Przygody wielkiego wezyra Iznoguda tom 3 – recenzja komiksu

Kompletne wydanie przygód nikczemnego wezyra imieniem Iznogud było moim marzeniem od chwili, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z tą postacią w magazynie Świat komiksu, a później w wydawanych przez Egmont zeszytach z lat 2000-2002. Już wtedy zachwycił mnie humor, który spodoba się wszystkim zaczytującym się w przygodach dzielnego Galla Asteriksa czy szybszego od własnego cienia kowboja Lucky Luke’a. Sprawdzam, czy Przygody wielkiego wezyra Iznoguda tom 3 to wciąż tak samo dobra zabawa, jak ta gwarantowana przez pierwsze albumy.

Przygody wielkiego wezyra Iznoguda tom 3 to tradycyjnie już cztery komiksy zebrane w jeden tom z twardą oprawą. Tym razem to Magiczny dywan, Zawzięty Iznogud, Turecki puzzel Iznoguda i Bajeczka Iznoguda. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie te zeszyty są premierowe na polskim rynku i nigdy wcześniej nie były wydane w naszym języku. Muszę przyznać, że to prawdziwa gratka dla fanów tej postaci.

Jak najprościej streścić przygody Iznoguda? Ten wredny wezyr ma w życiu jeden cel, który stał się już powiedzonkiem używanym w codziennym życiu – chce zostać kalifem w miejsce kalifa. Żeby pozbyć się dobrotliwego, chociaż głupiego jak but władcy, nasz antybohater będzie wykorzystywał wszystkie środki, jakie tylko zapewnia mu świat rodem z Baśni 1001 nocy.

Na łamach liczących od ośmiu do kilkunastu stron historyjek Iznogud między innymi spróbuje odesłać kalifa w nieznane za pomocą magicznego dywanu, spróbuje rzucić go na pożarcie wygłodniałemu tygrysowi, unicestwić go za sprawą tajemniczego urządzenia zwanego aparatem, odebrać mu pamięć, rozerwać na kawałki za pomocą czarodziejskich puzzli (!) czy przenieść w czasie za pomocą wyjątkowego kalendarza. Innymi słowy: wykorzysta całą gamę przedmiotów o wielkiej mocy czy specjalistów od magii z całego świata, a nawet zaprzęgnie do roboty magiczne stworzenia, takie jak syrena.

Nie zmieni się natomiast jedno – wszystkie jego większe i mniejsze plany zawsze obrócą się wniwecz, a niejednokrotnie także odbiją się Iznogudowi czkawką. Ale tak to jest, jak nie słucha się swojego wiernego pomagiera Pali Bebeha, a także nie przestrzega zasad, o których często wspominają sprzedawcy magicznego towaru.

Przygody wielkiego wezyra Iznoguda tom 3 ze scenariuszem legendy francuskiego komiksu Rene Goscinny’ego i prześmiesznymi, ekspresyjnymi rysunkami Jeana Tabary’ego to znakomita komedia, satyra i parodia w jednym. Humor bierze się tu nie tylko z żartów slapstickowych i absurdalnych sytuacji, ale tkwi też w licznych gierkach słownych, których francuski scenarzysta był mistrzem. Owszem, podobnie jak w poprzednich tomach nie wszystkie zawarte tu opowieści trzymają równy poziom, ale nawet te najsłabsze przygody Iznoguda wciąż dają sporą przyjemność z lektury.

Mało tego? Mamy tutaj też burzenie czwartej ściany, występ autorów na łamach swojego komiksu, bawienie się formą, a także… nawiązania do Polski i chociażby rodzimej sztuki komiksowej. Akurat do tego ostatniego zabiegu nie jestem przekonany i nie wiem, czy to wybieg tłumacza czy redakcji. Być może ekipa uznała, że pewne żarty są nieprzetłumaczalne bez znajomości francuskiego rynku i w zamian dała coś, co możemy łatwiej zrozumieć?

Przygody wielkiego wezyra Iznoguda tom 3 to tom odrobinę słabszy niż dwa poprzednie, ale to wciąż znakomita lektura, której nie sposób pominąć, szczególnie będąc fanem europejskich komiksów humorystycznych. Formuła, jaką wymyślili autorzy, jest stosunkowo powtarzalna, dlatego też zalecam drobne przerwy w lekturze. Ale przecież pomysły Goscinny’ego, wspaniałe rysunki Tabary’ego i charyzma postaci pierwszo i drugoplanowych przyciągają do lektury wciąż z ogromną mocą. I chociaż zawarte tu komiksy powstały w latach siedemdziesiątych, nie zestarzały się ani trochę!

Tytuł oryginalny: Il Gran Visir Iznogoud vol. 3

Scenariusz: Rene Goscinny

Rysunki: Jean Tabary

Tłumaczenie: Marek Puszczewicz

Wydawca: Egmont 2021

Liczba stron: 188

Ocena: 80/100