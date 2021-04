Strażnicy Galaktyki tom 3: Poszukiwanie nieskończoności – recenzja komiksu

Gdy Gerry Duggan przejął Strażników Galaktyki, oczywistością było, że tytuł pójdzie w stronę luźniejszych tonów. Jedyne, czego można było się obawiać, to zbytniego natężenia humoru kosztem fabuły. Bo może i historie z kosmicznymi Avengers zawsze pisane były z przymrużeniem oka, ale zawsze można przedobrzyć, czego dowodem jest Deadpool, miejscami przekraczający ramy nawet tak swobodnej postaci jak Wade Wilson. Poprzednie tomy pokazały jednak, że autor ma pomysły na ten zespół, a przy tym kontynuuje to, co najlepsze z poprzednich okresów.

Strażnicy Galaktyki wstępują do Korpusu Nova. Połatanego, infiltrowanego przez wraży element i będący mniej niż cieniem swojej dawnej potęgi, ale wciąż będącego organizacją sformalizowaną, o paramilitarnym charakterze, gdzie grupa kosmicznych awanturników, jak ekipa Star-Lorda, wydaje się kompletnie nie pasować. Ich pół-przestępcze doświadczenie wnosi przydatny wkład w struktury sypiące się z każdej strony, a wschodzącą gwiazdą Korpusu staje się Rocket. Wchodzimy głębiej w luźny klimat Duggana, ale echa niepokojącej relacji z Gamorą są coraz wyraźniejsze, a to niejedyny zwiastun przetasowania składu. I to wszystko w czasie kilku pomniejszych kryzysów.

Strażnicy Galaktyki tom 3: Poszukiwanie nieskończoności pędzi stanowczo za szybko w stronę nadchodzącego eventu. Nie wiem, w jakim stopniu wątki tu rozpoczęte będą w nim rozwiązane, ale w czasie akcji tego tomu łatwo złapać zadyszkę przez ilość wydarzeń, które nakręca scenarzysta. Ogrodnik i jego flora colossi. Raptorzy. Odbudowa Korpusu Nova. No i wreszcie ulubione kamienie Thanosa i każdego, kto szybkim sposobem pragnie zdominować galaktykę. Zostawienie tego samopas byłoby marnotrawstwem, ale już nie takie rzeczy szły w cichą odstawkę. Są jednak rzeczy, których zapędzenia w ślepą uliczkę bym nie zdzierżył, jak ponowne ożywienie złotoskórego herosa.

W świecie Marvela można być pewnym tego, że Mar-Vell raczej nie powróci, a Adam Warlock wręcz przeciwnie. Choćby zginął i setki razy, znów powróci do żywych, najpewniej przy okazji dużej kosmicznej afery. Tak też się dzieje w przededniu Wojen nieskończoności, co podkreśla, że Marvel Fresh będzie realnym powrotem do klasyki, bez stwarzania legionu nowych postaci na starych szablonach. Wprawdzie to wcielenie kosmicznego teamu w oryginale nosi podtytuł „all-new”, lecz nie nosi śladów przywar wszystkich krótkoterminowych serii Marvel NOW! 2.0. Zmartwychwstanie Warlocka odnosi się do dziedzictwa Jima Starlina i nie jest to przymilające się mrugnięcie okiem, a wyciśniecie z przeszłości tego co najlepsze, ku obiecującej przyszłości… Co brzmi trochę jak hasło wyborcze, ale jest faktem.

Strażnicy Galaktyki tom 3: Poszukiwanie nieskończoności Duggana to żadne epokowe dzieło, ale musiałbym być wypaczonym z uczuć potworem, żeby nie docenić lekkiej przygodowej fabuły i humoru, które są motorem tego komiksu. Fani filmowego wcielenia zespołu Star-Lorda pewnie będą zachwyceni, choć radziłbym cofnąć się aż do runu Abnetta i Lanninga. Trzeci tom Duggana to dzieło z nieco przygasającym potencjałem w stosunku do poprzednich tomów, ale na horyzoncie majaczy przecież duże wydarzenie, w którym Star-Lord i spółka dostaną wystarczająco czasu, a i następujący po Wojnach nieskończoności run Catesa zapowiada się niebanalnie.

Tytuł oryginalny: All-New Guardians of the Galaxy vol.3: Infinity Quest

Scenariusz: Gerry Duggan

Rysunki: Aaron Kunder, Marcus To

Tłumaczenie: Marcin Roszkowski

Wydawca: Egmont 2021

Liczba stron: 136

Ocena: 70/100