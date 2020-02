Avengers: Wojna bez granic – Vision wyrywa serce członka Czarnego Zakonu w alternatywnej scenie!

Wielu komiksowych fanów ma pewne pretensje do twórców MCU przez wzgląd na kwestię Visiona, którego siła raz za razem była z różnych przyczyn umniejszana.

W Avengers: Wojna bez granic na ten przykład postać grana przez Paula Bettany’ego we wczesnej fazie filmu został ciężko ranny w wyniku ataku z zaskoczenia Corvusa Glaive’a, czyli jednego z członków Czarnego Zakonu Thanosa. Marvel udostępnił tymczasem alternatywną śmierć Corvusa. Jak pamiętamy, zginął on z ręki Visiona, jednak poprzez dźgnięcie od tyłu – był to swoisty rewanż superbohatera za to, co tamten zrobił z nim w Szkocji. Poniższy fragment ukazuje, że bracia Russo mieli w zanadrzu zupełnie inny plan. Vision miał zwyciężyć wroga w o wiele bardziej efektowny sposób.

Vision kills Corvus Glaive by ripping his heart out in this #Avengers: INFINITY WAR deleted alternate scene! (via Reddit user spiderjjr45) pic.twitter.com/pDxam967OX — MCU Direct (@MCU_Direct) February 2, 2020

W obsadzie Wojny bez granic znaleźli się: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Sebastian Stan, Don Cheadle, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sean Gunn, Tom Holland i Josh Brolin.

Film wyreżyserowali Anthony i Joe Russo, a scenariusz stworzyli Christopher Markus i Stephen McFeely. Film w kinach zadebiutował 25 kwietnia 2018 roku.

Źródło: comicbookmovie.com | Ilustracja główna: kadr z filmu Avengers: Wojna bez granic