej gry podchodziłem z wyjątkowo dużym sentymentem. Jestem fanem tej serii, a anime Sword Art Online było dosłownie jednym z pierwszych serii anime, jakie swiadomie obejrzałem. Po części to właśnie ta historia zaszczepiła we mnie miłość do japońszczyzny. Niestety, samo uniwersum ma w świecie gier wideo wyjątkowo wyboistą historię. Przez lata dostawaliśmy produkcje w najlepszym razie przeciętne, które żerowały wyłącznie na nostalgicznym przywiązaniu fanów i rzucały w nas drewnianą mechaniką obudowaną fan-servisem.
Kiedy zapowiedziano Echoes of Aincrad, w mojej głowie od razu zapaliła się czerwona lampka, ale z drugiej strony… jako wieloletni fan po prostu musiałem dać tej grze szansę. Kto z nas po obejrzeniu pierwszych odcinków anime nie marzył, żeby samemu założyć wirtualny hełm, wejść do stupiętrowej wieży Aincrad i poczuć ten niesamowity, gęsty klimat walki o własne życie? Postanowiłem sprawdzić, czy japońscy deweloperzy w końcu odrobili lekcje. I wiecie co? Z ulgą muszę przyznać, że to jedna z lepszych odsłon serii. Tylko czy to wystarczy? Gra daje sporo frajdy i potężnie uderza w nostalgiczne struny, ale jak to zwykle bywa przy tym uniwersum – ceną za ten zachwyt jest kilka (a może i więcej) irytujących potknięć, które potrafią popsuć ostateczny odbiór.
Echoes of Aincrad / Materiały prasowe
Miecze w dłoń, czyli walka, która wreszcie ma sens
To, co kupiło mnie od pierwszych minut, to dobrze przemyślany trzon rozgrywki – system walki. Zapomnijcie o nudnym, bezmyślnym klepaniu jednego przycisku i ślimaczym tempie z poprzednich części. Tutaj starcia są płynne, dynamiczne i wymagają od nas skupienia. Każde machnięcie mieczem ma swój ciężar, a kluczem do sukcesu staje się mądre zarządzanie wyczuciem czasu, parowanie ciosów i wyprowadzanie szybkich kontr.
Świetnie wypadł też rozwój postaci i unikalny system umiejętności miecza (Sword Skills). Łączenie ciosów w spektakularne kombosy daje czystą, zręcznościową satysfakcję, a walki z bossami na kolejnych piętrach Aincradu potrafią wycisnąć z nas siódme poty. To już nie jest banalna przebieżka dla dzieci – tutaj potężniejszy przeciwnik potrafi błyskawicznie wykorzystać nasz błąd i zresetować pasek zdrowia, a zwłaszcza na wyższym poziomie trudności. Dobre pozycjonowanie i obserwowanie ruchów wroga to absolutna podstawa.
Echoes of Aincrad / Materiały prasowe
Klimat Aincradu naprawdę czuć
Wielkie brawa należą się twórcom za to, jak podeszli do odtworzenia samego świata. Wspinanie się po kolejnych piętrach wieży, odblokowywanie nowych miast, bezpiecznych stref i niebezpiecznych lochów robi kapitalne wrażenie. Klimat oryginału czuć na każdym kroku. Architektura lokacji, znane z anime motywy muzyczne i sama atmosfera przygody sprawiają, że fan uniwersum poczuje się tu jak w domu.
Trochę szkoda, że dostajemy tu tylko dwa piętra – tak, tylko tyle. Chyba twórcy liczą, że uda im się wydać 50 części…. Strasznie chciałbym zobaczyć przynajmniej jeszcze kilka pięter, ale no cóż. Nie liczcie też na prawdziwie otwarty świat – sztucznych ścian tu co niemiara. Niestety, eksploracja nie należy do najprzyjemniejszych – schematyczność uderza nas w twarz bardzo szybko, lokacje są odtwórcze i do tego wszędzie jest bardzo pusto. Bardzo widać tu brak czasu albo pieniędzy.
