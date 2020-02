Czarna Wdowa – nowa zapowiedź prosto z Super Bowl! Marvel pokazał plakaty!

Czarna Wdowa odkryje nieco wydarzeń z przeszłości Natashy Romanoff. Film rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów i opowie historię Natashy Romanoff aka Czarnej Wdowy, członkini Avengers oraz byłej agentki KGB i S.H.I.E.L.D. która z jednej strony ścigana jest przez amerykański rząd po odmowie podpisania protokołu z Sokovii, a z drugiej strony musi stanąć w szranki ze złoczyńcą znanym jako Taskmaster.

Za reżyserię odpowiada Cate Shortland, a za scenariusz Jac Schaeffer i Ned Benson. W tytułową rolę wcieli się Scarlett Johansson, a obok niej w głównych rolach wystąpią: David Harbour jako Alexi Shostakov/Red Guardian, Florence Pugh jako Yelena Belova, O.T. Fagbenle jako Rick Mason i Rachel Weisz jako Melina Vostokoff. W Black Widow wystąpi również Ray Winstone, William Hurt oraz zgodnie z rewelacjami serwisu Deadline Robert Downey jr.

Premierę wyznaczono na 1 maja 2020 roku. Poniżej możecie zobaczyć plakaty filmu:

Check out the brand-new character posters for Marvel Studios’ #BlackWidow. See the film in theaters May 1. #NatashaRomanoff #YelenaBelova #MelinaVostokoff #AlexeiShostakov pic.twitter.com/5sAGeTlLrV

— Marvel Studios (@MarvelStudios) February 3, 2020