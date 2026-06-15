Benoit Clerc – Metallica. Historia w 180 kawałkach – recenzja książki

Metallica to bezapelacyjnie największy zespół metalowy na świecie i trudno znaleźć argument, który mógłby ten fakt podważyć. Owszem, przed nimi gigantyczne sukcesy święciły takie grupy jak Bon Jovi czy Europe, a hard rock i melodyjny metal od dawna flirtowały z mainstreamem. Jednak to właśnie Metallica dokonała czegoś, co wcześniej wydawało się niemożliwe: wprowadziła muzykę wywodzącą się z ekstremalniejszego, thrashmetalowego odłamu do absolutnego światowego mainstreamu. To dzięki Jamesowi Hetfieldowi i spółce miliony słuchaczy po raz pierwszy zetknęły się z cięższym obliczem metalu. I choć dziś można narzekać na ich artystyczne wybory, trudno odmówić im historycznego znaczenia.

Nic więc dziwnego, że kolejne publikacje poświęcone Metalllice pojawiają się regularnie. Najnowszą z nich jest Metallica. Historia w 180 kawałkach autorstwa Benoîta Clerca – pozycja, która już samym tytułem zdradza swoją zawartość. Nie jest to klasyczna biografia zespołu ani próba stworzenia kompletnej kroniki dziejów najpopularniejszej grupy metalowej świata. To raczej muzyczna podróż przez repertuar Metalliki: album po albumie, utwór po utworze. I właśnie w tym tkwi największa siła tej książki.

Clerc prowadzi czytelnika za rękę przez całą dyskografię zespołu, omawiając kolejne kompozycje, ich genezę, inspiracje oraz mniej lub bardziej znane anegdoty. Jeśli ktoś oczekuje szczegółowej historii konfliktów wewnątrz grupy, rozbudowanych opisów burzliwej relacji z Dave’em Mustaine’em czy głębokiej analizy tragicznej śmierci Cliffa Burtona, może poczuć pewien niedosyt. Nie dowiemy się tu szczegółowo, dlaczego los sprawił, że Burton usiadł właśnie na tym feralnym miejscu w autobusie. Nie otrzymamy również obszernej opowieści o polskiej wizycie zespołu w 1987 roku ani pełnej historii relacji Metalliki z Exodusem, choć pewne wątki – zwłaszcza przy okazji omawiania utworu Creeping Death – zostają zasygnalizowane. Nie jest to jednak zarzut, lecz raczej świadomy wybór autora. Benoit Clerc nie zamierzał pisać kolejnej biografii. Zamiast tego stworzył coś w rodzaju muzycznego przewodnika po twórczości zespołu. A jako taki przewodnik sprawdza się znakomicie.

Materiału jest tu naprawdę ogrom. Znajdziemy opowieści o słynnych doświadczeniach Jamesa Hetfielda i Larsa Ulricha związanych z filmem wykorzystanym przy One, przeczytamy o euforii towarzyszącej sukcesowi Czarnego Albumu i natrafimy na dziesiątki drobnych ciekawostek, które potrafią ucieszyć nawet długoletnich fanów. Oczywiście, biograficzne informacje pojawiają się regularnie, ale mają raczej charakter szkicowy. Po lekturze sympatycy Megadeth zapewne nadal będą patrzeć na Dave’a Mustaine’a przez własny pryzmat, a wojna między obozami fanów obu zespołów raczej nie zostanie zakończona.

Na osobną pochwałę zasługuje samo wydanie książki. To publikacja przygotowana z prawdziwie imponującym rozmachem. Wielki format, wysoka jakość papieru, bogata oprawa graficzna, liczne fotografie oraz reprodukcje materiałów archiwalnych sprawiają, że obcujemy nie tyle z książką, co z kolekcjonerskim artefaktem. Cena może wydawać się wysoka, ale w tym przypadku jakość rzeczywiście idzie w parze z kosztem zakupu. Pod względem edytorskim jest to pozycja mogąca śmiało stanąć na półce obok monumentalnych wydawnictw poświęconych Iron Maiden czy innym gigantom gatunku.

Metallica. Historia w 180 kawałkach to książka przede wszystkim dla fanów. I nie ma w tym nic złego. Nie każda publikacja musi być encyklopedią wiedzy czy akademicką analizą fenomenu zespołu. Czasem wystarczy dobrze opowiedziana historia muzyki, która przez dekady kształtowała kolejne pokolenia słuchaczy. Benoit Clerc wykonał ogrom pracy, by przedstawić nie tylko główną dyskografię Metalliki, ale również single, strony B oraz liczne covery. Dzięki temu książka staje się doskonałym uzupełnieniem wiedzy dla osób, które znają już historię zespołu i chcą zanurzyć się jeszcze głębiej w jego twórczość. Pozycja obowiązkowa dla fanów. A tych, jak wiadomo, Metallica ma więcej niż większość zespołów mogłaby sobie kiedykolwiek wymarzyć.

Tytuł oryginalny: Metallica. La totale les 180 chansons expliquées

Autor: Benoit Clerc

Tłumaczenie: Helena Marzec-Gołąb i Robert Filipowski

Wydawca: Wydawnictwo SQN

Stron : 528

Ocena: 80/100