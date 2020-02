Boże Ciało – pochwały od twórcy Baby Driver. Bielenia porównany do McGregora

Tymczasem komuś z Akademii już spodobało się Boże Ciało. Chodzi o Edgara Wrighta, twórcę Baby Driver. Na Twitterze wychwalał produkcję jako mroczny obraz z rolą Bieleni, który miał przywodzić mu na myśl m.in. Vincenta Cassela czy nawet Ewana McGregora.

The penultimate Oscar nominee I saw was a knockout: Poland's 'Corpus Christi' directed by Jan Komasa. Gritty, dark, thrilling & with an incendiary lead in Bartosz Bielenia who somehow reminds me of Vincent Cassel, Ewan McGregor, Ian Curtis & Renée Jeanne Falconetti's Joan Of Arc. pic.twitter.com/EEVpEGT5Y1

