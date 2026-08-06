Ultimate X-Men tom 9 – recenzja komiksu

Świeży jest jeszcze ból fanów Marvela po zamknięciu drugiego wcielenia świata Ultimate, którym niebawem przyjdzie się nam cieszyć po polsku, na razie jednak skupmy się na komiksie Ultimate X-Men tom 9, zamykającym nie tylko tę serię z mutantami, ale i domykającym, czasem w trumiennym znaczeniu, losy innych bohaterów tego świata. I to chyba jeden z najbardziej uderzających w serducho komiksów Marvela, z jakim miałem do czynienia. Nie tylko ze względu na pożegnania, ale i na sposób, w jakie one przebiegły.

Ostatni tom Ultimate X-Men to prawdziwy pakiet burzliwych wydarzeń, nie wspominając przy tym o evencie Ultimatum. Pojawia się Shadow King, a zaraz po nim Apocalypse, którego geneza może nie jest tak antyczna jak oryginalnego En Sabah Nura, ale za to pomysłowa. Jest dopalacz zwiększający moce mutantów, przez który w X-Men dochodzi do rozłamu, a w finale otrzymujemy kataklizm, stanowiący jeden z ostatnich akordów tego wcielenia świata Ultimate. Przynajmniej dla wielu jego bohaterów. I właśnie ta część wymaga osobnej krytyki.

Ultimatum. Mroczna karta w bibliografii Jepha Loeba. Jeśli myślicie, że finały Gry o tron czy House of Cards były fatalne, to niniejsza opowieść pokazuje, że na mecie da się spieprzyć wszystko jeszcze bardziej. Oto Magneto bawi się biegunami Ziemi i powoduje katastrofalną katastrofę. Pochłania ona żywoty herosów w masowo bezmyślny sposób, a jej zakończenie jest tak głupie i absurdalne, że doszukiwałem się jakieś erraty. To dokładne przeciwieństwo pożegnania ultimate’owego Petera Parkera, gdzie znalazło się miejsce na dramaturgię i szacunek dla tego bohatera. Tu Loeb zachował się, jakby goniły go terminy, a nawet groziła rychła śmierć. Choć zapewne znajdą się fani obrzydliwych scen pokroju śmierci Wasp czy Doktora Strange’a.

Dość jojczenia. To, co się udało, to zgrabne przeniesienie klasyków świata X-Mena na nowe podłoże fabularne. Pomysłowość bywa momentami wręcz nadto śmiała, ale Kirkman wychodzi z tego obronną ręką. Choć bądźmy szczerzy. Ogólna znajomość oryginalnego świata jest potrzebna, by wyłapać pewne niuanse. Kirkmanowi i jego poprzednikom udało się jednak stworzyć coś na tyle samodzielnego i rozbudowanego, by nie wyglądało to na kilkuodcinkowy świat alternatywny i może dlatego do szału doprowadza mnie myśl o sposobie, w jaki zamknięto rozdział z mutantami.

W takiej historii nie mogło zabraknąć wielkich rysowników. Jedynym plusem Ultimatum jest David Finch, oddający swoimi pracami coś więcej niż przemocową głupotę historii. Twórcy jak Salvador Larocca czy Dan Panosian podźwignęli charakterystyczny styl tego świata w godny sposób i najciekawiej wyszedł Apocalypse. Początkowo wydawało mi się, że dostaniemy cherlaka niczym z niesławnego filmu X-Men: Mroczna Phoenix. Po chwili jednak łotr przypakował, choć najlepiej wypadły odniesienia do Onslaughta i Stryfe’a. Co, jak wspominałem wyżej, wymaga jednak pewnego poznania 616-stki… Niemniej wizualna strona w pełni oddaje zamysł Ultimate. Miało być mocniej, nowocześniej i bez kompromisów. I tak jest. Czasem aż za bardzo.

Umarło Ultimate, niech żyje Ultimate! Już za chwilę Egmont rusza bowiem z jego najnowszym wcieleniem i ptaszki ćwierkają, że Jonathan Hickman przyłożył się do tego, co tworzy. Tymczasem Ultimate X-Men tom 9 to dla mnie tom ciężki do oceny. Z jednej strony seria zachowała pomysłowość i pazur, ale momentami sama zaczęła robić sobie nim kuku. Niektóre epizody wymagały znacznie lepszego rozwinięcia i szkoda, że wydawca zatrzasnął wszystko z hukiem. Ot Apocalypse, który w porównaniu z Magneto niesłusznie był ledwie potworem tygodnia.

A Ultimatum? Opowieść ta bliższa jest Chłopakom czy innym demitologizującym superhero tworom niż Marvelowi. Choć w historii Rzeźnika i Homelandera Garth Ennis przynajmniej wiedział, jak się kończy z przytupem. W głębi serca czuję żal o to, że Marvel zachował się jak osoba wysyłająca zrywającą znajomość wiadomość z tekstem „to nie twoja wina, tylko moja”, zamiast dać fanom jeszcze kilka epizodów i porządnie zamknąć wieko trumny. Otrzyjmy jednak łzy i wypatrujmy nowego Ultimate, zapowiadającego się co najmniej dobrze.

Tytuł oryginalny: Ultimate X-Men vol. 9, Ultimate X-Men #98–100, Ultimatum, Ultimatum: X-Men Requiem #1

Scenariusz: Robert Kirkman, Jeph Loeb

Rysunki: Salvador Larroca, Mark Brooks, David Finch, Harvey Tolibao, Clay Mann, Dan Panosian, Ben Oliver

Tłumaczenie: Dariusz Stańczyk

Wydawca: Egmont 2026

Liczba stron: 464

Ocena: 60/100