Daredevil: Nieustraszony tom 0 – recenzja komiksu

Egmont rozpoczął wydawanie historii z Daredevilem od świetnego runu Briana Michaela Bendisa, kontynuując tomami napisanymi przez Eda Brubakera. Potem cofnął się do czasów Franka Millera i gdy wszystko wskazywało na chwilową pauzę, wydawca rzucił w nas potężną cegłą, zbierająca opowieści wielu artystów, uzupełniające to, co stworzył BMB. Brawa za konsekwencję. Tym bardziej, że czas ten dla Daredevila był łaskawy i załatanie luk okazuje się nie tylko zabiegiem kosmetycznym, a przynosi potężną dawkę dobrego komiksu.

Pierwsza historia została wydana u nas już dwukrotnie, ale w kontekście całego tomu powtórka ma sens. Diabeł stróż wart jest zresztą przypomnienia. Matt Murdock zawsze był blisko kościoła, mimo paradowania w stroju diabła. I może dlatego łyknął historię, iż podrzucony mu berbeć to dziecko poczęte w wyniku cudu i on, człek wiary, ma szansę je uratować. Oczywiście nie obawiajcie się tu ataku na religię czy włączenia do Marvela Hellboya, ale swąd siarki jest wyczuwalny, choć jego rodowód niekoniecznie prowadzi do piekieł. Od samej dynamicznej strony fabuły bardziej interesująca jest sfera prywatna. A w tej się dzieje wiele.

Gdybym był jednym z tych gadających banały poprawiaczy życia, to dałbym Murdockowi jedną radę. Znajdź sobie, kolego, normalną kobietę. Nie byłą sowiecką szpieg ani zabójczynię w skąpym czerwonym stroju. Ani tym bardziej taką, która porzuca mężczyznę dla kariery filmowej i finalnie doprowadza jego życie do ruiny i to dwukrotnie. Karen Page bowiem powraca i to w okolicznościach jeszcze tragiczniejszych, niż poprzednie. Smith dał nam prawdziwy melodramat, do tego mocno nawiązujący do Millera. Można by się zastanawiać, dlaczego inteligentny prawnik o solidnym kręgosłupie moralnym lgnie do kobiet fatalnych, ale to temat na zupełnie inną okazję. A Daredevil: Nieustraszony tom 0 mieści jeszcze kilka innych dobrych historii.

Miłość i nienawiść w życiu Matta często są ze sobą powiązane, zwłaszcza w przypadku jego relacji z kobietami. I tak, jak stawał do walki z Elektrą, tak dzieje się też z Echo – kobietą o indiańskich korzeniach, która z powodów osobistych chce odstrzelić Daredevila i bynajmniej nie chodzi o złamane serce. Choć sprawy sercowe odgrywają swoją melodię w stosunkach tej dwójki. W finale dostajemy też historię skupioną na niej. Opowieść kobiecą, głęboką i perfekcyjnie zilustrowaną.

Istotną częścią postaci Daredevila jest jego działalność prawnicza. Nie mam bladego pojęcia, jakim cudem udaje mu się pogodzić nocne skakanie po dachach z efektywną pracą w dzień, ale ta konfiguracja daje autorom okazję do stworzenia dobrych historii. Tu dostajemy nieco niecodzienny sądowy pojedynek Murdocka z Daredevilem, świetnie zresztą obrazujący, że podwójne życie tego bohatera to istna akrobatyka. To nie krycie się pod maską z uwagi na bliskich czy symbolikę, a misterna gra, rozgrywana przez kolejnych autorów na wiele sposobów.

Egmont uraczył nas wieloma komiksami z obrońcą Hell’s Kitchen, więc wypada napisać o dwóch ważnych osobach w jego życiu, którym tu poświęcono nieco więcej uwagi. Wilson Fisk to niedoceniony czarny charakter Marvela. Fani chwalą Thanosa, Doktora Dooma i inne nadprzyrodzone postaci zapominając, że wielki jak góra gangster to człowiek, który potrafi złamać kogoś bez używania wymyślnych gadżetów. Tu kolejny raz daje się we znaki Murdockowi, ale autorzy dają mu trochę czasu na autoprezentację, obok której nie można przejść obojętnie. Drugą postacią jest Foggy Nelson. Prawa ręka i wytrwale wierny przyjaciel Matta ujawnia tu swe słabości i nie mogę nie ulec wrażeniu, że bez rudego kumpla wiódłby o wiele spokojniejsze życie. Obaj panowie stanowią nieodłączny element świata Murdocka, choć z dwóch innych sfer jego relacji i ten tom dostarcza ku temu dowodów.