Władza absolutna tom 3: Finałowe starcie – recenzja komiksu

Eventy DC Comics różnią się trochę od tych Marvela. Oba wydawnictwa stawiają na efekciarstwo ponad efektywność, ale świat Batmana i Supermana wznosi się na wyższy pułap niskokalorycznej treści, ogłaszając za każdym razem wszem wobec, że oto mamy do czynienia z ostateczną ostatecznością i nic już nie będzie takie samo. Tymczasem ja zdążyłem już niemal zapomnieć o Mrocznym kryzysie na Nieskończonych Ziemiach, a nie była to przecież uliczna bójka facetów w rajtuzach. Czy podobny los spotka Władzę absolutną, która jednak stawiała na inne akcenty niż przeciętny crossover z herosami?

Amanda Waller dokonała rzeczy, o których Anty-Monitorowi się nie śniło. Pozbawiła herosów mocy i zafundowała im tak negatywną propagandę, że nawet najbardziej bezczelne media z naszego podwórka bledną przy jej dokonaniach. Do tego w paskudny sposób przejęła kontrolę nad Jonem Kentem i skaptowała Green Arrowa do swoich reżimowych służb. A każdy wie, jakie podejście do takich spraw miał łucznik. Wszystko, co dobre, musi się jednak skończyć. Nie mamy tu do czynienia z jednym z elseworldów i herosi po prostu muszą zwyciężyć. Nie chodzi jednak o sam fakt, a sposób, w jaki im to zwycięstwo we Władza absolutna tom 3: Finałowe starcie przyszło.

Władza absolutna opierała się na intrydze Waller, której plan był skrupulatnie tkany, a nie stanowił kolejny wybuch ego maniaka czy kosmiczną katastrofę. Waid rozumie to doskonale i na ile mógł, na tyle wplatał spiskowego ducha w superbohaterski gobelin. Niestety pozostali autorzy puścili kierownicę i zalali czytelnika kolejnym przewidywalnym festiwalem peleryniarskiej próżności. Dzieje się wiele, spektakularnie i szybko. Pojawiają się nawet należyte wyjaśnienia, jak w przypadku Green Arrowa, ale gdzieś rozmyło się pierwotne napięcie. Nie twierdzę, że widowisko jest złe, ale w takiej fabule nie powinno zagłuszać pierwotnej melodii.

Przy okazji recenzji poprzedniego tomu wspominałem, że trzy tomy Władzy absolutnej to właściwie w większości tie-iny. Główna historia Waida i Mory liczy sobie bowiem ledwie cztery zeszyty i to zrozumiałe, że trzeba było coś dołożyć, by dodać nieco niuansów. Jednak przy tej ilości serii, jaka się tu pojawia, główna historia zapada się pod ciężarem rozmaitych bzdurek i dłużyzn, niewnoszących zbyt wiele, ale wypełniających miejsce kadrowe po czubek czytelniczej głowy. Jest jednak miniseria, która znacznie podniosła jakość niniejszego tomu i pozwoliła lepiej przyjrzeć się głównej antagonistce.

Dostajemy genezę Amandy Waller, która zdecydowanie nie jest zwykłym początkiem komiksowego łotra. Widzimy ambitną, młodą kobietę, która w wyniku nieszczęśliwych wydarzeń przeżywa tragedię wręcz równorzędną do straty Bruce’a Wayne’a, lecz bez heroicznych nut zemsty. Waller nie jest dziedziczką fortuny, a reprezentantką czarnoskórej mniejszości i osobą o wiele bardziej racjonalną niż dzieciak zapatrzony w nietoperze. Odpowiadający za tę opowieść John Ridley tworzy solidną genezę, choć odnoszę wrażenie, że mocniej powiązana jest ona z samym eventem niż stanowi odrębną historię. A ktoś taki jak Waller zasługuje na całkowicie niezależną opowieść.

Władza absolutna tom 3: Finałowe starcie finalizuje jeden z najbardziej pomysłowych crossoverów ostatnich lat, który niestety został rozdmuchany na superbohaterską modłę. Amanda Waller wprawdzie pokazała co potrafi, ale herosi stosunkowo szybko pokazali jej, gdzie jej miejsce. Jeśli jednak spojrzeć na całą opowieść z punktu widzenia rozrywkowego, to spełnia ona swe zadanie. Sam wolałbym bardziej wysmakowany finisz, w którym wiktoria herosów nie jest taka „łubudu”, a dalsza droga uniwersum nie pędzi wprost do kolejnej kosmicznej/międzywymiarowej hecy.

Tytuł oryginalny: Absolute Power Vol.3

Scenariusz: Mark Waid, Joshua Williamson, John Ridleys i inni

Rysunki: Dan Mora, Andrew Dalhous i inni

Tłumaczenie: Tomasz Sidorkiewicz

Wydawca: Egmont 2026

Liczba stron: 300

Ocena: 70/100