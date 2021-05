Returnal – recenzja gry, którą przejdą nieliczni

Najtrudniejsza gra ostatnich lat? Pewnie tak. Najlepiej powinien zresztą świadczyć o tym fakt, że nie wszyscy recenzenci zdążyli ograć Returnal i napisać jego reckę – w tym i ja.

Returnal najprościej rzecz ujmując, to bodaj pierwszy wysokobudżetowy rogalik, przy którym seria Souls wydaje się być spacerkiem. I prawdopodobnie jedna z najgorzej reklamowanych gier w historii branży. Oglądając pierwsze zajawki Returnal, ja byłem przekonany, że mam do czynienia z kolejnym genereycznym shooterem w klimatach science-fiction, który zaoferuje graczom zupełnie nic. Nawet na poniższym filmiku, koleś opowiada o wszystkich sellingpointach Returnal w tak nudny i nieciekawy sposób, że gdybym nie był recenzentem, to poczekałbym na ten tytuł w Plusie. No ale złożyło się, że recenzentem jestem, grę dostałem i zostałem pochłonięty.

Nasza bohaterka rozbija się swym statkiem na obcej planecie. Gdy ją eksploruje, napotyka się na swoje własne zwłoki. Audiolog, który odkrywa przy swoim ciele, ewidentnie zawiera jej własny głos. Ale to nie wszystko – po zabiciu przez potwora, okazuje się iż Seline tkwi w pętli i ponownie przeżywa katastrofę swojego samolotu. Zachowuje jednak przy tym świadomość sprzed śmierci. Tak zaczyna się jej misja odnalezienia odpowiedzi na to, gdzie jest i co się z nią dzieje. Fabuła gry jest niezwykle intrygująca, a jej zakończenie zapewne byłoby tematem dyskusji jeszcze przez wiele, wiele lat – gdyby ktoś tę grę ukończył. Serio mówiąc, lubię otwarte zakończenia, w których twórcy zostawiają graczowi interpretację. Przy Returnal spotkałem się już z trzema teoriami na temat końcówki i każda z nich wydaje mi się prawdopodobna, a przy tym świetnie wyjaśniona. No, ale nie skupiajmy się na tym – co z rozgrywką?

Jak wspomniałem, Returnal to rogalik. Można powiedzieć nawet, że wśród rogalików to ciepły, kruchy croissant prosto z Francji. I jak to w rogalikach bywa, naszą główną czynnością w grze twórców Dead Nation będzie zabawa w umieranie. Świat przedstawiony składa się z w sumie sześciu map, których układ wraz z każdym cyklem (odrodzenie-śmierć-odrodzenie) jest losowy. Mapy są wypełnione mnóstwem groźnych przeciwników, którzy tylko czekają na to, by nam wpierdzielić. A my będziemy musieli się nieźle wysilić, żeby dojść do pierwszego bossa i odblokować ulepszenie, które nieco ułatwi nam dalszą rozgrywkę. Co jest w tym wszystkim najgorsze? Ano to, że branża odeszła już od wersji demonstracyjnych. Więc wybul graczu trzy i pół stówy za tytuł, który może Ci się spodoba, a może wyłączysz go po pięciu minutach, bo zwyczajnie sobie nie dasz rady.

Ból, pot, cierpienie i łzy – dawno nie bawiłem się lepiej. Returnal nie będzie jednak tytułem dla każdego. Potrzeba do niego sporo cierpliwości i umiejętności, gdyż czeka tu na graczy bardzo szybka i wymagająca rozgrywka. I w sumie to zabawne, że dwa jedyne exy na PlayStation 5 – Demons Souls i Returnal – to gry dla iście hardkorowych graczy. Świadczy to też o sile Sony. Japońska firma nie musiała właściwie na premierę przygotowywać żadnych głośnych kontynuacji. Ot, w listopadzie remake gry dla masochistów, zaś pół roku później gra, którą przejdzie 10 osób. A sprzedaż konsoli? Kosmiczna. Mi Returnal siadło, spędziłem w nim grubo ponad czterdzieści godzin, w trudach i mękach także splatynowałem. Dawno nie było takiego wymagającego tytułu, za co chwała gościom z Housemarque. Ale wpienia mnie to, że zwykli, niedziennikarscy gracze muszą wierzyć na słowo recenzjom i wydać ciężko zarobione pieniądze za grę, której mogą nie podołać. Returnal jest idealnym przykładem na to, że demówki powinny wrócić na salony.