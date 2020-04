Avatar 2 i 3 – nowe zdjęcie, Sigourney Weaver powraca na plan

Na Twitterze zamieszczono ujęcie z planu zdjęciowego sequeli Avatara, na którym Sigourney Weaver pojawia się u boku producenta Jona Landau oraz aktora Joela Davida Moore’a. Jak już zostało potwierdzone, wskutek wydarzeń w pierwszej części aktorka powróci w zupełnie innej roli. Teraz pozostaje czekać tylko na to, aż zdjęcia ponownie ruszą.

From the set of the Avatar sequels: Producer Jon Landau, Sigourney Weaver, and Joel David Moore revisited the Site 26 Shack to shoot scenes for the new films.

Follow Jon on Instagram at "JonPLandau" for more sneak peeks! 👀 pic.twitter.com/hueTOr9saV

— Avatar (@officialavatar) April 29, 2020