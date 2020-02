Cinema3D w Mielcu i Tarnowie z biletami za 14,90 zł!

Nowy cennik obowiązuje przez cały tydzień. Oznacza to, że od poniedziałku do niedzieli bilety do Cinema3D w Mielcu i Tarnowie mają tę samą, stałą cenę – czyli 14,90 zł. W przypadku seansów 3D wymagana jest dopłata za okulary.

Początek 2020 roku w Cinema3D jest naprawdę intensywny! Teraz na wielkim ekranie można zobaczyć między innymi: polski film erotyczny „365 dni”, film biograficzny „Zenek” oraz „Harley Quinn: Ptaki Nocy”, czyli pokręconą historię, opowiadaną przez samą Harley w stylu, w jakim tylko ona może ją opowiedzieć. Ponadto 21 lutego br. premierę ma najnowszy film w reżyserii Patryka Vegi „Bad Boy”. Teraz kontrowersyjny twórca wziął się za polską piłkę nożną. „Bad Boy” opowie o środowisku piłkarskim, nad którym góruje trójkąt miłosny. Dwóch braci (Maciej Stuhr i Antoni Królikowski), jedna kobieta (Katarzyna Zawadzka), a w tle kibicowskie gangi i skandale.

W najbliższych tygodniach pojawią się także dwa polskie filmy, na które warto zwrócić uwagę. Już na początku marca Jan Komasa, niedawno nominowany do Oscara za „Boże ciało”, zaprezentuje swoje najnowsze dzieło. „Sala samobójców. Hejter”, kontynuacja głośnego debiutu Komasy, skupi się na niszczycielskiej mocy mediów społecznościowych. W sieci obsmarować można każdego, a konsekwencje takich czynów bywają śmiertelne. Równie tragicznie może skończyć się pozornie niewinna wycieczka na obóz letni. „W lesie dziś nie zaśnie nikt„, pierwszy polski horror z prawdziwego zdarzenia, wejdzie na ekrany już 13 marca. Ten tytuł z pewnością przyciągnie do kin nie tylko wielbicieli gatunku, ale także wszystkich widzów ciekawych tego, jak na polskim poletku sprawdza się koncepcja slashera. Natomiast w marcu emocji nie zabraknie podczas oglądania „Nie czas umierać”! 25. misja Jamesa Bonda to jednocześnie dokończenie wątków ze „Spectre”, jak i pożegnanie Daniela Craiga z kultową rolą. Tym razem tajny agent Jej Królewskiej Mości rusza na ratunek porwanemu naukowcowi, co prowadzi do konfrontacji z tajemniczym złoczyńcą.

Cinema3D w Mielcu i Tarnowie nie zapomniało o najmłodszych kinomanach. Początek marca to premiera kolejnej animacji kultowego studia Pixar. „Naprzód” opowiada o współczesnym, ale baśniowym świecie, w którym orki i jednorożce to nic nowego – podobnie jak telefony komórkowe i internet. Dwóch braci przeżyje szaloną przygodę podczas podróży przez baśniową krainę. Końcówka marca i początek kwietnia to dwie fabularne propozycje. Dla nieco starszych dzieci prawdziwą gratką będzie seans „Mulan”, nowej aktorskiej wersji klasycznej animacji Disneya. Spodziewajcie się niesamowitych wyczynów kaskaderskich i pięknych kostiumów.

Bilety w nowej, niższej cenie na premierowe seanse można nabyć w kasie Cinema3D oraz przez www.cinema3d.pl.

Źródło: informacja prasowa / Ilustracja prowadzenia: materiały prasowe