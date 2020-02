Chris Evans coraz śmielej rozszerza swoje portfolio o zróżnicowane role. Tym razem emerytowanego Kapitana Amerykę zobaczymy w jednej z głównych ról horroru Little Shop of Horrors.

Little Shop of Horrors to kolejna wersja kultowego filmu znanego w Polsce pod nazwą Sklepik z horrorami. Doczekał się on już jednego remake’u w 1986 roku oraz musicalu na Broadwayu. To właśnie tą bardziej muzyczną wersją będzie inspirować się nowy film w reżyserii Grega Berlantiego. Historia opowiada losy Seymoura Krelborna, czyli pracownika podupadającej kwiaciarni. Pewnego dnia kupuje on od przypadkowego nieznajomego dziwnie wyglądającą roślinę. Wkrótce okazuje się, że do życia potrzebuje ona regularnego karmienia ludzką krwią. Zaskakujące odkrycie szybko komplikuje życie bohatera oraz jego współpracownicy Audrey.



Chris Evans nie zagra jednak Seymoura, lecz postać sadystycznego dentysty Orina Scrivello. Jest on chłopakiem Audrey, która pracuje razem z głównym bohaterem w kwiaciarni. Do ról wymienionej dwójki są z kolei przymierzani Scarlett Johansson i Taron Egerton. Ich angaż nadal jest jednak niepewny.

Reżyserią filmu zajmie się Greg Berlanti, czyli reżyser filmu Twój Simon oraz producent większości superbohaterskich produkcji od CW. Na razie nie zdradzono kiedy mniej więcej możemy się spodziewać premiery filmu.

Źródło: hollywoodreporter.com / Ilustracja wprowadzenia: Jeff Kravitz