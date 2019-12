Recenzja Dell G3 3590 – kiedy rozsądek bierze górę

W czasach gdy wszyscy użytkownicy szukają sprzętu niezbyt drogiego a zarazem wydajnego, Dell wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i prezentuje światu model G3. Miłość od pierwszego wejrzenia? Można tak powiedzieć, laptop schludny ze świetnymi parametrami patrząc na przedział cenowy.

DESIGN

Otrzymujemy go ładnie i bezpiecznie zapakowanego co jest chyba najważniejsza kwestia gdy na przykład zamawiamy nasz sprzęt przez internet. Po otwarciu rzuca się w oczy matowa świetnie wyglądająca obudowa. Po odpaleniu klawiatura która jasność można regulować nadaje nam klasyczne już połączenie czerni z bielą co dla osoby której średnio podobają się kolorowe lampki na klawiaturze jest już w niebie. G3 mimo, ze jest laptopem skierowanym głownie dla graczy jego wygląd pozwala nam bez wstydu zabrać go na spotkanie biznesowe czy postawić na biurku w pracy.

PORTY

Wszystkie niezbędne dla nas porty mamy rozmieszczone po lewej jak i prawej stronie naszego laptopa.

Po lewej mamy pełnowymiarowe HDMI, USB 3.1, USB C z obsługa Display Port, gniazdo sieciowe i gniazdo słuchawkowe. Po prawej czekają na nas 2 porty USB oraz czytnik kart pamięci SD.

KLAWIATURA ORAZ TOUCHPAD

Na pewno wielkim plusem jest to ze Dell’owi udało się zmieścić cala klawiaturę oraz wydzielony panel numeryczny gdzie przy laptopie 15 calowym jest nie lada wyzwaniem, podświetlenie możemy sobie regulować wobec naszego uznania. Klawisze są dobrze odczuwalne co pozwala nam się cieszyć nim nie tylko w grach komputerowych ale również pracy codziennej. Touchpad jest matowy co świetnie się komponuje z całym laptopem. Otacza go niebieska obwódka i co prawda jest dość sporych rozmiarów ale pracując na nim nie można mieć żadnych zastrzeżeń, powierzchnia jest gładka i pozwala na precyzyjne korzystanie z niego.

EKRAN

Nasz G3 został wyposażony w matryce IPS o rozdzielczości Full HD i jak już pisałem wyżej ma on 15,6 cala. Jakościowo daje sobie świetnie rade, jest przejrzysty i kolory są bardzo dobrze odwzorowane. Granie na nim jest bardzo komfortowe i płynne, jasność i ostrość pozwala na rozgrywkę na wysokim poziomie.

Dźwięk

Mamy tutaj dwa głośniki stereo, możemy wyciągnąć z nich dość duża głośność lecz mija się to trochę z jakością dźwięku. Wiec w celu słuchania muzyki czy używaniu go w grach na pewno lepszym rozwiązaniem będzie użycie słuchawek lub podpięcie zewnętrznych głośników.

Akumulator

Nasz Dell został wyposażony w baterie o pojemności 51Wh. Pozwala nam ona na około 3 godzinny gry na najwyższych obrotach, ciągle oglądanie filmów na jasności 30% przekracza nam 6 godzin pracy na tej baterii co jest naprawdę świetnym wynikiem o którym wiele konkurencyjnych firm może tylko pomarzyć.

Wydajność

G3 został wyposażony w procesor Intel Core i5-9300H. Czterordzeniowy o bazowym taktowaniu 2.4 GHz, który w trybie turbo może się zwiększyć aż do 4.1 GHz. Jest z nim zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 630 i mamy tez kartę Nvidia Gforce GTX 1660 TI. Gdy dołożymy do tego jeszcze 8GB pamięci RAM składa się nam to w bardzo dobry laptop do gier. Przetestowałem go na paru najbardziej popularnych grach a o to wyniki:

Tak jak się spodziewałem karta graficzna oraz procesor dają rade nawet w najbardziej wymagających grach. Dla mnie jako miłośnika wszystkich gier typu FPS sprawdzał się idealnie, nie zaznałem żadnych spadków ani nic co utrudniło by mi rozgrywkę. Każdy, nawet zaprawiony w bojach weteran będzie zadowolony z osiąganych przez G3 wyników.

Podsumowanie

Patrząc na cenę jak i wydajność tego laptopa można śmiało powiedzieć, ze jest on godny polecenia. Jednym mankamentem jak dla mnie jest głośnik ale i to nie powinno być żadnym problemem patrząc na to, ze każdy z nas do grania korzysta ze słuchawek czy to głośników zewnętrznych. Jest tez idealnym laptopem do pracy biurowej. Cichy i schludny laptop na pewno znajdzie zastosowanie na waszych biurkach. Na koniec ode mnie ocena – Dell G3 zdecydowanie zasługuje na 9/10.