Echoes of Aincrad / Materiały prasowe
Graficznie może być
Pod względem oprawy wizualnej gra ma jednak dwa oblicza. Z jednej strony projekty postaci, efekty świetlne towarzyszące specjalnym atakom oraz same modele uzbrojenia wyglądają naprawdę świetnie i cieszą oko. Z drugiej – lokacje i lochy potrafią zajeżdżać nieco zbyt sterylnym, pustawym designem. Bieganie po raz dziesiąty przez tak samo wyglądający, kamienny korytarz potrafi zepsuć początkowy zachwyt i przypomnieć nam, że nie mamy do czynienia z budżetem prawdziwego AAA.
Muzyka niestety w ogóle nie zapadła mi w pamięć. No i klasycznie dla japońskich gierek, zabrakło głosu dla naszego głównego bohatera… Strasznie mnie wnerwia oszczędność akurat w tym aspekcie.
Echoes of Aincrad / Materiały prasowe
Sztuczne wydłużanie, a więc grzechy japońskich RPG-ów
I tu dochodzimy do miejsca, w którym Echoes of Aincrad zaczyna łapać wyraźną zadyszkę, czyli do pomysły na rozgrywkę i zadań pobocznych. O ile wątek główny i wspinaczka po (dwóch) piętrach trzymają w napięciu, o tyle wszystko, co dzieje się pomiędzy nimi, potrafi potwornie znużyć. Twórcy garściami czerpią z najgorszych schematów gatunku: dostajemy całą masę bezmyślnych questów typu „zabij 10 dzików” albo „przynieś 5 kryształów”, a część misji z lochami musza nas do żmudnego zabijania setek mobków, nie dając w zamian nic satysfakcjonującego.
Co gorsza, gra w pewnym momencie bezczelnie zmusza nas do okropnego grindu, żeby w ogóle podbić poziom postaci przed starciem z bossem na danym piętrze. Ta sztuczna ściana progresu skutecznie wybija z rytmu i zamienia świetną, dynamiczną przygodę w monotonne klepanie tych samych potworków na respawnie.
Oliwy do ognia dolewa sztuczna inteligencja naszych towarzyszy. Gra mocno stawia na współpracę z drużyną, ale nasi komputerowi partnerzy potrafią w kluczowych momentach wykazać się absolutną bezmyślnością – wchodzą w najprostsze ataki obszarowe bossów albo blokują się na geometriach mapy. Jeśli chcecie grać taktycznie, przygotujcie się na to, że czasem trzeba będzie walczyć nie tylko z potworami, ale i z ułomnościami botów.
Czy w końcu warto zagrać w tytuł z uniwersum Sword Art Online?
Echoes of Aincrad to bez wątpienia list miłosny do fanów Sword Art Online i zdecydowanie najlepsza adaptacja tego uniwersum, jaką dostaliśmy od lat. Naprawdę dobry system walki, rewelacyjny klimat i dająca masę frajdy eksploracja Aincradu sprawiają, że trudno się od tej gry oderwać przez pierwsze kilkanaście godzin.
Niestety, powtarzalne zadania poboczne, konieczność sztucznego grindu i nierówna oprawa graficzna lochów nie pozwalają tej produkcji wskoczyć na najwyższą półkę gier RPG. Jeśli kochacie to anime – dodajcie do oceny i bierzcie w ciemno. Jeśli szukacie po prostu idealnie dopracowanego RPG-a – przygotujcie się na kilka irytujących, japońskich archaizmów.
Gra więcej, niż powinien. Od czasu do czasu obejrzy jakiś film, ale częściej sięgnie po serial w domowym zaciszu. Niepoprawny fanatyk wszystkiego, co pochodzi z Kraju Kwitnącej Wiśni.
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m.chrzczonowski@moviesroom.pl
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