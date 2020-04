Doktor Strange 2 – gwiazda Russian Doll miała rozmawiać o roli z poprzednim reżyserem?

Okazuje się, że w ubiegłym roku niedoszły twórca Multiverse of Madness rozmawiał z Natashą Lyonne o roli kobiecej wersji Nightmare, jednego z potężniejszych antagonistów, z jakimi mierzył się Strange. Pytanie tylko, czy po odejściu Derricksona w dalszym ciągu kwestia angażu gwiazdy Russian Doll i Orange is the New Black mogłaby mieć rację bytu.

Last year I had dinner with @nlyonne in NYC and we talked about the multiverse. It was awesome. She’s awesome. And today’s her birthday, so watch Russian Doll — it’s one of the best tv shows I’ve ever seen. pic.twitter.com/Hj9kDDLdoK

— N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) April 5, 2020