Tides of Tomorrow – recenzja gry. Inni gracze nie sortowali plastiku!

Tides of Tomorrow to narracyjna przygodówka od DigixArt, studia znanego przede wszystkim z Road 96. Gra ukazała się 22 kwietnia 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S, a wydawcą produkcji jest THQ Nordic. Już na papierze widać, że twórcy nie chcieli po prostu powtórzyć sukcesu swojej wcześniejszej gry, tylko rozwinąć pomysł interaktywnej opowieści w trochę inną, bardziej ryzykowną stronę. Zamiast klasycznej samotnej podróży dostajemy tutaj przygodę, w której nasze doświadczenie jest połączone z decyzjami innego gracza. Nadal gramy sami, ale świat nie należy wyłącznie do nas.

Akcja Tides of Tomorrow rozgrywa się na planecie Elynd, świecie zalanym wodą, zniszczonym przez katastrofę i chorobę zwaną plastemią. To właśnie ona stopniowo zamienia ludzi oraz inne żywe istoty w plastik. Wcielamy się w Tidewalkera, postać dryfującą pomiędzy resztkami dawnej cywilizacji, która próbuje odnaleźć lekarstwo i zrozumieć, co właściwie stało się z tym światem. Fabuła opiera się na podróży między pływającymi społecznościami, rozmowach, wyborach moralnych i konsekwencjach, które nie zawsze są oczywiste od razu. Oficjalne materiały opisują ten świat jako (plastic)punkową narracyjną przygodę, w której decyzje jednego gracza mogą wpływać na drogę kolejnych Tidewalkerów.

Czy to duża innowacja?

Największą cechą gry jest oczywiście system śledzenia ścieżki innego gracza. Na początku wybieramy osobę, której rozgrywkę chcemy obserwować. Może to być dowolny gracz z listy i korzystamy z przygotowanej wcześniej ścieżki. Potem w naszej kampanii widzimy echa jego działań, czyli decyzje, ruchy i skutki pozostawione w świecie. Absolutnie nie jest to klasyczny multuplayer, w którym biegamy razem po mapie czy ogrywamy tury. Rozgrywka to synchroniczne dziedziczenie konsekwencji. Ktoś był przed nami, coś zrobił, dokonał jakiegoś wyboru, a my teraz musimy potwórzyć błąd/dobrą decyzję albo spróbować pójść inaczej.

Pamiętajcie jeszcze shadow z Colin McRae 2?

Właśnie ten element wypada bardzo dobrze. To odważne rozwiązanie, bo Twórcy postawiłi na coś, co łatwo mogło rozsypać się pod własnym ciężarem. Przy zmiennej liczbie graczy, przy różnych stylach przechodzenia i przy systemie, który musi jakoś sensownie łączyć cudze decyzje z naszymi, naprawdę sporo mogło pójść nie tak. Tymczasem pomysł działa i czuć, że jest sercem całej produkcji. Nie jest to dodatek dorzucony na ostatnią chwilę, tylko mechanika, wokół której zbudowano całą tożsamość gry. W wielu momentach system potrafi sprawić, że świat wydaje się bardziej żywy, bo nie oglądamy tylko scenariusza napisanego przez twórców. Oglądamy też ślad po kimś, kto był przed nami. Czy jest to element dla którego warto ograć tę grę? Nie wiem, ale na pewno jest czymś innowacyjnym i to należy doceniać.

Oprawa graficzna i styl gry

Pod względem oprawy graficznej Tides of Tomorrow wygląda naprawdę ciekawie. Styl DigixArt jest rozpoznawalny od razu i osoby, które grały w Road 96, nie będą tutaj specjalnie zaskoczone kierunkiem artystycznym. Nadal mamy mocno stylizowany świat, wyraziste kolory, charakterystyczne twarze i klimat, który bardziej stawia na osobowość niż na fotorealizm. Jednocześnie widać, że studio nie stało w miejscu. Gra sprawia wrażenie jakościowo poprawionej względem wcześniejszych produkcji. Silnik dostał usprawnienia, lokacje są przyjemniejsze w odbiorze, a całość wygląda pewniej i bardziej dojrzale. Nie jest to gra, która próbuje wygrać konkurs na najostrzejszą teksturę, ale ma własny styl i konsekwentnie się go trzyma.

Warto wspomnieć również o tym lekko głupkowatym, przekoloryzowanym sposobie prowadzenia narracji, który przypomina nieco Borderlands, wplatając dozę komedii do mimo wszystko mrocznego świata, pomimo pięknych barw. Całość spina się dobrze i nie warto na to narzekać. Oprawa graficzna, udźwiękowienie i narracja mają ze sobą dobrą więź. W pewnym sensie od samego startu czujemy, że możemy odpuścić gardę i z totalnym luzem zwiedzać świat gry. Bardzo szybko okazuje się, że to błedne przekonanie i skręcamy w stronę lekko horrorwą – to było spore zaskoczenie.

Ponadto, chciałbym zaznaczyć, że w pewnym stopniu byłem przerażony po początkowych dialogach, że będę zmuszony przeżywać rozterki rodem z protestów Ostatniego Pokolenia. Jak mówi opisy gry, żyjemy w czasach pandeii. Choroba, która występuje u osób ze zbyt dużą ilością mikroplastiku w organiźmie opanowała świat. Spróbuję ją spolszczyć, “plastimia”? Nie ukrywam, że jak usłyszałem to w dialogu dwóch postaci to pomyślałem sobie, że chce uciekać. Mam już dość wysłuchiwania tego co i tak mam na co dzien. Gry nie powinny mnie jeszcze edukować z rzeczy, którymi przesiąkniety jest każdy moment naszego życia. Fabularnie, zostało to dodane w sposób bardzo wyważony, myślę, że można było pokusić się o nieco bardziej kreatwną platformę do pisania historii, ale to już moje uprzedzenia, które proszę, abyście zignorowali.

Gameplay, sterowanie, rozgrywka

Na plus działa również prostota sterowania i samego gameplayu. Tides of Tomorrow nie próbuje udawać rozbudowanego RPG, gry akcji ani symulatora przetrwania. To narracyjna przygodówka, więc najważniejsze są dialogi, wybory, eksploracja i obserwowanie konsekwencji. Sterowanie jest proste, przystępne i nie przeszkadza w odbiorze historii. To ważne, bo przy tak nowatorskim sposobie prowadzenia rozgrywki dodatkowe komplikowanie mechanik mogłoby tylko rozpraszać. Gra dobrze rozumie, że jej największym atutem nie jest skomplikowany system walki, tylko sposób, w jaki prowadzi gracza przez cudze decyzje i pozwala mu odpowiadać własnymi.

Gameplay sam w sobie jest więc prosty, ale właśnie dzięki temu dość przyciągający. Nie ma tu potrzeby uczenia się zawiłych kombinacji, żonglowania statystykami albo siedzenia godzinami w ekwipunku. Zamiast tego produkcja skupia się na tempie podróży, rozmowach z postaciami i obserwowaniu świata, który został już przez kogoś już zmienony. W mojej ocenie to dobra decyzja projektowa, bo Tides of Tomorrow celuje w innowacyjność narracyjną, a nie mechaniczną przesadę. Gdyby twórcy próbowali na siłę dorzucić więcej klasycznej akcji, prawdopodobnie rozmyłoby to najważniejszy pomysł.

DigixArt mogło zrobić bezpieczniejszą kontynuację pomysłów z Road 96, ale zamiast tego studio poszło w stronę systemu, który wymaga od gracza zaufania. Trzeba zaakceptować, że nie wszystko wynika wyłącznie z naszych decyzji. Trzeba też zaakceptować, że czyjaś wcześniejsza droga może nam coś ułatwić, utrudnić albo zwyczajnie zmienić kontekst wydarzeń. W czasach, gdy wiele gier o wyborach nadal sprowadza decyzje do kilku wariantów dialogowych, tutaj czuć próbę realnego przesunięcia granicy. Nawet jeśli nie zawsze działa to idealnie, sam fakt, że działa wystarczająco dobrze, zasługuje na uznanie.

Recenzent, recenzentowi …

Trzeba jednak zaznaczyć ważną rzecz. Moje pierwsze doświadczenie z tym systemem nie było idealne, bo grałem przed właściwą premierą, kiedy społeczność nie funkcjonowała jeszcze w pełni. W praktyce nie miałem dostępu do naturalnie zróżnicowanej bazy graczy, którzy dopiero odkrywają produkcję, mylą się, eksperymentują i zostawiają po sobie mniej przewidywalne ścieżki. Wybrałem rozgrywkę osoby, która ewidentnie znała już grę i przeszła ją bardzo sprawnie. Efekt był taki, że dostałem niemal idealnie poprowadzoną ścieżkę. Trudno było ją przebić, trudno było poczuć, że naprawdę odkrywam coś po kimś chaotycznym, ludzkim i nieprzewidywalnym. To nie jest wada samego pomysłu, ale ważne ograniczenie momentu, w którym grałem.

W normalnych warunkach po premierze ten system wypada zdecydowanie lepiej, bo jego siła zależy od różnorodności. Gdy śledzimy gracza, który zrobił coś dziwnego, poszedł mniej oczywistą drogą albo zostawił po sobie bałagan, wtedy Tides of Tomorrow ma największą szansę rozwinąć skrzydła. Gdy trafiamy na kogoś, kto wykonał wszystko niemal perfekcyjnie, zabawa robi się mniej zaskakująca. Nie dlatego, że system nie działa, tylko dlatego, że działa aż za dobrze w ramach zbyt czystego przykładu. To trochę tak, jakby dostać mapę po kimś, kto już zaznaczył wszystkie najlepsze skróty. Niby wygodnie, ale gdzieś po drodze ucieka przyjemność samodzielnego błądzenia.

Tides of Tomorrow to gra ciekawa, odważna i bardzo konsekwentna w swoim pomyśle. Ma wyrazistą oprawę graficzną, prosty i przystępny gameplay oraz system, który naprawdę wyróżnia ją na tle innych narracyjnych przygodówek. Nie jest to produkcja dla osób szukających intensywnej akcji, rozbudowanej walki albo klasycznego RPG z tabelkami. To tytuł dla tych, którzy lubią obserwować konsekwencje, analizować decyzje i sprawdzać, jak cudza historia może wpłynąć na ich własną. W moim przypadku odbiór został częściowo ograniczony przez przedpremierowe warunki i zbyt perfekcyjną ścieżkę wybranego gracza, ale nie zmienia to faktu, że DigixArt dostarczyło coś świeżego. Gra poza tym nowym system jest po prostu dobra, nie wyróżnia się z tłumu. Mamy solidną podstawę z próbą pokazania czegoś nowego. Czy gra zapisze się jakoś znacząco w historii? Niestety do tego może jeszcze sporo brakować, ale na pewno warto dać jej szansę.

Inne gamingowe recenzje na Movies Room:

Ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe